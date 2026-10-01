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AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου: Στη διοικητική ομάδα εντάσσεται η Έλενα Αρμελίδου

Επιχειρείν
AstraZeneca Ελλάδας &amp; Κύπρου: Στη διοικητική ομάδα εντάσσεται η Έλενα Αρμελίδου
Newsroom
Πέμπτη, 01/10/2026 - 14:30
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Η Έλενα Αρμελίδου αναλαμβάνει τη θέση της Corporate Affairs Director στην AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου.

Στη διοικητική ομάδα της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου εντάσσεται η Έλενα Αρμελίδου, αναλαμβάνοντας τη θέση της Corporate Affairs Director από την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η Έλενα Αρμελίδου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χώρο του φαρμάκου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις στους τομείς των Corporate Affairs, Market Access και Public Policy στις φαρμακευτικές εταιρείες Sandoz, Βluebird bio, Takeda, Sanofi και Pfizer.

Είναι κάτοχος MSc in Health Economics, Policy and Management από το London School of Economics and Political Science (LSE), MBA από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και Πτυχίο Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στον νέο της ρόλο, η Έλενα θα έχει την ευθύνη για τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των θεσμικών σχέσεων της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, την εταιρική επικοινωνία και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης. Παράλληλα, θα έχει την ευθύνη για την εσωτερική επικοινωνία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας, που βασίζεται στη συνεργασία, τη συμπερίληψη και την κοινή δέσμευση των ανθρώπων της AstraZeneca.

Ο Σταύρος Ντογιάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την Έλενα Αρμελίδου στην AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου. Η βαθιά γνώση της στους τομείς των Public Affairs και Health Policy, η εμπειρία της στην ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η στρατηγική της προσέγγιση θα συμβάλουν σημαντικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας και της φωνής της AstraZeneca στον διάλογο για την υγεία. Στην AstraZeneca παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία, στον ουσιαστικό διάλογο και στη δημιουργία αξίας για τους ασθενείς και το σύστημα υγείας.

Είμαι βέβαιος ότι η Έλενα θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους μας και με όλους τους φορείς του συστήματος υγείας, συμβάλλοντας στην προώθηση των προτεραιοτήτων μας και στη βελτίωση της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες που χρειάζονται σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα υγείας. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά τη Γιώτα Κοτσεκίδου για την πολύτιμη συνεισφορά της στην AstraZeneca τα τελευταία 13 χρόνια. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και αφοσίωση, συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόοδο της εταιρείας από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια, η συμβολή της υπήρξε καθοριστική για την ενίσχυση της εταιρικής φήμης και τη διαμόρφωση ουσιαστικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, με θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας κινητοποιημένης, δυναμικής και ικανής ομάδας στο Corporate Affairs, με ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Την ευχαριστούμε και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής της».

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η Έλενα Αρμελίδου τόνισε: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που εντάσσομαι στην οικογένεια της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, μιας εταιρείας που ηγείται στη βιοφαρμακευτική καινοτομία παγκοσμίως. Παράλληλα, αποτελεί για εμένα σημαντική ευθύνη να διαδεχθώ τη Γιώτα Κοτσεκίδου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο, την ικανή ομάδα και την πολύτιμη παρακαταθήκη της.

Σε μια εποχή προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών για την υγεία, ο ουσιαστικός διάλογος με όλους τους θεσμικούς φορείς είναι προτεραιότητα. Δεσμεύομαι να συνεχίσω αυτή την επιτυχημένη πορεία, εργαζόμενη για τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών που γεφυρώνουν την επιστημονική πρόοδο με την κοινωνία και διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς θα έχουν άμεση και ισότιμη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες που χρειάζονται, μέσα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα υγείας».

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2026 - 14:37
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