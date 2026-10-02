Νέα θεραπεία για διαβήτη και παχυσαρκία: Τι έδειξε κλινική δοκιμή για την survodutide

Η survodutide είναι μία υπό έρευνα φαρμακευτική ουσία, η οποία ελέγχεται για την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαχείριση του σωματικού βάρους για τα άτομα που ζουν με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία. Τα φάρμακα GLP-1 έχουν αποδειχθεί έως σήμερα αποτελεσματικά στην προσπάθεια μείωσης του σωματικού βάρους, ενώ η έρευνα έχει δείξει ότι ενδέχεται να παρέχουν και επιπρόσθετα οφέλη στην υγεία. Η survodutide είναι μία υπό έρευνα φαρμακευτική ουσία, η οποία ανήκει στην ίδια κατηγορία φαρμάκων. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση του σωματικού βάρους αλλά και μεταβολικά οφέλη.

Σύμφωνα με το The New England Journal of Medicine, πραγματοποιήθηκε νέα κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και δείκτη μάζας σώματος ίσο ή μεγαλύτερο του 27, για να καταγραφούν τα οφέλη από τη χρήση της φαρμακευτικής ουσίας survodutide.

Στο πλαίσιο της κλινικής δοκιμής κατανεμήθηκαν τυχαία οι συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες ώστε να λαμβάνουν μία φορά την εβδομάδα υποδόρια σουρβοντουτίδη (3,6 mg ή 6,0 mg) ή εικονικό φάρμακο. «Τα δύο πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η ποσοστιαία μεταβολή και η μείωση του σωματικού βάρους κατά τουλάχιστον 5% από την αρχική τιμή έως την 76η εβδομάδα», σημειώνει το The New England Journal of Medicine.

Στην κλινική δοκιμή συμμετείχαν 752 άτομα (250 στην ομάδα survodutide 3,6 mg, 251 στην ομάδα survodutide 6,0 mg και 251 στην ομάδα εικονικού φαρμάκου). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων κατά την έναρξη της μελέτης ήταν τα 55,7 έτη και ο μέσος ΔΜΣ ήταν 36,5. Το 49,3% ήταν άνδρες.

«Η μέση μεταβολή του βάρους την 76η εβδομάδα, σύμφωνα με την παράμετρο εκτίμησης βάσει του θεραπευτικού σχήματος (η οποία αξιολόγησε τις επιδράσεις ανεξάρτητα από το αν το σχήμα της μελέτης διακόπηκε ή αν χρησιμοποιήθηκαν άλλες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας), ήταν –8,2% (διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ] 95%: −9,2 έως −7,2) στην ομάδα των 3,6 mg, –9,8% (ΔΕ 95%: −10,8 έως −8,8) στην ομάδα των 6,0 mg και –3,9% (ΔΕ 95%: −4,9 έως −2,9) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Μείωση του βάρους τουλάχιστον 5% παρατηρήθηκε στο 57,6%, 64,5% και 35,1% των συμμετεχόντων, αντίστοιχα (P<0,001 για όλες τις συγκρίσεις με το εικονικό φάρμακο). Η μέση μεταβολή στα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (από αρχικό επίπεδο 7,4%) ήταν –0,9 ποσοστιαίες μονάδες στην ομάδα των 3,6 mg, –0,8 ποσοστιαίες μονάδες στην ομάδα των 6,0 mg και –0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικής φύσης (γενικά ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας και παροδικές), οι οποίες εμφανίστηκαν σε 182 συμμετέχοντες (72,8%) στην ομάδα των 3,6 mg, σε 195 (77,7%) στην ομάδα των 6,0 mg και σε 97 (38,6%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου», σύμφωνα με το The New England Journal of Medicine.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι σε ενήλικες με παχυσαρκία και διαβήτη τύπου 2, η φαρμακευτική ουσία survodutide σε εβδομαδιαία δόση 3,6 mg ή 6,0 mg οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σωματικού βάρους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.