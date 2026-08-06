Βιταμίνη D: Πώς θα πάρω περισσότερη χωρίς να κάτσω πολλή ώρα στον ήλιο

Αν και ο ήλιος είναι η κύρια πηγή βιταμίνης D, οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν συνήθως το καλοκαίρι μπορεί να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να περάσουν πολύ χρόνο στον ήλιο.

Ο Δρ. Mike Ren από το Baylor College of Medicine εστιάζει στα οφέλη της βιταμίνης D και προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αύξησης της ημερήσιας πρόσληψης.

«Η βιταμίνη D είναι σημαντική για την υγεία των οστών, την απορρόφηση του ασβεστίου, τη μείωση της φλεγμονής, την προώθηση της κυτταρικής ανάπτυξης και την υποστήριξη του ανοσοποιητικού και καρδιαγγειακού συστήματος», δηλώνει ο Ren.

«Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D για μερικούς μήνες και να είναι καλά, αλλά τα παρατεταμένα χαμηλά επίπεδα μπορούν να προκαλέσουν επιδείνωση της υγείας των οστών και του θυρεοειδούς», συμπληρώνει.

Ο άνθρωπος λαμβάνει βιταμίνη D όταν οι υπεριώδεις ακτίνες «βλέπουν» το δέρμα μας, ωθώντας το σώμα να παράγει βιταμίνη D3, την οποία το ήπαρ και τα νεφρά στη συνέχεια μετατρέπουν σε χρήσιμη βιταμίνη D. Αν και οι άνθρωποι προτιμούν να περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ren λέει ότι μόνο περίπου 10 έως 30 λεπτά ημερήσιας άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως είναι απαραίτητα.

Το αντηλιακό και τα προστατευτικά ρούχα μπορούν να αποτρέψουν την απορρόφηση του ηλιακού φωτός. Ωστόσο, είναι ασυνήθιστο αυτά τα μέτρα ασφαλείας να επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγή βιταμίνης D. «Δεν χρειάζεται να σας «κάψει» ο ήλιος για να λάβετε την ημερήσια πρόσληψη ηλιακού φωτός. Απλώς αφιερώστε λίγα λεπτά από την ημέρα σας για να κάνετε κάποια σωματική δραστηριότητα στον ήλιο», λέει.

Το σώμα απορροφά επίσης βιταμίνη D από τα τρόφιμα. Ο Ren λέει ότι τα άτομα με μια ισορροπημένη διατροφή συνήθως λαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D. Τα άτομα με ανεπάρκεια μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα λιπαρά ψάρια, άπαχες πρωτεΐνες και αυγά για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.

Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι επίσης εμπλουτισμένα με βιταμίνη D για όσους χρειάζονται περισσότερη στη διατροφή τους. Επιπλέον, τα συμπληρώματα βιταμίνης D μπορούν να βοηθήσουν. «Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διάφορες ασθένειες που τους εμποδίζουν να λαμβάνουν βιταμίνη D από τα τρόφιμα ή το ηλιακό φως, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλες τις επιλογές τους», διευκρινίζει ο Ren.

«Δεν έχει σημασία από πού παίρνετε τη βιταμίνη D σας. Είτε πρόκειται για συνδυασμό ήλιου και διατροφής είτε αποκλειστικά από συμπληρώματα, όλες οι μορφές πρόσληψης μπορούν να λειτουργήσουν», ξεκαθαρίζει. Ο Ren συμβουλεύει τους ανθρώπους να ελέγχουν τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό τους.

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνήθως δεν εμφανίζουν συμπτώματα. «Εάν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D, ο γιατρός σας, θα σας δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις.