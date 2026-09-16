ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα

Μελέτες
Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τετάρτη, 16/09/2026 - 06:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας στους δύο Έλληνες έχει κατάθλιψη λόγω εργασίας.

Η χώρα μας συνεχίζει να καταγράφει αρνητικές πρωτιές σε ευρωπαϊκούς δείκτες και αυτή τη φορά βρίσκεται στη χειρότερη θέση αναφορικά με την κατάθλιψη στους χώρους εργασίας.

Συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 29% των εργαζομένων δήλωσε το 2025 ότι βίωσε άγχος, κατάθλιψη ή στρες που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από το εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτυπώνοντας μια ανησυχητική πραγματικότητα.

​Πάντως, τα ποσοστά παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας και κουλτούρας σε κάθε χώρα.

Στα τάρταρα της ψυχικής υγείας η Ελλάδα

Η χώρα μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 49%! Δηλαδή, ένας στους δύο εργαζομένους έχει άγχος, κρίσεις πανικού ή βιώνει κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές, λόγω της εργασίας του. Δεύτερη κατατάσσεται η Φινλανδία με 45% και στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η ​Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Στον αντίποδα, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι: Δανία 19%, ​Γερμανία 20% και ​Σλοβενία και Βουλγαρία με 21%.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), οι κυριότεροι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση της εργασίας, την ασάφεια των καθηκόντων, την εργασιακή ανασφάλεια και την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. ​

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, υπογραμμίζονται δύο βασικές συστάσεις: ​

  • Ολιστική Προστασία: Οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας πρέπει να καλύπτουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των εργαζομένων εξίσου.
  • Καθολική Κάλυψη: Η προστασία πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους (πλήρης, μερική, συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή εργαζόμενοι σε πλατφόρμες), διασφαλίζοντας ότι οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αξιολογούνται συστηματικά σε κάθε χώρο εργασίας.

Πρωτοβουλίες και Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πιέζουν για τη θέσπιση νέας δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επικεντρώνονται στους εξής άξονες:

  • Τακτικές Εκτιμήσεις Κινδύνου: Υποχρεωτική ένταξη των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στις αξιολογήσεις επικινδυνότητας των επιχειρήσεων, παράλληλα με τους φυσικούς κινδύνους. ​
  • Αντιμετώπιση του Υπερβολικού Φόρτου Εργασίας: Μέτρα για τον περιορισμό της επαγγελματικής εξουθενώσης (burnout).
  • Καταπολέμηση της Παρενοχλήσης και του Εκφοβισμού: Δημιουργία ασφαλών ατομικών και συλλογικών μηχανισμών αναφοράς και προστασίας στο εργασιακό περιβάλλον. ​
  • Ρύθμιση της Αλγοριθμικής Διαχείρισης: Θέσπιση εγγυήσεων για την προστασία των εργαζομένων από την ανεξέλεγκτη παρακολούθηση και την πίεση που ασκούν οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2026 - 02:45
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Μπορούν τα γαλακτοκομικά να αυξήσουν τον κίνδυνο;
Καρκίνος του προστάτη: Μπορούν τα γαλακτοκομικά να αυξήσουν τον κίνδυνο; 15 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα – Μειώθηκαν κατά 42%

Κατακόρυφη πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα – Μειώθηκαν κατά 42%

Επικαιρότητα
Αθανάσιος Τσακρής: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ»

Αθανάσιος Τσακρής: «Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ακόμα εδώ»

Επικαιρότητα
Το τραγούδι κάνει καλό - 7 λόγοι που το αποδεικνύουν

Το τραγούδι κάνει καλό - 7 λόγοι που το αποδεικνύουν

Ευ Ζην
Ιός Δυτικού Νείλου: Πάνω από 1200 κρούσματα σε 15 χώρες στην Ευρώπη – Ιταλία και Ελλάδα πρώτες στη λίστα

Ιός Δυτικού Νείλου: Πάνω από 1200 κρούσματα σε 15 χώρες στην Ευρώπη – Ιταλία και Ελλάδα πρώτες στη λίστα

Επικαιρότητα
Τι είναι επιλόχειος ψύχωση; Η επικίνδυνη ψυχική διαταραχή που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση

Τι είναι επιλόχειος ψύχωση; Η επικίνδυνη ψυχική διαταραχή που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση

