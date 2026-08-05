ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο ΕΟΦ ακούει; Θα κάνει κάτι;

Φάρμακο
Ο ΕΟΦ ακούει; Θα κάνει κάτι;
Κωνσταντίνος Σαρρηκώστας
Τετάρτη, 05/08/2026 - 16:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τι και αν ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ανάκληση φαρμάκου, αυτό κυκλοφορεί κανονικά.

Στις 13/7/26 ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση του κτηνιατρικού φαρμάκου MODULIS 100 MG/ML ORAL SOLUTION FOR DOGS, με αρ. παρτίδων 8Β1 και 10Β1.

Το συγκεκριμένο φάρμακο το παρασκευάζει η CEVA SANTE ANIMALE, LOUDEAC, FRANCE και το υποστηρίζει η CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.

Μόλις όμως χθες και στο πλαίσιο συγκεκριμένης θεραπείας στο κατοικίδιό μου, αγόρασα 3 νέα σκευάσματα MODULIS 100 MG/ML από κτηνιατρείο τα οποία ήταν μέσα στην ανάκληση.

Τόσο το κτηνιατρείο, όσο και η φαρμακαποθήκη που διανέμει το φάρμακο δεν ήταν ενημερωμένα από την CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, παρά την σχετική ανάκληση του ΕΟΦ.

Η ανευθυνότητα της εταιρείας δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά και αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ίσως και μη αναστρέψιμα προβλήματα υγείας σε γάτες και σε σκύλους και συγκεκριμένα στα νεφρά και το συκώτι.

Γιατί αποφασίστηκε η ανάκληση του Modulis

«H εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται λόγω ασυμφωνίας μεταξύ της πρώτης ύλης (αιθανόλη μετουσιωμένη) που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή και εκείνης που δηλώθηκε στο φάκελο της άδειας κυκλοφορίας (αιθανόλη άνυδρη). Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του παραγωγού CEVA SANTE ANIMALE, LOUDEAC, ΓΑΛΛΙΑ. Η εταιρεία CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που έχει προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να τις αποσύρει από την αγορά», αναφέρει ο ΕΟΦ.

Με άλλα λόγια:

Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων αιθανόλης εντοπίζεται τόσο στη σύνθεσή τους όσο και στο νομικό/εγκεκριμένο πλαίσιο του φαρμάκου:

1. Χημική & Φαρμακευτική Διαφορά

Άνυδρη Αιθανόλη (Ethanol anhydrous): Είναι εξαιρετικά καθαρή αλκοόλη (σχεδόν 99.5%+ καθαρότητας) χωρίς νερό και χωρίς προσθήκη άλλων χημικών ουσιών. Είναι η εγκεκριμένη μορφή που έχει μελετηθεί και εγκριθεί για τη συγκεκριμένη σύνθεση του φαρμάκου, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η ασφάλειά του.

Μετουσιωμένη Αιθανόλη (Denatured ethanol): Είναι αλκοόλη στην οποία έχουν προστεθεί εσκεμμένα μετουσιωτές (άλλες χημικές ουσίες, όπως μεθανόλη, ισοπροπανόλη ή πικρές ουσίες). Αυτό γίνεται για βιομηχανικούς ή φορολογικούς λόγους, ώστε η αλκοόλη να καταστεί ακατάλληλη για ανθρώπινη/ζωική βρώση ή κατάποση.

2. Τι σημαίνει η «Ασυμφωνία Φακέλου» (Γιατί έγινε η ανάκληση)

Στη φαρμακευτική βιομηχανία, κάθε προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται αυστηρά και αμετάβλητα με τις πρώτες ύλες που έχουν δηλωθεί και εγκριθεί στον Φάκελο Άδειας Κυκλοφορίας.

Ο κατασκευαστής είχε δηλώσει ότι χρησιμοποιεί άνυδρη αιθανόλη, αλλά στην παραγωγή χρησιμοποίησε μετουσιωμένη αιθανόλη.

Ο ΕΟΦ δεν πρέπει να αρκείται σε μια ανακοίνωση. Πρέπει άμεσα να επέμβει και να επιβάλλει τον νόμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 17:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έμπολα: Άρχισε η κλινική δοκιμή ενός νέου εμβολίου της Moderna
Έμπολα: Άρχισε η κλινική δοκιμή ενός νέου εμβολίου της Moderna 05 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακαλούνται ζελεδάκια με κάνναβη – Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ανακαλούνται ζελεδάκια με κάνναβη – Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Επικαιρότητα
ΕΟΦ: Ανακαλείται κτηνιατρικό φάρμακο για την ατοπική δερματίτιδα σε σκυλιά

ΕΟΦ: Ανακαλείται κτηνιατρικό φάρμακο για την ατοπική δερματίτιδα σε σκυλιά

Επικαιρότητα
Ανακαλείται παρτίδα βερνικιού νυχιών – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ανακαλείται παρτίδα βερνικιού νυχιών – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Επικαιρότητα
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα φαρμάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα φαρμάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Επικαιρότητα
Πώς θα καταλάβω αν ο σκύλος μου έχει κατάθλιψη

