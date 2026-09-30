Η Ανοιχτή Αγκαλιά δωρίζει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο

Το Καραμανδάνειο νοσοκομείο προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του σε παιδιά και οικογένειες από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών βρέθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 η Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής, συνεχίζοντας έμπρακτα τη στήριξή της προς τις δημόσιες δομές υγείας και τις ανάγκες των παιδιών.

Η Πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς, κα Άννα Κυριακάκη, και ο ιατρός ορθοπαιδικός και Μέλος του ΔΣ, κ. Αλέξανδρος Μόρφης, παρέδωσαν στο Νοσοκομείο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, που αποτελούνταν από ορθοπαιδικά τρυπάνια, τραπέζια τοποθέτησης και πάγκους χειρουργείου.

Η παρουσία του κ. Μόρφη είχε και ιδιαίτερη προσωπική σημασία, καθώς έχει υπηρετήσει για 23 χρόνια ως Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Καραμανδάνειου, γνωρίζοντας από κοντά τις ανάγκες και την καθημερινότητα του Νοσοκομείου.

Οι δύο εκπρόσωποι της Ανοιχτής Αγκαλιάς ΦΚΠΙ συναντήθηκαν με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Ασπασία Ρηγοπούλου, η οποία παρέλαβε τον εξοπλισμό και δεσμεύτηκε ότι θα τοποθετηθεί στα νεοαναγειρόμενα χειρουργεία που θα λειτουργήσουν προσεχώς.

Η Ανοιχτή Αγκαλιά ΦΚΠΙ παραμένοντας πιστή, εδώ και 33 χρόνια, στο αρχικό όραμα της, συνεχίζει να προσφέρει και να καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στα Δημόσια Νοσοκομεία, συμβάλλοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί ακόμη μία πράξη στήριξης προς ένα νοσοκομείο που υπηρετεί καθημερινά παιδιά και οικογένειες από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.