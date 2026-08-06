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Γρίπη: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο mRNA από τον FDA

Φάρμακο
Γρίπη: Εγκρίθηκε το πρώτο εμβόλιο mRNA από τον FDA
Newsroom
Πέμπτη, 06/08/2026 - 13:38
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Ποιοι μπορούν να κάνουν το εμβόλιο mRNA κατά της γρίπης.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε το εμβόλιο mRNA κατά της γρίπης, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Moderna. Το εμβόλιο μπορούν να κάνουν άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη έγκριση ενός εμβολίου, που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA για την εποχική γρίπη. Το εμβόλιο, mFlusiva, έλαβε παραδοσιακή έγκριση για ενήλικες ηλικίας 50 έως 64 ετών και ταχεία έγκριση για άτομα 65 ετών και άνω.

Η Moderna, όπως γράφει το Reuters συμφώνησε να διεξάγει μια πρόσθετη μελέτη και να υποβάλει περισσότερα δεδομένα για τους ενήλικες 65 ετών και άνω ώστε να επιβεβαιώσει το όφελος του εμβολίου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

«Η γρίπη παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία και το mFLUSIVA παρέχει μια σημαντική νέα επιλογή για τους ηλικιωμένους της Αμερικής», ανέφερε η Moderna σε ανακοίνωσή της. Η έγκριση βασίστηκε σε δεδομένα από μια κλινική δοκιμή τελικού σταδίου στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. «Η κλινική δοκιμή έδειξε ότι η δόση ήταν 26,6% πιο αποτελεσματική από ένα αδειοδοτημένο εμβόλιο γρίπης τυπικής δόσης», σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία υπέβαλε επίσης ξεχωριστά δεδομένα τελικού σταδίου που δείχνουν ότι το εμβόλιο προκάλεσε ισχυρότερες αντισωματικές αποκρίσεις από το εμβόλιο γρίπης υψηλής δόσης της Sanofi σε ενήλικες 65 ετών και άνω. Το MFlusiva θα ανταγωνιστεί τα εμβόλια γρίπης της Sanofi, της GSK, της CSL Seqirus, και της AstraZeneca.

«Το εμβόλιο της Moderna χρησιμοποιεί τεχνολογία mRNA για να ωθήσει τον οργανισμό να παράγει αντιγόνα γρίπης και να προκαλέσει μια ανοσολογική απόκριση, μια προσέγγιση που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει ταχύτερες ενημερώσεις ώστε να ταιριάζουν με τα κυκλοφορούντα στελέχη», τονίζει το Reuters.

Οι αναλυτές, όπως επισημαίνει το Reuters δεν αναμένουν ότι το mFlusiva θα δημιουργήσει ουσιαστικά έσοδα μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς η Moderna έχασε τον κύκλο συμβάσεων για την εποχική γρίπη στις ΗΠΑ το 2026.

Η εταιρεία βασίζεται στο εμβόλιο γρίπης και σε ένα μελλοντικό συνδυαστικό εμβόλιο COVID-γρίπης για να αντικαταστήσει μέρος των χαμένων εσόδων από το εμβόλιο COVID και να αποδείξει το μακροπρόθεσμο εμπορικό δυναμικό της τεχνολογίας mRNA της, η οποία έχει συναντήσει αντίσταση από ορισμένους αξιωματούχους υγείας των ΗΠΑ.

Οι αναλυτές της Jefferies προβλέπουν 750 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις του εμβολίου γρίπης και του συνδυαστικού εμβολίου COVID-γρίπης της Moderna στις ΗΠΑ έως το 2030.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 13:48
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