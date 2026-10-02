Ο τρόπος που κοιμίζετε το μωρό σας μπορεί να του σώσει τη ζωή - Νέα έκθεση CDC

Το 2021 εκτιμάται ότι σημειώθηκαν παγκοσμίως περίπου 30.608 θάνατοι από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS). Παρά τις προσπάθειες των αρχών δημόσιας υγείας εδώ και δεκαετίες, ώστε να προωθήσουν τον για ασφαλέστερο ύπνο των βρεφών, οι θάνατοι αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική αιτία θνησιμότητας κατά τη βρεφική ηλικία.

Τώρα, μια νέα έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) διαπίστωσε ότι σχεδόν 3 στους 4 θανάτους που εξετάστηκαν από το 2020 έως το 2024 συνδέονταν με μη ασφαλείς συνθήκες ύπνου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέτρα που μπορούν να λάβουν οι γονείς και όσοι φροντίζουν ένα μωρό. Το πρώτο είναι να γνωρίζουν πώς είναι ένα ασφαλές περιβάλλον ύπνου.

Το αμερικανικό CNN μίλησε με τη Leana Wen, γιατρό επειγόντων περιστατικών και κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington, σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς και οι υπόλοιποι φροντιστές ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο για το βρέφος.

Τι διαπίστωσε η νέα έκθεση του CDC σχετικά με τον αιφνίδιο απροσδόκητο θάνατο βρέφους;

Ο αιφνίδιος απροσδόκητος θάνατος βρέφους είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός μωρού ηλικίας κάτω του 1 έτους. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου, γνωστό ως SIDS, η ακούσια ασφυξία και ο στραγγαλισμός στο κρεβάτι, καθώς και οι θάνατοι βρεφών των οποίων η αιτία παραμένει άγνωστη.

Για τη συγκεκριμένη έκθεση, το CDC ανέλυσε 4.861 περιστατικά αιφνίδιου απροσδόκητου βρεφικού θανάτου που καταγράφηκαν από το 2020 έως το 2024 σε 31 περιοχές των ΗΠΑ που συμμετέχουν στο σχετικό μητρώο. Το μητρώο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι θάνατοι, πληροφορίες που δεν μπορούν να αντληθούν μόνο από τα πιστοποιητικά θανάτου.

Το βασικό εύρημα ήταν ότι στο 73% των θανάτων υπήρχαν παράγοντες που σχετίζονταν με μη ασφαλείς συνθήκες ύπνου. Εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα το περιβάλλον στο οποίο κοιμόταν το βρέφος, στο 78% των περιπτώσεων υπήρχαν μαλακά κλινοσκεπάσματα, το 75% των θανάτων σημειώθηκε σε χώρο διαφορετικό από βρεφική κούνια ή λίκνο, στο 59% το μωρό μοιραζόταν τον ίδιο χώρο ύπνου με άλλο άτομο ή ζώο και το 46% των βρεφών βρέθηκε να κοιμάται μπρούμυτα ή στο πλάι και όχι ανάσκελα. Οι κατηγορίες αυτές αλληλεπικαλύπτονται, επομένως ένα βρέφος μπορεί να είχε περισσότερους από έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.

Πώς πρέπει να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον ύπνου;

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) συνιστά τα μωρά να κοιμούνται πάντα ανάσκελα, ακόμη και στους σύντομους ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να κοιμούνται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη, όπως βρεφική κούνια, λίκνο ή παρκοκρέβατο που πληροί τα ισχύοντα ομοσπονδιακά πρότυπα ασφαλείας.

Η κούνια πρέπει να είναι άδεια ή σχεδόν άδεια. Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό στρώμα με εφαρμοστό σεντόνι, χωρίς μαξιλάρια, κουβέρτες, παπλώματα, προστατευτικά γύρω από τα κάγκελα ή άλλα μαλακά αντικείμενα. Αν ανησυχείτε ότι το μωρό μπορεί να κρυώνει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν βρεφικό υπνόσακο ή ένα εφαρμοστό ρούχο ύπνου αντί να βάλετε χαλαρή κουβέρτα στην κούνια.

