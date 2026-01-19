Οι 4 τροφές που δεν πρέπει να πλένετε πριν το μαγείρεμα

Κι όμως, δεν πρέπει να πλένετε όλες τις τροφές πριν το μαγείρεμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η τροφική δηλητηρίαση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, σε όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται πάνω από 200.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα τροφιμογενών λοιμώξεων σε ετήσια βάση, με τα βακτήρια Campylobacter και Salmonella να ευθύνονται για τη συντριπτική πλειονότητα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των λοιμώξεων θα μπορούσε να προληφθεί με σωστή υγιεινή και ασφαλή χειρισμό των τροφίμων στο σπίτι. Δείτε παρακάτω όλες τις βασικές οδηγίες ασφαλείας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Καθαριότητα: Συχνό πλύσιμο χεριών, σκευών και επιφανειών

Τα μικρόβια που προκαλούν ασθένειες μπορούν να επιβιώσουν σε πολλά σημεία της κουζίνας, όπως στα τρόφιμα, στα χέρια, στα σκεύη, στις επιφάνειες κοπής και στους πάγκους.

Πώς να πλένετε σωστά τα χέρια σας:

Χρησιμοποιήστε απλό σαπούνι και νερό και αποφύγετε τα αντιβακτηριακά σαπούνια. Τρίψτε καλά το πίσω μέρος των χεριών, τα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα και κάτω από τα νύχια για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια με καθαρή πετσέτα

Πλένετε τα χέρια συχνά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα μικρόβια μεταδίδονται πιο εύκολα:

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την προετοιμασία φαγητού

Μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος, πουλερικών, θαλασσινών ή των υγρών τους, καθώς και ωμών αυγών

Πριν το φαγητό

Μετά τη χρήση της τουαλέτας

Μετά την αλλαγή πάνας ή τον καθαρισμό παιδιού που χρησιμοποίησε την τουαλέτα

Μετά την επαφή με ζώα, ζωοτροφές ή ζωικά απόβλητα

Μετά την επαφή με σκουπίδια

Πριν και μετά τη φροντίδα ατόμου που είναι άρρωστο

Πριν και μετά την περιποίηση κοψίματος ή πληγής

Μετά το φύσημα της μύτης, τον βήχα ή το φτέρνισμα

Μετά τον χειρισμό τροφών ή λιχουδιών για κατοικίδια

Καθαρίστε σκεύη και επιφάνειες μετά από κάθε χρήση:

Πλένετε επιφάνειες κοπής, πιάτα, σκεύη και πάγκους με ζεστό νερό και σαπούνι, ειδικά όταν έχουν έρθει σε επαφή με ωμό κρέας, πουλερικά, θαλασσινά ή αυγά

Πλένετε συχνά τα πανιά κουζίνας σε πρόγραμμα με ζεστό νερό στο πλυντήριο

Πώς θα πλένετε τις τροφές πριν το μαγείρεμα

Ξεπλύνετε φρούτα και λαχανικά κάτω από τρεχούμενο νερό, χωρίς σαπούνι, χλωρίνη ή ειδικά καθαριστικά προϊόντα

Πλύνετε τα προϊόντα πριν το ξεφλούδισμα ή την αφαίρεση χτυπημένων και αλλοιωμένων σημείων

Τρίψτε σκληρά φρούτα και λαχανικά, όπως πεπόνια και αγγούρια, με καθαρή βούρτσα

Στεγνώστε τα με χαρτί κουζίνας ή καθαρή υφασμάτινη πετσέτα

Μην πλένετε κρέας, πουλερικά, αυγά ή θαλασσινά, ώστε να μη διασπείρονται επιβλαβή μικρόβια στην κουζίνα

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές επιφάνειες κοπής και πιάτα για κάθε κατηγορία τροφίμων:

Έχετε μία επιφάνεια κοπής για φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα και μία άλλη για ωμό κρέας, πουλερικά ή θαλασσινά. Αντικαταστήστε τις όταν φθαρούν

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά πιάτα και σκεύη για ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα

Πλένετε σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι πιάτα, σκεύη και επιφάνειες κοπής που ήρθαν σε επαφή με ωμό κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, αυγά ή αλεύρι

Κρατήστε ορισμένα τρόφιμα χωριστά:

Στο σούπερ μάρκετ, διαχωρίστε το ωμό κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και τα αυγά από τα υπόλοιπα τρόφιμα και τοποθετήστε τα, αν υπάρχει δυνατότητα, σε πλαστικές σακούλες. Στο ταμείο, ζητήστε να μπουν σε ξεχωριστές σακούλες

Στο σπίτι, φυλάξτε το ωμό κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά σε δοχεία ή καλά σφραγισμένες σακούλες που δεν στάζουν και καταψύξτε τα αν δεν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα

Στο ψυγείο, διατηρείτε τα αυγά στο αρχικό τους κουτί και στο κύριο ράφι, όχι στην πόρτα

Ψύξη: Σωστή χρήση ψυγείου και κατάψυξης

Βάλτε τα ευπαθή τρόφιμα στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες: