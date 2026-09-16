Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα

Ένας στους δύο Έλληνες έχει κατάθλιψη λόγω εργασίας.

Η χώρα μας συνεχίζει να καταγράφει αρνητικές πρωτιές σε ευρωπαϊκούς δείκτες και αυτή τη φορά βρίσκεται στη χειρότερη θέση αναφορικά με την κατάθλιψη στους χώρους εργασίας.

Συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 29% των εργαζομένων δήλωσε το 2025 ότι βίωσε άγχος, κατάθλιψη ή στρες που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από το εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτυπώνοντας μια ανησυχητική πραγματικότητα.

​Πάντως, τα ποσοστά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας και κουλτούρας σε κάθε χώρα.

Στα τάρταρα της ψυχικής υγείας η Ελλάδα

Η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 49%! Δηλαδή, ένας στους δύο εργαζομένους έχει άγχος, κρίσεις πανικού ή βιώνει κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές, λόγω της εργασίας του. Δεύτερη κατατάσσεται η Φινλανδία με 45% και στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η ​Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Στον αντίποδα, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι: Δανία 19%, ​Γερμανία 20% και ​Σλοβενία και Βουλγαρία με 21%.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), οι κυριότεροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση της εργασίας, την ασάφεια των καθηκόντων, την εργασιακή ανασφάλεια και την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. ​

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, υπογραμμίζονται δύο βασικές συστάσεις: ​

Ολιστική Προστασία : Οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας πρέπει να καλύπτουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των εργαζομένων εξίσου.

: Οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας πρέπει να καλύπτουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των εργαζομένων εξίσου. Καθολική Κάλυψη: Η προστασία πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους (πλήρης, μερική, συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή εργαζόμενοι σε πλατφόρμες), διασφαλίζοντας ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αξιολογούνται συστηματικά σε κάθε χώρο εργασίας.

Πρωτοβουλίες και Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πιέζουν για τη θέσπιση νέας δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επικεντρώνονται στους εξής άξονες: