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Σκωτσέζικα αυγά: Μία διαφορετική συνταγή για όσους αγαπούν τα αυγά

Ευ Ζην
Σκωτσέζικα αυγά: Μία διαφορετική συνταγή για όσους αγαπούν τα αυγά
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Παρασκευή, 07/08/2026 - 08:20
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Τα αυγά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές συνταγές.

Τα Σκωτσέζικα αυγά είναι μία συνταγή, την οποία γνωρίζουν αρκετοί. Αν ανήκετε στους λάτρεις των αυγών θα πρέπει να τη δοκιμάσετε.

Το παράδοξο με αυτή την συνταγή είναι ότι παρά το όνομά της δεν προέρχεται από την Σκωτία. Γι’ αυτό το λόγο η … «καταγωγή» των Scotch eggs έχει αποτελέσει πολλές φορές αντικείμενο αντιπαράθεσης.

Λένε ότι η συνταγή προέρχεται από το μακρινό 1738. Την συνταγή εμπνεύστηκε το πολυκατάστημα Fortnum & Mason στο Λονδίνο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπήρξαν επιρροές από το παραδοσιακό πιάτο της κουζίνας των Μουγκλάι, το Nargisi Kofta. Η συνταγή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Maria Rundell «A New System of Domestic Cookery», το οποίο εκδόθηκε το 1809.

Συνταγή για Σκωτσέζικα αυγά

Τι θα χρειαστείτε

- 6 αυγά, βρασμένα σφιχτά και καθαρισμένα

- 300 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο

- 200 γραμμάρια λουκάνικο χωριάτικο

- 100 γραμμάρια μπέικον, σε φέτες

- 1 μικρό ξερό κρεμμύδι, καθαρισμένο και κομμένο στα τέσσερα

- 1 κουταλιά σούπας μουστάρδα πικάντικη

- 1 κουταλιά γλυκού ρίγανη ξερή

- 70 ml ελαιόλαδο

- αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

- λάδι για το τηγάνισμα

Για το πανάρισμα

- 3 αυγά

- 250 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη

- 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Εκτέλεση

Αφαιρέστε με ένα μυτερό μαχαίρι, τη μεμβράνη από το λουκάνικο. Στη συνέχεια, ρίξτε το στο μούλτι μαζί με το μπέικον, το κρεμμύδι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο και 100 ml παγωμένο νερό. Χτυπήστε τα υλικά για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να πολτοποιηθούν.

Αδειάστε το μείγμα σε ένα μπολ. Ρίξτε τον κιμά, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο. Ζυμώστε μέχρι να σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα. Πλάστε το μείγμα σε 6 μπάλες. Πιέστε τες με το χέρι ώστε να ανοίξουν σε 6 δίσκους. Βάλτε σε κάθε δίσκο από 1 αυγό και πλάστε προσεκτικά τον κιμά γύρω από το αυγό, ώστε να το καλύψει. Βάλτε στο ψυγείο για 30 λεπτά, να σφίξει η ζύμη.

Πανάρισμα

Σε ένα μπολ χτυπήστε τα 3 αυγά με αλατοπίπερο. Σε ένα πιάτο τοποθετήστε το αλεύρι. Σε ένα άλλο πιάτο βάλτε τη φρυγανιά. Περάστε κάθε μπαλάκι πρώτα από το αυγό, μετά από το αλεύρι και ξανά από το αυγό. Στο τέλος περάστε από τη φρυγανιά, γυρίστε τα ώστε να καλυφθούν καλά και τινάξτε να φύγει η περίσσεια.

Σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα, ζεστάνετε μπόλικο λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί καλά, ρίξτε τα σκωτσέζικα αυγά και τα τηγανίστε για 4-5 λεπτά, γυρίζοντάς τα τακτικά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά. Μόλις ψηθούν βγάλτε τα από το τηγάνι και αφήστε τα σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 03:13
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