Η AAP συνιστά το μωρό να κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς, αλλά όχι στο ίδιο κρεβάτι, ιδανικά τουλάχιστον κατά τους πρώτους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η κούνια ή το λίκνο μπορεί να βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι των γονιών, ώστε να είναι πιο εύκολο το τάισμα και η φροντίδα του μωρού, αλλά το βρέφος πρέπει να κοιμάται σε ξεχωριστό χώρο.

Τα μωρά πρέπει πάντα να τοποθετούνται ανάσκελα για να κοιμηθούν. Ο χρόνος που περνούν μπρούμυτα είναι σημαντικός για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν το μωρό είναι ξύπνιο και κάποιος το επιβλέπει συνεχώς. Όταν το μωρό αρχίσει να γυρίζει μόνο του από ανάσκελα μπρούμυτα και ξανά πίσω, οι γονείς δεν χρειάζεται να το αλλάζουν θέση κάθε φορά που γυρίζει κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσουν να το βάζουν ανάσκελα κάθε φορά που το βάζουν για ύπνο.

Οι συστάσεις αυτές ισχύουν κάθε φορά και σε κάθε μέρος όπου κοιμάται το μωρό. Δεν αρκεί, για παράδειγμα, να υπάρχει μια ασφαλής κούνια στο σπίτι αν το μωρό κοιμάται με διαφορετικό τρόπο όταν βρίσκεται στους παππούδες ή σε κάποιον που το φροντίζει. Όλοι όσοι φροντίζουν ένα βρέφος πρέπει να ακολουθούν τις ίδιες πρακτικές και οι οικογένειες πρέπει να τις τηρούν και όταν ταξιδεύουν.

Γιατί είναι επικίνδυνα τα μαλακά κλινοσκεπάσματα και ο ύπνος στο ίδιο κρεβάτι με ένα βρέφος;

Τα μικρά βρέφη έχουν περιορισμένη ικανότητα να μετακινήσουν το κεφάλι και το σώμα τους αν κάτι εμποδίσει την αναπνοή τους. Τα μαλακά κλινοσκεπάσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς ένα μαξιλάρι, μια κουβέρτα ή κάποιο άλλο αντικείμενο μπορεί να καλύψει τη μύτη και το στόμα του μωρού και το βρέφος να μην μπορεί να αλλάξει θέση ώστε να αναπνεύσει.

Ο ύπνος στην ίδια επιφάνεια με άλλο άτομο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους. Ένας ενήλικας, ένα παιδί ή ένα ζώο μπορεί κατά λάθος να γυρίσει πάνω στο μωρό ή να εμποδίσει με κάποιον άλλο τρόπο την αναπνοή του. Ένα βρέφος μπορεί επίσης να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο στρώμα και στον τοίχο, στο κεφαλάρι ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Γι' αυτό τα κρεβάτια ενηλίκων δεν θεωρούνται ασφαλή για τον ύπνο των βρεφών. Οι καναπέδες και οι πολυθρόνες μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι, καθώς ένα μωρό μπορεί να εγκλωβιστεί ανάμεσα στα μαξιλάρια ή ανάμεσα στον ενήλικα που έχει αποκοιμηθεί και στο έπιπλο.

Τα στοιχεία του CDC δείχνουν ξεκάθαρα αυτούς τους κινδύνους. Από τους 919 θανάτους για τους οποίους οι ερευνητές έκριναν ότι προκλήθηκαν από ασφυξία και σχετίζονταν με μη ασφαλείς συνθήκες ύπνου, στο 74% μαλακά κλινοσκεπάσματα εμπόδισαν την αναπνοή του βρέφους. Περίπου μία στις 4 περιπτώσεις αφορούσε «καταπλάκωση», δηλαδή άλλο άτομο ή ζώο εμπόδισε την αναπνοή του βρέφους, ενώ στο 8% το μωρό εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε αντικείμενα. Σε ορισμένους θανάτους υπήρχαν περισσότεροι από ένας μηχανισμοί.

Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς και οι φροντιστές για να μειώσουν τον κίνδυνο αιφνίδιου απροσδόκητου θανάτου βρέφους;

Το σημαντικότερο είναι να τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς ύπνου κάθε φορά που κοιμάται το μωρό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το βάζετε ανάσκελα στη δική του κούνια ή στο δικό του λίκνο, χωρίς μαλακά κλινοσκεπάσματα ή άλλα αντικείμενα γύρω του.

