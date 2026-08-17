Η σουηδική εκδοχή της σοκολατόπιτας - Εύκολη συνταγή

Η σοκολατόπιτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά, καθώς συνδυάζει την πλούσια γεύση της σοκολάτας με μια μαλακή και ζουμερή υφή. Σερβίρεται ιδανικά ζεστή και μπορεί να συνοδευτεί με παγωτό βανίλια, σαντιγί ή σάλτσα βανίλιας, δημιουργώντας ένα απολαυστικό επιδόρπιο για κάθε περίσταση. Η συγκεκριμένη συνταγή αποτελεί μια σουηδική εκδοχή της κλασικής σοκολατόπιτας. Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες εκδοχές, δεν περιέχει διογκωτικό ούτε σιρόπι και δεν έχει αφράτη υφή. Το εξωτερικό της σταθεροποιείται κατά το ψήσιμο, ενώ το κέντρο παραμένει μαλακό, πυκνό και ελαφρώς ρευστό.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στον περιορισμένο χρόνο ψησίματος και στο ελάχιστο ανακάτεμα του μείγματος. Η επικάλυψη από κουβερτούρα γάλακτος ενισχύει τη σοκολατένια γεύση, ενώ το σύντομο ζέσταμα κάθε κομματιού πριν από το σερβίρισμα αναδεικνύει τη χαρακτηριστική ζουμερή υφή της.

Υλικά

1 μικρό πυρέξ

200 γρ ανάλατο βούτυρο, λιωμένο και να έχει κρυώσει (+ επιπλέον για το σκεύος)

480-500 γρ λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

4 (μεγάλα ή μεσαία) αυγά

2 κγ εκχύλισμα βανίλιας ή 2 κάψουλες βανιλίνη

50 γρ άγλυκο κακάο

160 γρ αλεύρι ΓΟΧ

Επικάλυψη:

120 γρ κουβερτούρα γάλακτος

80 ml γάλα

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά.

Μετά ενσωματώνουμε τα υγρά (προσοχή να έχει κρυώσει το βούτυρο).

Δουλεύουμε το μείγμα όσο λιγότερο γίνεται.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε πολύ καλά βουτυρωμένο μικρό πυρέξ.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις για 20-25 λεπτά: θέλουμε τριγύρω να είναι πιο σταθερό και το κέντρο μαλακό, ακόμη και να κουνιέται λίγο.

Κατευθείαν λιώνουμε μαζί τα υλικά της επικάλυψης και αφού κρυώσει αρκετά, την απλώνουμε στο γλυκό χρησιμοποιώντας σουρωτήρι και κόβουμε κομμάτια.

Ζεσταίνουμε το κάθε κομμάτι γύρω στα 20 δευτερόλεπτα στο φούρνο μικροκυμάτων πριν φάμε. Σερβίρουμε με παγωτό βανίλια / σαντιγύ / σάλτσα βανίλιας (vaniljsås).

Πηγή: @bech / Cookpad