Γιατί οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο

Μελέτη αποκάλυψε πως οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνους που συνδέονται με την ακτινοβολία.

Οι αεροσυνοδοί είναι το επάγγελμα με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από καρκίνους που συνδέονται με την ακτινοβολία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό στο JAMA Internal Medicine. Οι ερευνητές, που εξέτασαν πάνω από 500 διαφορετικά επαγγέλματα στις ΗΠΑΑ, διαπίστωσαν επίσης ότι οι πιλότοι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στη λίστα.

Είναι ήδη γνωστό ότι τα πληρώματα αεροπλάνων δέχονται τη μεγαλύτερη ετήσια ενεργό δόση ιοντίζουσας ακτινοβολίας από οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα, κυρίως επειδή εκτίθενται στην κοσμική ακτινοβολία σε μεγάλα υψόμετρα. Οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με ορισμένες μορφές καρκίνου σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, οι μελέτες που έχουν εξετάσει εάν αυτό συνεπάγεται και υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο είναι περιορισμένες.

Η νέα έρευνα εξέτασε το συγκεκριμένο ζήτημα χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και διαθέτοντας μεγαλύτερη στατιστική ισχύ σε σχέση με προηγούμενες μελέτες.

Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή μέτρων προστασίας από την επαγγελματική έκθεση στην ακτινοβολία για τα πληρώματα αεροσκαφών, ανάλογων με τα επίπεδα έκθεσής τους, ανέφεραν ο Anupam Jena, καθηγητής Πολιτικής Υγείας στην έδρα Joseph P. Newhouse του Ινστιτούτου Blavatnik στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, και η ερευνητική του ομάδα.

Πώς έγινε η μελέτη

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Vishal Patel, κλινικός συνεργάτης Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στο Brigham and Women’s Hospital. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία ενιαία πληθυσμιακή πηγή δεδομένων, το Εθνικό Σύστημα Ζωτικών Στατιστικών των ΗΠΑ, αντί για ξεχωριστές ομάδες δεδομένων ανά επάγγελμα ή μορφή καρκίνου. Ο Patel και οι συνεργάτες του εξέτασαν όλα τα πιστοποιητικά θανάτου που εκδόθηκαν στις ΗΠΑ από το 2020 έως το 2024. Μόλις πρόσφατα τα αρχεία αυτά συνδέθηκαν με πληροφορίες για το επάγγελμα κάθε θανόντος. Έτσι, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία για σχεδόν 13 εκατομμύρια θανάτους σε 503 επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων 14.000 πιλότοι και 7.000 αεροσυνοδοί.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τη λεγόμενη κοινή μέθοδο στατιστικής προσαρμογής, ώστε να λάβει υπόψη αρκετούς παράγοντες πέρα από το επάγγελμα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θνησιμότητα. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η ηλικία κατά τον θάνατο, το φύλο, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, το μορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν, ανά επάγγελμα, τόσο τους καρκίνους που συνδέονται με την ακτινοβολία όσο και εκείνους που δεν συνδέονται με αυτήν. Συνέκριναν επίσης τα πληρώματα των αεροπλάνων με τους εργαζομένους στον κλάδο των αερομεταφορών που απασχολούνται στο έδαφος.

Πώς η ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Στους καρκίνους που συνδέονται με την ακτινοβολία και εξετάστηκαν στη μελέτη περιλαμβάνονταν ο καρκίνος του μαστού, οι καρκίνοι του κεντρικού νευρικού συστήματος, το πολλαπλό μυέλωμα, η λευχαιμία, εκτός από τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, το λέμφωμα, ο καρκίνος του θυρεοειδούς, ο καρκίνος του προστάτη, το μελάνωμα και οι μη μελανωματικοί καρκίνοι του δέρματος. Οι ερευνητές απέκλεισαν τον καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να περιορίσουν το ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα αποτελέσματα από το κάπνισμα.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι πιλότοι και οι αεροσυνοδοί είχαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του μαστού, καρκίνους του κεντρικού νευρικού συστήματος, καρκίνο του προστάτη και μελάνωμα. Οι πιλότοι παρουσίαζαν επίσης υψηλότερο ποσοστό θανάτων από λευχαιμία.

Συνολικά, περίπου το 6,9% των θανάτων μεταξύ των αεροσυνοδών και το 6,7% των θανάτων μεταξύ των πιλότων οφείλονταν σε καρκίνους που συνδέονται με την ακτινοβολία, σύμφωνα με την ανάλυση. Τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Μεταξύ αυτών ήταν και οι τεχνολόγοι πυρηνικής ιατρικής, οι οποίοι εκτίθενται συστηματικά σε ακτινοβολία από άλλες πηγές πέρα από την κοσμική, αλλά βρίσκονταν στη 12η θέση της κατάταξης, ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης. Αντίθετα, οι μηχανικοί αεροσκαφών και οι τεχνικοί συναρμολόγησης δεν παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα.

Τα ποσοστά θανάτων από καρκίνους που δεν συνδέονται με την ακτινοβολία ήταν παρόμοια μεταξύ των πληρωμάτων αεροσκαφών και του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ.