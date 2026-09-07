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Υπέρταση: Πώς επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία

Ευ Ζην
Υπέρταση: Πώς επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία
Pixabay
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 10:02
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Τι θα πρέπει να κάνουν τα άτομα με υπέρταση όταν έχει καύσωνα.

Σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ατόμων με υπέρταση και καρδιακές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία.

«Η αρτηριακή πίεση μπορεί να επηρεαστεί από τις προσπάθειες του σώματος να μειώσει τη θερμοκρασία εκπέμποντας θερμότητα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία αυξάνουν τη ροή του αίματος στο δέρμα. Αυτό προκαλεί ταχυκαρδία, ενώ κυκλοφορεί διπλάσιο αίμα ανά λεπτό από ό,τι μια κανονική μέρα», σημειώνει ο κ. Αθανάσιος Μανώλης, Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής και Κέντρου Υπέρτασης Metropolitan Hospital, Καθηγητής στο τμήμα Υπέρτασης του Πανεπιστημίου Βοστώνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

«Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι προκύπτουν όταν έχει καύσωνα και η υγρασία είναι πάνω από 70%. Μερικοί άνθρωποι (υπέρβαροι ή με καρδιακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις) διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να επηρεαστούν από την υγρασία και τον καύσωνα, ιδίως οι ηλικιωμένοι.

Η θερμότητα και ο ιδρώτας μπορούν επίσης να μειώσουν την ποσότητα των υγρών στο σώμα, γεγονός που μπορεί να μειώσει τον όγκο του αίματος και να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του σώματος να δροσίζεται με δυσμενείς επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Όταν το σώμα χάνει περισσότερα υγρά από αυτά που λαμβάνονται, ίσως να μην μπορεί να εκτελέσει τις κανονικές του λειτουργίες. Οποιοσδήποτε κινδυνεύει από αφυδάτωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Υπάρχουν άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω ηλικίας, χρόνιων παθήσεων ή υπαίθριων δραστηριοτήτων όπως η εργασία ή η άσκηση.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι προβλήματα καρδιάς, πνευμόνων και νεφρών, λήψη διουρητικών, ηρεμιστικών ή φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση αλλά και η δίαιτα χαμηλή σε αλάτι ή χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Τα άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να παρακολουθούν την πίεση τους κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα. Θα πρέπει επίσης να πίνουν πολλά υγρά για να παραμείνουν ενυδατωμένα, να αποφεύγουν τη μεσημεριανή ζέστη, να ακολουθούν υγιεινή διατροφή, να εφαρμόζουν αντηλιακό αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και να φορούν καπέλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν έχετε αμφιβολίες, μείνετε μέσα σε ένα δροσερό περιβάλλον στο σπίτι σας», προσθέτει ο ειδικός.

Τα προειδοποιητικά σημάδια ότι το σώμα σας επηρεάζεται με τη ζέστη περιλαμβάνουν:

-Κρύο δέρμα
-Σύγχυση
-Ζάλη
-Αποπροσανατολισμό
-Ταχύ παλμό
-Υπερβολική εφίδρωση
-Κούραση
-Πονοκέφαλο
-Μυϊκές κράμπες ή σπασμούς
-Ναυτία

«Θα πρέπει να βρίσκετε τρόπους να διατηρείτε το σώμα σας δροσερό κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών και να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας σωστά -σε δροσερό, ξηρό μέρος- ώστε να μην εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη καθώς μπορεί να επηρεαστούν από τις αλλαγές θερμοκρασίας.

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να παραμένετε ενυδατωμένοι και να ανταποκρίνεστε σε υψηλές θερμοκρασίες όπως τα αντιυπερτασικά (β-αναστολείς και τα διουρητικά). Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό μήπως χρειασθεί τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής σας», καταλήγει ο κ. Μανώλης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 10:09
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