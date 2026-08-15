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Κυκλαδίτικη πίτα με κολοκυθάκια: Η συνταγή έκπληξη για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου

Ευ Ζην
Κυκλαδίτικη πίτα με κολοκυθάκια: Η συνταγή έκπληξη για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου
Pexels
Ελένη Νικολαδού
Σάββατο, 15/08/2026 - 02:30
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Αν θέλετε ένα εύκολο, νόστιμο και άκρως καλοκαιρινό πιάτο για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου, αυτή η κυκλαδίτικη πίτα αξίζει.

Αν αναζητάτε ένα πιάτο που να μυρίζει καλοκαίρι, να αξιοποιεί τα εποχικά κολοκυθάκια και να ταιριάζει ιδανικά στο τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου, αυτή η κυκλαδίτικη πίτα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Απλή, αρωματική και χορταστική, φέρνει στο πιάτο τη γεύση των Κυκλάδων και μπορεί να σερβιριστεί τόσο ως πρώτο πιάτο όσο και ως ελαφρύ κυρίως.

Υλικά

  • 1 κιλό κολοκυθάκια
  • 2 ξερά κρεμμύδια
  • 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
  • 1 ματσάκι άνηθο
  • 1/2 ματσάκι δυόσμο
  • 200 γρ. φέτα
  • 3 αυγά
  • 100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 100 ml ελαιόλαδο
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Λίγη ρίγανη
  • Σουσάμι, προαιρετικά

Εκτέλεση

Αρχικά, τρίβετε τα κολοκυθάκια στον χοντρό τρίφτη και τα αφήνετε σε ένα σουρωτήρι. Τα αλατίζετε ελαφρά και τα πιέζετε καλά με τα χέρια σας, ώστε να απομακρύνετε όσο περισσότερα υγρά γίνεται. Το συγκεκριμένο βήμα είναι σημαντικό, καθώς έτσι η πίτα θα παραμείνει πιο συμπαγής και δεν θα βγάλει πολλά υγρά κατά το ψήσιμο.

Σε ένα μεγάλο μπολ ψιλοκόβετε τα ξερά και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και τον δυόσμο. Προσθέτετε τα στραγγισμένα κολοκυθάκια και στη συνέχεια τη θρυμματισμένη φέτα.

Χτυπάτε τα αυγά και τα ρίχνετε στο μείγμα. Προσθέτετε το αλεύρι, το ελαιόλαδο, λίγο πιπέρι και, αν χρειάζεται, ελάχιστο αλάτι, καθώς η φέτα είναι ήδη αρκετά αλμυρή. Ανακατεύετε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Λαδώνετε ένα ταψί και απλώνετε μέσα το μείγμα σε σχετικά λεπτή στρώση. Αν θέλετε, πασπαλίζετε την επιφάνεια με λίγο σουσάμι για επιπλέον άρωμα και τραγανότητα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις, για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι η πίτα να αποκτήσει χρυσαφένια και τραγανή επιφάνεια.

Αφήνετε την πίτα να σταθεί για λίγα λεπτά πριν την κόψετε. Έτσι θα σταθεροποιηθεί και θα σερβίρεται πιο εύκολα!

Το μυστικό για ακόμη πιο νόστιμη πίτα

Το βασικό μυστικό βρίσκεται στο στράγγισμα των κολοκυθιών. Όσο καλύτερα απομακρύνετε τα υγρά τους, τόσο πιο ωραία υφή θα αποκτήσει η πίτα. Για ένα ακόμη πιο κυκλαδίτικο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλό παρθένο ελαιόλαδο και φρέσκα μυρωδικά.

Σερβίρετέ την χλιαρή ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεύοντάς την με μια δροσερή χωριάτικη σαλάτα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/08/2026 - 02:04
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