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10 tips για να μην έχετε καούρες μετά το φαγητό

Ευ Ζην
10 tips για να μην έχετε καούρες μετά το φαγητό
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 06/08/2026 - 17:55
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Οι καούρες είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα του πεπτικού.

Οι καούρες οφείλονται συνήθως στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, κατά την οποία τα οξέα του στομάχου ανεβαίνουν στον οισοφάγο.

Αν το πρόβλημα με τις καούρες επιμένει, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα tips, τα οποία μπορούν να κάνουν τα συμπτώματα λιγότερο έντονα.

Τι προτείνει για τις καούρες το Harvard Medical School:

1. Μην τρώτε μεγάλα γεύματα. Ένα γεμάτο στομάχι ασκεί πίεση στον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, έναν μυ που μοιάζει με βαλβίδα και εμποδίζει το οξύ του στομάχου να επιστρέψει στον οισοφάγο.

2. Να τρώτε αργά.

3. Παραμείνετε σε όρθια θέση μετά τα γεύματα. Αν ξαπλώσετε αυξάνεται η πίεση στον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή την παλινδρόμηση οξέος.

4. Αποφύγετε το φαγητό αργά το βράδυ. Η κατανάλωση ενός γεύματος ή κάποιου σνακ εντός τριών ωρών από την ώρα που θα πάτε για ύπνο μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα παλινδρόμησης και καούρας. Αφήστε αρκετό χρόνο για να αδειάσει το στομάχι.

5. Μην ασκείστε αμέσως μετά τα γεύματα. Δώστε στο στομάχι σας χρόνο να αδειάσει. Περιμένετε μερικές ώρες μετά το φαγητό πριν πάτε στο γυμναστήριο.

6. Μην καταναλώνετε ανθρακούχα ποτά. Προκαλούν ρέψιμο, το οποίο προάγει την παλινδρόμηση του οξέος στο στομάχι.

7. Βρείτε ποιες τροφές επιδεινώνουν τα συμπτώματά σας και αποφύγετέ τες. Ορισμένες τροφές και ποτά αυξάνουν την έκκριση οξέος, καθυστερούν την κένωση του στομάχου ή χαλαρώνουν τον κάτω οισοφαγικό σφιγκτήρα - καταστάσεις που προετοιμάζουν το έδαφος για καούρα. Συνήθεις παράγοντες που προκαλούν καούρα περιλαμβάνουν τα λιπαρά τρόφιμα, τα πικάντικα τρόφιμα, τις ντομάτες, το σκόρδο, το γάλα, τον καφέ, το τσάι, τα αναψυκτικά, τη μέντα και τη σοκολάτα.

8. Μασήστε τσίχλα χωρίς ζάχαρη μετά από κάθε γεύμα. Η τσίχλα προάγει την σιελόρροια, η οποία εξουδετερώνει το οξύ, καταπραΰνει τον οισοφάγο και απομακρύνει το οξύ πίσω στο στομάχι. Αποφύγετε τις γεύσεις μέντας, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν καούρα.

9. Ελέγξτε τα φάρμακά σας. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν κάποιο από τα φάρμακα που παίρνετε θα μπορούσε να επιδεινώσει την παλινδρόμηση οξέος ή να προκαλέσει φλεγμονή στον οισοφάγο.

10. Χάστε βάρος εάν είναι απαραίτητο. Το υπερβολικό βάρος ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο στομάχι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 01:17
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