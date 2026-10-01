Σκωληκοειδίτιδα: Τα συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσετε εγκαίρως – Πότε να πάτε στο γιατρό

Σε ποια σημεία εκδηλώνεται ο πόνος όταν έχετε σκωληκοειδίτιδα .

Η σκωληκοειδίτιδα είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης, μιας μικρής προεκβολής του παχέος εντέρου που μοιάζει με δάχτυλο και βρίσκεται χαμηλά στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς.

Η σκωληκοειδίτιδα προκαλεί πόνο στο κάτω δεξί μέρος της κοιλιάς. Στους περισσότερους ανθρώπους, όμως, ο πόνος ξεκινά γύρω από τον αφαλό και στη συνέχεια μετακινείται προς τα δεξιά και χαμηλά. Όσο επιδεινώνεται η φλεγμονή, ο πόνος συνήθως δυναμώνει και μπορεί να γίνει πολύ έντονος.

Σκωληκοειδίτιδα μπορεί να εμφανίσει οποιοσδήποτε, ωστόσο είναι συχνότερη στις ηλικίες από 10 έως 30 ετών. Η θεραπεία συνήθως περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών και, στις περισσότερες περιπτώσεις, επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης.

Συμπτώματα

Η σκωληκοειδίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί με τα ακόλουθα συμπτώματα:

- Ξαφνικό πόνο χαμηλά στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς.

- Ξαφνικό πόνο γύρω από τον αφαλό, ο οποίος συχνά μετακινείται προς το κάτω δεξί μέρος της κοιλιάς.

- Πόνο που γίνεται εντονότερος όταν βήχετε, περπατάτε ή κάνετε κινήσεις που τραντάζουν το σώμα.

- Ναυτία και εμετό.

- Απώλεια της όρεξης.

- Χαμηλό πυρετό, που μπορεί να ανέβει καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται.

- Δυσκοιλιότητα ή διάρροια.

- Φούσκωμα στην κοιλιά.

- Αέρια.

Το σημείο όπου εντοπίζεται ο πόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και τη θέση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Στην εγκυμοσύνη, ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται ψηλότερα στην κοιλιά, επειδή και η σκωληκοειδής απόφυση μετατοπίζεται προς τα πάνω.

Πότε να επισκεφθείτε γιατρό

Εάν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε συμπτώματα, κλείστε ραντεβού με γιατρό. Αν ο πόνος στην κοιλιά είναι πολύ έντονος, χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Τι προκαλεί τη σκωληκοειδίτιδα

Η σκωληκοειδίτιδα πιθανότατα προκαλείται όταν αποφράσσεται ο αυλός της σκωληκοειδούς απόφυσης, δηλαδή ο χώρος στο εσωτερικό της. Η απόφραξη μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γρήγορα, με αποτέλεσμα η σκωληκοειδής απόφυση να φλεγμαίνει, να πρήζεται και να γεμίζει πύον. Εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση, η απόφυση μπορεί να σπάσει, δηλαδή να υποστεί ρήξη.

Ποιοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Οι παράγοντες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο σκωληκοειδίτιδας είναι:

- Ηλικία. Παρότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, η σκωληκοειδίτιδα είναι συχνότερη σε άτομα από 10 έως 30 ετών.

- Φύλο. Οι άνδρες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν σκωληκοειδίτιδα σε σχέση με τις γυναίκες.

Πιθανές επιπλοκές

Η σκωληκοειδίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως:

- Ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης. Αν η σκωληκοειδής απόφυση σπάσει, η λοίμωξη εξαπλώνεται στην κοιλιά και προκαλεί περιτονίτιδα. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή και απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση, ώστε να αφαιρεθεί η σκωληκοειδής απόφυση και να καθαριστεί η κοιλιακή κοιλότητα.

- Απόστημα στην κοιλιά. Μετά τη ρήξη της σκωληκοειδούς απόφυσης, μπορεί να συγκεντρωθεί πύον σε ένα σημείο της κοιλιάς και να σχηματιστεί απόστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χειρουργός τοποθετεί έναν σωλήνα μέσα στο απόστημα, περνώντας τον από το κοιλιακό τοίχωμα, ώστε να απομακρυνθεί το πύον. Ο σωλήνας παραμένει στη θέση του για περίπου δύο εβδομάδες και παράλληλα χορηγούνται αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Αφού υποχωρήσει η λοίμωξη, μπορεί να γίνει η επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Σε ορισμένους ασθενείς, το πύον απομακρύνεται από το απόστημα και η σκωληκοειδής απόφυση αφαιρείται αμέσως.