Ευ Ζην
Το κατοικίδιο που συνδέεται με χειρότερη ψυχική υγεία στα παιδιά - Μελέτη

Το κατοικίδιο που συνδέεται με χειρότερη ψυχική υγεία στα παιδιά - Μελέτη

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς θα καθαρίσετε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σε 5 απλά βήματα
Ευ Ζην
16/09/2026 - 10:41
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στη φυλακή οι δύο γιατροί – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους
Επικαιρότητα
16/09/2026 - 10:17
Πανάδες και κηλίδες: Πώς αφαιρούνται
Ευ Ζην
16/09/2026 - 09:30
Βρογχοσκόπηση: Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται - Πιθανές επιπλοκές
Ευ Ζην
16/09/2026 - 08:40
Μια μικρή αλλαγή στα νύχια μπορεί να υποδηλώνει προβλήματα υγείας
Μελέτες
16/09/2026 - 06:40
Η πιο απλή συνταγή για χαλβά φαρσάλων με 4 υλικά
Ευ Ζην
16/09/2026 - 06:25
Δυσκοιλιότητα: Ο θαυματουργός λιναρόσπορος
Ευ Ζην
16/09/2026 - 06:11
Κατάθλιψη και εργασία, ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα
Μελέτες
16/09/2026 - 06:00
5 τροφές πλούσιες σε φολικό οξύ
Ευ Ζην
15/09/2026 - 19:33
Νικόλαος Παρασκευής: Διατροφή για busy ανθρώπους – Τι είναι το «Sunday Setup»
Ευ Ζην
15/09/2026 - 18:29
8 ενδιαφέροντα στοιχεία για όσους έχουν πράσινα μάτια – Όλα όσα δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
15/09/2026 - 17:23
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας: «Κούφια τα λόγια του υπουργού Υγείας για το Καραμανδάνειο»
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 16:45
Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας: Η πρόληψη δεν σταματά στην αποφυγή των ατυχημάτων
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 15:45
Κάνναβη: Οδηγίες του υπ. Υγείας για την απόσυρση προϊόντων με παραπλανητικές ενδείξεις νομιμότητας
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 15:19
Πόσο ασβέστιο χρειάζονται οι γυναίκες μετά τα 50
Ευ Ζην
15/09/2026 - 14:55
Η Novo Nordisk γίνεται «Novo» - Η νέα εταιρική κουλτούρα
Επιχειρείν
15/09/2026 - 14:25
Πώς θα καταλάβετε εάν ένα ψάρι είναι φρέσκο
Ευ Ζην
15/09/2026 - 14:04
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων ξανά οι δύο γιατροί – Εν αναμονή της απόφασης προφυλάκισής τους
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 13:22
Λέμφωμα: Τι είναι – Πώς αντιμετωπίζεται – Οι προκλήσεις στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 13:01
ΕΛΑΣ: «Ελεγκτικό κενό στην υγεία από το 2019 – Η υγεία των πολιτών δεν αντέχει πειράματα»
Πολιτική Υγείας
15/09/2026 - 12:46
Ανθή Βούλγαρη σε Άδωνι Γεωργιάδη: «Είχα πάει και εγώ σε αυτή την κλινική…»
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 12:29
ΠΙΣ: «Άμεση και αυστηρή αντιμετώπιση των παραπλανητικών διαφημίσεων στον χώρο της υγείας»
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 11:56
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας καταργήθηκε το 2019»
Πολιτική Υγείας
15/09/2026 - 11:36
Παιδιά και γρίπη: Πόσες ημέρες κρατάει – Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 11:13
Φάρμακα GLP-1: Νέα μελέτη τα συνδέει με σπάνια αλλά σοβαρή εγκεφαλική διαταραχή
Φάρμακο
15/09/2026 - 10:39
Καρκίνος προστάτη: Η αξία του τακτικού ελέγχου στην πρόληψη της νόσου
Ευ Ζην
15/09/2026 - 10:19
Πώς να χάσετε το λίπος της κοιλιάς χωρίς γυμναστική
Ευ Ζην
15/09/2026 - 09:31
Τι λέει η ψυχολογία για όσους δεν θέλουν αγκαλιές
Ευ Ζην
15/09/2026 - 06:45
Σταφιδόψωμο: Η συνταγή από το παλιό τετράδιο της γιαγιάς, με στραγγιστό γιαούρτι
Ευ Ζην
15/09/2026 - 06:27
Επικίνδυνες οι ελλείψεις σε αίμα - Κανονικότητα οι υπομεταγγίσεις
Επικαιρότητα
15/09/2026 - 06:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