Πώς θα καταλάβω αν ο σκύλος μου έχει κατάθλιψη

Ευ Ζην
FDA: Ανακαλούνται burritos – Ανιχνεύτηκε σόγια χωρίς να αναγράφεται στη συσκευασία

FDA: Ανακαλούνται burritos – Ανιχνεύτηκε σόγια χωρίς να αναγράφεται στη συσκευασία

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί είναι καλό να πηγαίνεις μόνος σου διακοπές
Ευ Ζην
05/08/2026 - 17:23
Ο ΕΟΦ ακούει; Θα κάνει κάτι;
Φάρμακο
05/08/2026 - 16:47
Νέα ευρήματα: Η έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ALS
Μελέτες
05/08/2026 - 15:58
Νοσοκομείο Κορίνθου: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του νέου ΤΕΠ – Ένα μήνα αφότου εγκαινιάστηκε
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 15:21
Ανακαλούνται ζελεδάκια με κάνναβη – Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 14:36
Γιατί ο Αύγουστος προκαλεί μελαγχολία – Πώς να την αντιμετωπίσετε
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 14:08
Κρήτη: Έκρηξη σε φούρνο στη Θέρισσο Ηρακλείου – Ένας τραυματίας
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 13:31
Πώς ένας άντρας μπορεί να γίνει πιο ελκυστικός – 10 tips
Ευ Ζην
05/08/2026 - 12:41
Διατροφή: Προσοχή σε συμβουλές από influencers και social media
Ευ Ζην
05/08/2026 - 11:51
ΕΟΦ: Ανακαλείται κτηνιατρικό φάρμακο για την ατοπική δερματίτιδα σε σκυλιά
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 11:10
Έμπολα: Άρχισε η κλινική δοκιμή ενός νέου εμβολίου της Moderna
Φάρμακο
05/08/2026 - 10:40
Ο εγκέφαλος αντιστέκεται στην απώλεια βάρους - Μελέτη αποκαλύπτει τους μηχανισμούς
Μελέτες
05/08/2026 - 09:34
5 πράγματα που θα συμβούν στο σώμα σας αν κάνετε μια βόλτα στη φύση για 20 λεπτά
Ευ Ζην
05/08/2026 - 08:03
Πώς να μην λαδώνουν τα μαλλιά μου - 5 tips
Ευ Ζην
05/08/2026 - 06:46
Η πιο απλή συνταγή για σπανακόρυζο με ντομάτα
Ευ Ζην
05/08/2026 - 06:28
⁠Μπορεί ένα κατοικίδιο να επηρεάσει την ανάπτυξη του παιδιού σας;
Μελέτες
05/08/2026 - 06:12
Η επόμενη μέρα από την φωτιά - 10 βασικές συμβουλές
Επικαιρότητα
05/08/2026 - 06:00
Γιατί πρέπει να ψεκάζετε λευκό ξίδι γύρω από την τουαλέτα σας
Ευ Ζην
04/08/2026 - 20:49
Ηλιακή ακτινοβολία και βλάβες στην όραση - Οδηγίες προφύλαξης
Ευ Ζην
04/08/2026 - 19:33
⁠Συμπληρώματα αργιρίνης: Είναι αλήθεια ότι βοηθούν το ανοσοποιητικό να καταπολεμήσει τον καρκίνο;
Μελέτες
04/08/2026 - 18:51
24ωρα φαρμακεία στα αεροδρόμια «Ελ. Βενιζέλος» και «Μακεδονία»
Πολιτική Υγείας
04/08/2026 - 18:15
8 πράσινα φυλλώδη λαχανικά με αντιγηραντική δράση
Ευ Ζην
04/08/2026 - 17:14
ΠΟΕΡΓΙ: Εξώδικα σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ για ελέγχους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Επικαιρότητα
04/08/2026 - 15:51
Φακοί επαφής: Το συχνό λάθος που μπορεί να βλάψει σοβαρά την όραση
Ευ Ζην
04/08/2026 - 15:33
Τήνος: Νεκρή ανασύρθηκε 78χρονη λουόμενη από την παραλία Λαούτι
Επικαιρότητα
04/08/2026 - 15:04
Σαμοθράκη: 22χρονος έπεσε σε γεώτρηση στα Ιαματικά Λουτρά – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Επικαιρότητα
04/08/2026 - 14:36
Διατροφολόγοι προτείνουν: Αυτό είναι το καλύτερο βραδινό γεύμα για όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη
Ευ Ζην
04/08/2026 - 13:14
Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει αράχνη – 6 βασικά βήματα πρώτων βοηθειών
Ευ Ζην
04/08/2026 - 12:14
Πώς θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας θέλει να σας παντρευτεί
Ευ Ζην
04/08/2026 - 11:38
Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Τι επιτρέπεται να φάμε και τι απαγορεύεται
Επικαιρότητα
04/08/2026 - 10:59

ΔΗΜΟΦΙΛΗ