Οι γονείς πρέπει επίσης να αποφεύγουν το κάπνισμα και τη χρήση νικοτίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να μην εκθέτουν το μωρό σε παθητικό κάπνισμα μετά τη γέννησή του. Η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου αυξάνει τον κίνδυνο SIDS, επομένως κανείς δεν πρέπει να καπνίζει ή να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τσιγάρο κοντά στο μωρό, ούτε μέσα στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται το αλκοόλ, η μαριχουάνα, τα οπιοειδή και οι παράνομες ναρκωτικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό. Οι ουσίες αυτές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο κατά την εγκυμοσύνη, ενώ η χρήση τους από γονείς ή άλλους φροντιστές μπορεί να μειώσει την ικανότητά τους να ξυπνήσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του βρέφους.

Επιπλέον, η AAP συνιστά τον θηλασμό και τη χρήση πιπίλας στους ημερήσιους ύπνους και το βράδυ, καθώς και τα δύο έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο SIDS. Οι έγκυες πρέπει επίσης να κάνουν τακτικά τις προβλεπόμενες προγεννητικές εξετάσεις και τα μωρά να λαμβάνουν τα συνιστώμενα εμβόλια.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς αν το μωρό αποκοιμηθεί στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, στο καρότσι, στην κούνια ή στον μάρσιπο;

Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου είναι απαραίτητα για την προστασία των βρεφών κατά τη μετακίνηση με αυτοκίνητο, αλλά δεν προορίζονται για να χρησιμοποιούνται ως κανονικός χώρος ύπνου εκτός αυτοκινήτου. Είναι πολύ συνηθισμένο τα μωρά να αποκοιμιούνται στο παιδικό κάθισμα, στο καρότσι ή στον μάρσιπο και οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχούν όταν συμβαίνει αυτό.

Όταν φτάσουν στον προορισμό τους, όμως, πρέπει να μεταφέρουν το μωρό σε κατάλληλο χώρο ύπνου που έχει σχεδιαστεί για βρέφη. Η βασική ανησυχία αφορά τη στάση του σώματος. Τα μικρά βρέφη έχουν σχετικά μεγάλο κεφάλι και περιορισμένο έλεγχο του κεφαλιού και του αυχένα. Σε μια κεκλιμένη ή καθιστή θέση, το κεφάλι τους μπορεί να πέσει προς τα εμπρός ή το σώμα τους να μετακινηθεί με τρόπο που δυσκολεύει την αναπνοή.

Όσο για τις βρεφικές κούνιες, οι γονείς πρέπει να είναι επιφυλακτικοί όταν ένα προϊόν διαφημίζεται ως βοήθημα ύπνου. Το γεγονός ότι ένα προϊόν πωλείται για βρέφη δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για ύπνο χωρίς επίβλεψη. Η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει μια σταθερή και εντελώς επίπεδη επιφάνεια που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τον ύπνο των βρεφών.

Τι γίνεται με τους εξαντλημένους γονείς που παίρνουν το μωρό στο κρεβάτι τους για να το ταΐσουν ή να το ηρεμήσουν;

Αυτό είναι ένα σημαντικό πρακτικό ζήτημα, καθώς τα νυχτερινά ταΐσματα γίνονται την ώρα που οι γονείς είναι, όπως είναι φυσικό, εξαντλημένοι. Για να είναι πιο εύκολο να τηρούν τους κανόνες ασφαλούς ύπνου, μπορούν να έχουν την κούνια ή το λίκνο του μωρού δίπλα στο κρεβάτι τους. Αφού το ταΐσουν ή το ηρεμήσουν, πρέπει να το βάζουν ξανά στον δικό του χώρο ύπνου πριν ξανακοιμηθούν και οι ίδιοι.

Αν ένας γονιός αποκοιμηθεί κατά λάθος την ώρα που ταΐζει το μωρό στο κρεβάτι, πρέπει να το μεταφέρει ξανά στην κούνια ή στο λίκνο μόλις ξυπνήσει. Κατά τη διάρκεια του ταΐσματος, τα μαξιλάρια, οι κουβέρτες και άλλα μαλακά αντικείμενα πρέπει να παραμένουν μακριά από το μωρό, σε περίπτωση που ο γονιός αποκοιμηθεί.