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Εύκολη συνταγή για ελιόψωμο με αλεύρι ολικής άλεσης και ελάχιστο λάδι

Ευ Ζην
Εύκολη συνταγή για ελιόψωμο με αλεύρι ολικής άλεσης και ελάχιστο λάδι
Χατζηνικολάου Χρύσα / Cookopad
Newsroom
Σάββατο, 12/09/2026 - 06:28
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Εύκολη και νόστιμη συνταγή για ελιόψωμο με τυρί.

Το ελιόψωμα είναι ένα νόστιμο σνακ εμπνευσμένο από τη μεσογειακή κουζίνα, κατάλληλο για κάθε στιγμή της ημέρας. Ταιριάζει ιδανικά στο πρωινό, αλλά μπορεί να καταναλωθεί και ως ενδιάμεσο σνακ ή ως συνοδευτικό σε ένα γεύμα. Ωστόσο, τα κλασικά ελιόψωμα περιέχουν αρκετούς υδατάνθρακες και, όταν παρασκευάζονται με λευκό αλεύρι, δεν προσφέρουν αρκετές φυτικές ίνες. Η παρακάτω συνταγή αποτελεί μια πιο υγιεινή και εξίσου απολαυστική εναλλακτική. Παρασκευάζεται με αλεύρι ολικής άλεσης, το οποίο αυξάνει την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, και με μικρή ποσότητα ελαιόλαδου. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα εύκολη, καθώς η ζύμη δεν χρειάζεται καθόλου ζύμωμα. Ετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ και την επόμενη ημέρα γεμίζεται με ελιές, φέτα και κασέρι, δίνοντας αφράτα και χορταστικά ελιόψωμα με ελάχιστο κόπο.

Υλικά

  • 500 γραμμάρια αλεύρι
  • 350 γραμμάρια χλιαρό νερό
  • 1 ξερή μαγιά
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
  • 2 κουταλιές της σούπας + μια για μετά ελαιόλαδο
  • Φέτα, τριμμένο κασέρι ,ελιές, πάστα ελιάς, για τη γέμιση

Εκτέλεση

  • Σε μπολ ρίχνουμε το νερό τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε, και στη συνέχεια ρίχνουμε το αλεύρι το αλάτι και το λάδι.
  • Δεν ζυμώνουμε, απλά ανακατεύουμε με μια σπάτουλα και βάζουμε στο ψυγείο σκεπασμένη με μεμβράνη, για ένα ολόκληρο βράδυ.
  • Την επόμενη μέρα ρίχνουμε ακόμα μια κουταλιά λάδι, τοποθετούμε σε αλευρωμένο ξύλο, και ανοίγουμε με το χέρι μας ένα χοντρό φύλλο. Υπόψιν ότι η ζύμη θα είναι μαλακή. Ρίχνουμε πάνω στο φύλλο τη γέμιση, (εγώ έριξα τριμμένη φέτα, κασέρι και ελιές κομμένες). Κάνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε.
  • Αφήνουμε στο ταψί (στρωμένο με λαδόκολλα) για μισή ώρα να φουσκώσουν. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις για είκοσι λεπτά στους 200 βαθμούς.

Πηγή: Χατζηνικολάου Χρύσα / Cookopad

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2026 - 00:16
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