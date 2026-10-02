Τι είναι ο «πρωτεϊνούχος» καφές – Διαιτολόγος αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά

Ο πρωτεϊνούχος καφές παρασκευάζεται συνήθως με καφέ εσπρέσο και σκόνη πρωτεΐνης ή αναμειγνύοντας τον καφέ εσπρέσο με κάποιο έτοιμο ρόφημα πρωτεΐνης. Συχνά σερβίρεται κρύος, καθώς ορισμένες σκόνες πρωτεΐνης δεν διαλύονται ομοιόμορφα στον ζεστό καφέ.

Είναι υγιεινός ο πρωτεϊνούχος καφές;

«Ίσως, έχετε ακούσει ότι ο καφές με πρωτεΐνη (γνωστός και ως «proffee») περιορίζει την έντονη επιθυμία για φαγητό, βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των μυών. Δεδομένων αυτών των ισχυρισμών, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τάση γνωρίζει τεράστια επιτυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πόση αλήθεια κρύβεται, όμως, πίσω από αυτές τις απόψεις;», γράφει η διαιτολόγος Krista Linares στο Prevention.

Η ίδια προσθέτει τα εξής: «Όσον αφορά την έντονη επιθυμία για φαγητό, είναι αλήθεια ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης το πρωί (ή, ουσιαστικά, σε κάθε γεύμα) μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της, εφόσον αυτή οφείλεται σε διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα.

Αν και ο καφές με πρωτεΐνη μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο της όρεξης, το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσατε να επιτύχετε εξίσου εύκολα επιλέγοντας πηγές πρωτεΐνης όπως τα αυγά ή το γιαούρτι για το πρωινό σας.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλοί και σύνθετοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να εμφανιστεί έντονη επιθυμία για φαγητό, και η αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης αντιμετωπίζει μόνο μία από αυτές τις πιθανές αιτίες: τις διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα.

Πέρα από αυτό, η επιθυμία για φαγητό μπορεί να έχει συναισθηματικά αίτια, να αποτελεί αντίδραση σε μια υπερβολικά περιοριστική δίαιτα, να οφείλεται σε ορμονικούς παράγοντες ή να αποτελεί απόκριση σε κάποια έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, ο καφές με πρωτεΐνη δεν αποτελεί λύση και ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω βοήθεια».

Αύξηση ενέργειας

Η διαιτολόγος διευκρινίζει ότι «ένα σημείο που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι ο οργανισμός μας χρειάζεται ουσιαστικά τροφή (δηλαδή θερμίδες) για να παράγει ενέργεια. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο οι άνθρωποι να παραλείπουν το πρωινό. Αν λοιπόν δεν τρώτε πρωινό, είναι λογικό ότι η μετάβαση από τον απλό μαύρο καφέ - ο οποίος περιέχει ελάχιστες θερμίδες ανά φλιτζάνι (περίπου 240 ml) - στον καφέ με πρωτεΐνη θα αυξήσει τα επίπεδα ενέργειάς σας. Σκεφτείτε το εξής: περνάτε από την κατανάλωση σκέτου καφέ στην κατανάλωση καφέ με πρωτεΐνη (και θερμίδες). Αν όμως τρώτε ήδη πρωινό (ειδικά κάποιο πλούσιο σε πρωτεΐνη, όπως μια ομελέτα) και απλώς αντικαταστήσετε τον συνηθισμένο καφέ σας με καφέ με πρωτεΐνη, ίσως να μην παρατηρήσετε κάποια διαφορά».

Μπορεί ο καφές με πρωτεΐνη να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους φυσικής κατάστασης;

«Οι υποστηρικτές του καφέ με πρωτεΐνη ισχυρίζονται επίσης ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των μυών, γι' αυτό και είναι δημοφιλής στους λάτρεις της γυμναστικής. Είναι αλήθεια: το σώμα σας μπορεί να αξιοποιήσει την πρωτεΐνη από τις τροφές για να αποκαταστήσει τις φθορές στον μυϊκό ιστό (όπως αυτές που προκύπτουν από την άρση βαρών) και να υποστηρίξει τη μυϊκή ανάπτυξη.

Για όσους δυσκολεύονται να προσλάβουν επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης από τα κανονικά τους γεύματα, μια γρήγορη λύση όπως ένα ρόφημα πρωτεΐνης ή ένας καφές με πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φυσικής κατάστασης —όπως η αύξηση της δύναμης και της μυϊκής μάζας— εφόσον συνδυάζεται με ασκήσεις αντίστασης και με μια κατά τα άλλα ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα υποτιθέμενα οφέλη αυτού του είδους καφέ, το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε πηγή πρωτεΐνης. Το πλεονέκτημα του καφέ με πρωτεΐνη είναι απλώς ότι αποτελεί έναν βολικό τρόπο πρόσληψης της πρωτεΐνης», ξεκαθαρίζει η διαιτολόγος.

Αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας τον καφέ με πρωτεΐνη;

«Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τη διατροφή είναι ότι το πλαίσιο έχει σημασία. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο καφές με πρωτεΐνη είναι υγιεινός ή ανθυγιεινός σε κάθε περίπτωση, καθώς καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ατομικές ανάγκες, οι προτιμήσεις και οι γενικότερες διατροφικές συνήθειες.

Σε γενικές γραμμές, η πρωτεΐνη αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του διατροφικού παζλ. Μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα κορεσμού, να υποστηρίξει την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μυών και να συμβάλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας, αλλά παραμένει μόνο ένα μέρος αυτού που καθιστά ένα γεύμα ή σνακ ισορροπημένο. Οι πηγές πρωτεΐνης από ολόκληρες τροφές, όπως τα αυγά, ενδέχεται να παρέχουν και άλλα θρεπτικά συστατικά πέρα από την πρωτεΐνη, συμπεριλαμβανομένης της χολίνης και της βιταμίνης Β12. Άλλες τροφές μπορούν να προσφέρουν φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά.

Γι' αυτόν τον λόγο, ο καφές με πρωτεΐνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία επιλογή μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διατροφής ενός ατόμου. Μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση αν βοηθά το άτομο να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης —είτε στο πρωινό, είτε ως σνακ, είτε απλώς κατά τη διάρκεια μιας πολυάσχολης ημέρας όπου ένα πλήρες γεύμα δεν είναι εφικτό. Ωστόσο, δεν είναι αυτόματα πιο υγιεινός από άλλες επιλογές, ούτε υποκαθιστά μια συνολικά ποικίλη διατροφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καφές με πρωτεΐνη μπορεί να αποτελεί βελτιωτική επιλογή, όπως για παράδειγμα όταν η εναλλακτική λύση είναι η παράλειψη ενός γεύματος ή η παρατεταμένη αποχή από την κατανάλωση επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να προσφέρει ελάχιστα οφέλη εάν κάποιος λαμβάνει ήδη επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης και ακολουθεί μια γενικά ισορροπημένη διατροφή. Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η ευκολία, και όχι το ότι προσφέρει κάτι μοναδικά ωφέλιμο», καταλήγει η ειδικός.