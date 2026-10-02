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Οκτώβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού

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Οκτώβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού
Newsroom
Παρασκευή, 02/10/2026 - 18:21
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Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Ο Οκτώβριος, μήνας αφιερωμένος διεθνώς στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον Καρκίνο του Μαστού, αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να αναδειχθεί ξανά η αξία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου.

Με κεντρικό μήνυμα «Η δύναμη ξεκινά από την πρόληψη», η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα της υγείας του μαστού χρειάζεται σωστή ενημέρωση, συνέπεια και εξατομικευμένη ιατρική καθοδήγηση.

Η πρόληψη δεν αφορά μόνο έναν μήνα τον χρόνο. Αποτελεί μια σταθερή στάση φροντίδας απέναντι στην υγεία και ξεκινά από τη γνώση του σώματός μας, τη συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό και την τήρηση του κατάλληλου προγράμματος προληπτικού ελέγχου.

Επιλογές ελέγχου για την υγεία του μαστού

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, κάθε γυναίκα μπορεί να οργανώσει τον έλεγχό της ανάλογα με την ηλικία, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και τις συστάσεις του ιατρού της.

Με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προτείνει επιλογές προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου, υπενθυμίζοντας σε κάθε γυναίκα τη σημασία της έγκαιρης φροντίδας της υγείας του μαστού.

Ανάλογα με την ηλικία, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και την ιατρική ένδειξη, ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογράφημα Μαστών και Ψηφιακή Μαστογραφία με Τομοσύνθεση.

Παράλληλα, για γυναίκες με σχετικό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό, μπορεί να εξεταστεί, κατόπιν ιατρικής καθοδήγησης, και ο γενετικός έλεγχος των γονιδίων BRCA1 και BRCA2, συμβάλλοντας σε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση της πρόληψης και της παρακολούθησης.

Ο Οκτώβριος αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η υγεία του μαστού χρειάζεται προσοχή και φροντίδα όλο τον χρόνο.

Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ:
https://bioiatriki.gr/paketa-exetaseon-karkinou-mastou-bioiatriki/

Η δύναμη ξεκινά από την πρόληψη.

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