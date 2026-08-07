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Καύσωνας: Με ποιους τρόπους επηρεάζει την περίοδο – Τι μπορείτε να κάνετε

Ευ Ζην
Καύσωνας: Με ποιους τρόπους επηρεάζει την περίοδο – Τι μπορείτε να κάνετε
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 07/08/2026 - 17:08
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Ο καύσωνας επηρεάζει τη λειτουργία του οργανισμού.

Πολλές γυναίκες όταν έχει καύσωνα, διαπιστώνουν ότι η περίοδός τους αλλάζει συχνότητα, ενώ μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αιμορραγία ή περισσότερο πόνο. Η αλήθεια είναι ότι ο καύσωνας μπορεί να επηρεάσει την περίοδο, προκαλώντας διάφορα συμπτώματα.

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει την περίοδο

- Ο καύσωνας λειτουργεί ως στρεσογόνος παράγοντας

Οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν το σώμα. Τα επίπεδα κορτιζόλης μπορούν να αυξηθούν απλώς από την προσπάθεια που κάνει ο οργανισμός να διατηρήσει χαμηλή τη θερμοκρασία στο σώμα, γεγονός που διαταράσσει την ωορρηξία και μειώνει (ή επιμηκύνει) τον κύκλο της περιόδου.

- Η αφυδάτωση αλλάζει τη ροή του αίματος

Όταν έχει καύσωνα χάνουμε περισσότερα υγρά μέσω του ιδρώτα, ειδικά αν πίνουμε πολλά αναψυκτικά και λιγότερο νερό. Μικρότερος όγκος αίματος σημαίνει πιο πηχτό αίμα περιόδου, και περισσότερες κράμπες.

- Ορμονική ευαισθησία στη θερμότητα

Μετά την ωορρηξία, η προγεστερόνη αυξάνει φυσικά τη θερμοκρασία του σώματος. Αν λάβουμε υπόψιν μας την υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι το νευρικό μας σύστημα εργάζεται πυρετωδώς για να «ρίξει» την θερμοκρασία του σώματος, εξαντλώντας την ενέργειά μας και μεγεθύνοντας τη φλεγμονή.

- Ο κακός ύπνος διαταράσσει την ορμονική ισορροπία

Όταν έχει καύσωνα, ο βραδινός ύπνος είναι «μαρτύριο». Ο διαταραγμένος ύπνος αυξάνει την κορτιζόλη και καταστέλλει την προγεστερόνη. Όλο αυτό οδηγεί σε ορμονικούς πονοκεφάλους και ανωμαλίες περιόδου.

- Οι καλοκαιρινές συνήθειες διαταράσσουν τις ισορροπίες

Περισσότερα ξενύχτια. Περισσότερο αλκοόλ. Πολλά ταξίδια. Όλα αυτά επηρεάζουν τον υποθάλαμο - το κέντρο ελέγχου στο σώμα μας - και μπορούν να διαταράξουν τον ορμονικό συγχρονισμό.

Τι μπορείτε να κάνετε

- Προσπαθήστε να ενυδατώνετε τον οργανισμό σας σωστά.

Προσθέστε ηλεκτρολύτες στη διατροφή σας. Πίνετε αρκετό νερό. Το νερό καρύδας ή τα σκευάσματα ηλεκτρολυτών μπορούν να βοηθήσουν στην ισορροπία υγρών. Επίσης, τα τσάγια από βότανα όπως η μέντα, ο ιβίσκος ή η τσουκνίδα είναι δροσιστικά και πλούσια σε μέταλλα.

- Αποφύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ.

- Να τρώτε τροφές πλούσιες σε νερό όπως το πεπόνι, τα αγγούρια, το καρπούζι και το σέλινο.

- Δοκιμάστε ένα δροσερό ποδόλουτρο ή τοποθετήστε κρύες κομπρέσες στους καρπούς και τον λαιμό σας.

- Φροντίστε να κοιμάστε καλά.

- Ισορροπήστε το σάκχαρο στο αίμα.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά (για παράδειγμα αυγά με αβοκάντο). Η κανέλα, το μηλόξιδο και οι βόλτες μετά τα γεύματα βοηθούν επίσης.

- Τις ημέρες με περίοδο επιλέξτε ήπια άσκηση όπως γιόγκα, πιλάτες ή περπάτημα.

Η κολύμβηση είναι ιδανική σε αυτή την περίπτωση.

- Εστιάστε σε αντιφλεγμονώδεις τροφές όπως μούρα, σολομό και φυλλώδη λαχανικά.

- Προσθέστε στη διατροφή σας σταυρανθή λαχανικά όπως ρόκα, λάχανο και μπρόκολο για να υποστηρίξετε την κάθαρση των οιστρογόνων.

- Συμπεριλάβετε στη διατροφή σας υγιή λίπη (αβοκάντο, ελαιόλαδο, λιναρόσπορο) για να εξισορροπήσετε το σάκχαρο στο αίμα και την παραγωγή ορμονών.

- Φροντίστε να ξεκουράζεστε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 17:49
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