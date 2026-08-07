Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Δύο συνταγές για λαχταριστά νηστίσιμα γλυκά

Οι ημέρες προς τον Δεκαπενταύγουστο χαρακτηρίζονται από αυστηρή νηστεία. Ωστόσο, αν θέλετε να απολαύσετε το γλυκό σας, σας προτείνουμε δύο συνταγές.

Δεν χρειάζεται να στερηθείτε ορισμένες γλυκιές απολαύσεις κατά τη διάρκεια της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου. Οι παρακάτω συνταγές θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σας χωρίς να βγείτε από το πρόγραμμα της αυστηρής νηστείας.

Συνταγή για ζελέ πορτοκάλι με σιρόπι πορτοκαλιού

Τι θα χρειαστείτε

- 1 λίτρο χυμό πορτοκαλιού φρέσκο

- χυμό από 1 λεμόνι

- 150 γραμμάρια γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι

- 8 κουταλιές της σούπας σούπας κορνφλάουρ

Για το σιρόπι

- φλούδες από 3 πορτοκάλια

- 1 ποτήρι ζάχαρη

- 1 σφηνάκι λιμοντσέλο

Εκτέλεση

Πρώτα θα πρέπει να ετοιμάσετε το σιρόπι. Κόψτε τις φλούδες πορτοκαλιού σε μικρά κομμάτια. Βράστε τα μια φορά σε άφθονο νερό και πετάξτε το. Δέστε το σιρόπι με τη ζάχαρη και ίση ποσότητα νερού. Ρίξτε μέσα τα κομματάκια πορτοκαλιού και βράστε μέχρι να πήξει το σιρόπι. Αφήνετε το να κρυώσει.

Σε μια κατσαρόλα ρίξτε το χυμό πορτοκαλιού και λεμονιού με 7 κουταλάκια του γλυκού κορνφλάουρ μέχρι να διαλυθεί. Ξεπλένετε το γλυκό κουταλιού πορτοκάλι από τα σιρόπια του με κρύο νερό και το κόβετε σε κομματάκια.

Αρχίζετε να ζεσταίνετε σε μέτρια φωτιά τους χυμούς με το κορνφλάουρ ανακατεύοντας συνέχεια. Σιγά σιγά το μείγμα θα αρχίσει να πήζει και να γίνεται διάφανο. Τότε θα πρέπει να ρίξετε μέσα τα κομματάκια του γλυκού πορτοκαλιού. Μόλις πήξει για τα καλά αδειάζετε το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα του κέικ.

Κρυώστε το ζελέ στο ψυγείο για 4-5 ώρες τουλάχιστον. Ξεφορμάρετε και τοποθετείτε το ζελέ σε πιατέλα. Περιχύστε με το σιρόπι που έχετε φτιάξει.

Συνταγή για νηστίσιμο κέικ σοκολάτας

Τι θα χρειαστείτε

- 400γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 52% κακάο, τριμμένη στη χοντρή πλευρά του τρίφτη

- 600 ml νερό

- 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

- 90 ml σπορέλαιο

- 65 γραμμάρια κακάο, σε σκόνη

- 1 κουταλάκι του γλυκού ξίδι (με απαλή γεύση, όχι δυνατό)

- 8 γραμμάρια μπέικιν πάουντερ

- 1 βανίλια

- 100 γραμμάρια φουντούκια τριμμένα

- ζάχαρη άχνη, για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Λιώστε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και προθερμάνετε τον φούρνο στους 180οC. Βουτυρώστε ελαφρώς μια μέτρια στρογγυλή φόρμα για κέικ με τρύπα στη μέση.

Σε ένα μπολ βάλτε το νερό, το αλεύρι, το λάδι, το κακάο, το ξίδι, το μπέικιν πάουντερ και τη βανίλια και χτυπήστε καλά με μίξερ χειρός, μέχρι να πάρετε ένα αφράτο και λείο μίγμα. Προσθέτετε τη λιωμένη κουβερτούρα και χτυπήστε για λίγο ακόμα, μέχρι να ενσωματωθεί στο μείγμα. Τέλος, ρίξτε τα τριμμένα φουντούκια και χτυπήστε καλά.

Αδειάζετε το μείγμα στη φόρμα και ψήστε για περίπου 45 λεπτά στο μεσαίο ράφι του φούρνου. Όταν είναι έτοιμο αφήστε το στη φόρμα να κρυώσει για 5 λεπτά. Ξεφορμάρετε και αφήστε το να κρυώσει πάνω σε μία σχάρα. Πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.