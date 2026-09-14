Αυγά: 7 τροφές με τις οποίες συνδυάζονται άψογα για ενέργεια στο φουλ

Αν συνδυάσετε τα αυγά με τα κατάλληλα τρόφιμα μπορούν να σας κρατήσουν χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να «εκτοξεύσουν» την ενέργειά σας στα ύψη. Ο συνδυασμός των αυγών με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, σύνθετους υδατάνθρακες και υγιή λίπη μπορεί να κάνει τη διαφορά.

1. Αβοκάντο

Ο συνδυασμός του αυγού με το αβοκάντο προσθέτει φυτικές ίνες και υγιή λίπη σε ένα γεύμα. Πρόκειται για ένα «δίδυμο» που χορταίνει, ενώ τα υγιή λίπη στο αβοκάντο βοηθούν επίσης το σώμα να απορροφήσει καλύτερα τις λιποδιαλυτές βιταμίνες (A, D, E και K) από τα αυγά.

2. Καπνιστός σολομός

Τόσο ο σολομός όσο και τα αυγά προσφέρουν πρωτεΐνη. Τα δύο αυτά τρόφιμα αποτελούν την ιδανική επιλογή για πρωϊνό γεύμα ώστε να αποφύγετε την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα. Ο σολομός είναι εξαιρετικά πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου, των ματιών και της καρδιάς.

3. Σπανάκι και μανιτάρια

Τα αυγά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που βοηθά επίσης στη βελτίωση της απορρόφησης σιδήρου. Ο συνδυασμός τους με σπανάκι προσφέρει τόσο βιταμίνη C όσο και σίδηρο. Τα μανιτάρια παρέχουν βιταμίνες Β, κάλιο και αντιοξειδωτικά όπως το σελήνιο, ενώ έχουν πολύ λίγες θερμίδες. Τα μανιτάρια που έχουν υποστεί επεξεργασία με υπεριώδη ακτινοβολία, αποτελούν επίσης μια σπάνια φυτική πηγή βιταμίνης D. Το σπανάκι και τα μανιτάρια ταιριάζουν σε ένα πρωινό γεύμα με scrambled eggs.

4. Φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης ή προζυμένιο

Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες αλλά έχουν μικρή περιεκτικότητα σε σύνθετους υδατάνθρακες. Το φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης ή το προζυμένιο προσφέρει φυτικές ίνες και υδατάνθρακες βραδείας πέψης που σταθεροποιούν το σάκχαρο στο αίμα, ενώ η πρωτεΐνη στα αυγά επιβραδύνει περαιτέρω την πέψη, αποτρέποντας τις λιγούρες. Το προζύμι είναι επίσης μια τροφή που έχει υποστεί ζύμωση, προσφέροντας μοναδικά οφέλη για την υγεία του εντέρου.

5. Γιαούρτι

Ο συνδυασμός των αυγών με γιαούρτι ενισχύει τη συνολική πρόσληψη πρωτεΐνης και προσθέτει προβιοτικά (φιλικά βακτήρια), που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου. Το ασβέστιο στο γιαούρτι συμπληρώνει επίσης τη βιταμίνη D στα αυγά, η οποία βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου και είναι σημαντική για υγιή οστά.

6. Μούρα

Τα μούρα κάνουν έναν καλό συνδυασμό με τα αυγά αφού είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες στα μούρα επιβραδύνουν την πέψη του γεύματος και η φυσική τους γλυκύτητα εξισορροπεί τα αλμυρά πιάτα με αυγά χωρίς να ανεβάζουν το σάκχαρο στο αίμα όπως θα έκαναν οι χυμοί φρούτων ή τα αρτοσκευάσματα.

7. Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες είναι μια πηγή θρεπτικών συστατικών που προσθέτει σύνθετους υδατάνθρακες, βήτα-καροτίνη (η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στο σώμα) και κάλιο για να συμπληρώσει την πρωτεΐνη των αυγών και τις βιταμίνες Β. Ο συνδυασμός των δυο είναι ιδιαίτερα καλός μετά την προπόνηση για την αποκατάσταση των μυών και την αναπλήρωση των τροφών.