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Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη

Μελέτες
Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη
Tá Focando / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 19:40
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Οι γονείς με δύο κόρες είναι από τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Παίζει ρόλο το αν ένας γονέας έχει κόρη ή γιο στο πόσο ευτυχισμένος νιώθει; Μια νέα μελέτη εντόπισε ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Οι γονείς που είχαν μόνο κόρες δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που είχαν μόνο γιους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Acta Psychologica, «η συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα έντονη στους γονείς με δύο κόρες».

Οι γονείς με κόρες δήλωσαν πιο ευτυχισμένοι

Οι ερευνητές Zhong Fei και Wenqin Jin ανέλυσαν δεδομένα από έξι κύκλους της Chinese General Social Survey, τα οποία συλλέχθηκαν από το 2012 έως το 2021. Εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη γονεϊκότητα, τον αριθμό των παιδιών, το φύλο των παιδιών και το πόσο ευτυχισμένοι δήλωναν οι γονείς.

Η μελέτη έδειξε ότι οι γονείς που είχαν μόνο κόρες έτειναν να δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι από εκείνους που είχαν μόνο γιους. Από όλους τους διαφορετικούς συνδυασμούς παιδιών, η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε στους γονείς με δύο κόρες.

Το ίδιο μοτίβο, εντούτοις, δεν παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση ανάμεσα στο να έχει κάποιος μόνο κόρες και στο να δηλώνει μεγαλύτερη ευτυχία ήταν πιο έντονη στους μεσήλικες γονείς.

Η εικόνα άλλαζε επίσης ανάλογα με παράγοντες όπως το αν οι γονείς ζούσαν σε πόλη ή στην επαρχία, καθώς και ανάλογα με το φύλο τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ερευνητές εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στο φύλο των παιδιών και την ευτυχία των γονέων. Μια παλαιότερη μελέτη, εξέτασε επίσης το φύλο των παιδιών σε συνδυασμό με άλλες πτυχές της οικογενειακής ζωής και της ευτυχίας. Η μελέτη εκείνη επίσης είχε δείξει ότι οι γονείς που είχαν μόνο κόρες συγκέντρωναν ελαφρώς υψηλότερη βαθμολογία ευτυχίας από εκείνους που είχαν μόνο γιους, αν και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Γιατί οι κόρες μπορεί να συνδέονται με μεγαλύτερη ευτυχία;

Οι ερευνητές αναφέρουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις που σχετίζονται με τις οικογενειακές σχέσεις και το κοινωνικό πλαίσιο της Κίνας, χωρίς όμως αυτές να μπορούν να θεωρηθούν αποδεδειγμένες αιτίες.

Προηγούμενες έρευνες έχουν εξετάσει πώς τα ενήλικα παιδιά επηρεάζουν την ευημερία των γονέων στην Κίνα. Μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και η οικογενειακή τους κατάσταση, συνδέονταν με την ευτυχία των γονέων και ότι οι συσχετίσεις αυτές μπορούσαν να αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο της ζωής.

Έρευνες σε ηλικιωμένους στην Κίνα έχουν επίσης δείξει ότι γιοι και κόρες μπορεί να προσφέρουν διαφορετικές μορφές υποστήριξης.

Το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη που βασίστηκε σε στοιχεία από έρευνες. Εντόπισε συσχετίσεις ανάμεσα στον αριθμό και το φύλο των παιδιών και στο πόσο ευτυχισμένοι δήλωναν οι γονείς, αλλά δεν απέδειξε σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Με άλλα λόγια, η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει ότι το να έχει κάποιος δύο κόρες τον κάνει πιο ευτυχισμένο. Η ευτυχία μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως το εισόδημα, η υγεία, ο γάμος, ο τόπος κατοικίας, οι οικογενειακές σχέσεις και το είδος της υποστήριξης που λαμβάνουν οι γονείς από τα ενήλικα παιδιά τους.

Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός πολιτισμικός περιορισμός. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από την Κίνα, επομένως τα ευρήματά της δεν μπορούν να θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτόματα και για γονείς στην Ινδία, στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες.

Οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια, οι προσδοκίες από τους γιους και τις κόρες, αλλά και οι σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα ενήλικα παιδιά τους διαφέρουν σημαντικά από κοινωνία σε κοινωνία.

Είναι, λοιπόν, πιο ευτυχισμένοι οι γονείς που έχουν κόρες; Η μελέτη δίνει μια ενδιαφέρουσα απάντηση, αλλά όχι μία που μπορεί να ισχύσει για όλους.

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