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Μακροζωία: Ανεβείτε με τις σκάλες και δεν θα χάσετε, λέει νέα μελέτη

Μελέτες
Μακροζωία: Ανεβείτε με τις σκάλες και δεν θα χάσετε, λέει νέα μελέτη
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 14/08/2026 - 10:54
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Από τι μας προστατεύει το ανέβασμα σκαλοπατιών, χαρίζοντάς μας μακροζωία.

Μία νέα μελέτη εστιάζει στους παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροζωία. Ένας από αυτούς είναι η συνήθεια να ανεβαίνουμε με τις σκάλες αντί να χρησιμοποιούμε το ασανσέρ.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Norfolk και Norwich διαπίστωσαν ότι το ανέβασμα σκαλοπατιών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Όπως αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα άτομα που ανεβαίνουν τακτικά σκάλες είχαν 39% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακά προβλήματα και 24% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία — σε σύγκριση με τα άτομα που δεν ανέβαιναν σκάλες τόσο συχνά.

Η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί για το ασανσέρ είχαν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σοβαρές καρδιαγγειακές παθήσεις όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια.

Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάστηκαν 1.900 μελέτες, και αναλύθηκαν δεδομένα για περισσότερους από 480.000 συμμετέχοντες σε εννέα μελέτες υψηλής ποιότητας με μέση περίοδο παρακολούθησης 14 ετών. Ο πληθυσμός της μελέτης περιελάμβανε τόσο υγιείς συμμετέχοντες όσο και άτομα με προηγούμενο ιστορικό καρδιακών προβλημάτων. Οι ηλικίες κυμαίνονταν από 35 έως 84 ετών και το 53% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες.

Ο καθηγητής Βασίλειος Βασιλείου, από την Ιατρική Σχολή του UEA στο Νόριτς, δήλωσε: «Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Τα κρούσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν μεταξύ 1990 και 2019. Αλλά μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής άσκησης, μιας υγιεινής για την καρδιά διατροφής, της διακοπής του καπνίσματος, της διατήρησης ενός υγιούς βάρους και της διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερίνης και του διαβήτη. Η χρήση των σκαλοπατιών είναι ένας πρακτικός τρόπος για να ενταχθεί η σωματική δραστηριότητα στην καθημερινή ζωή. Θέλαμε να κατανοήσουμε καλύτερα – μέσω της μελέτης μας - πώς αυτή η καθημερινή δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει οφέλη στην υγεία».

Η Δρ. Sophie Paddock, επίσης από την Ιατρική Σχολή Norwich της UEA και ειδικός καρδιολόγος στο NNUH, δήλωσε σχετικά: «Αφού συγκεντρώσαμε τα αποτελέσματα από πάνω από 450.000 συμμετέχοντες, διαπιστώσαμε μια συνεπή συσχέτιση μεταξύ της ανάβασης σκαλοπατιών και του χαμηλότερου κινδύνου τόσο καρδιαγγειακού θανάτου όσο και συνολικής θνησιμότητας.

Αντί να πηγαίνετε στο γυμναστήριο, η ανάβαση σκαλοπατιών είναι κάτι που μπορείτε εύκολα να εντάξετε στην ημέρα σας, ενώ βρίσκεστε στο σπίτι, στην εργασία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι μια καλή επιλογή για άτομα που δεν έχουν πολύ χρόνο ή εύκολη πρόσβαση στην άσκηση.

Επομένως, αν έχετε την επιλογή να πάρετε τις σκάλες ή το ασανσέρ, επιλέξτε τις σκάλες, καθώς αυτό θα βοηθήσει την καρδιά σας».

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 11:04
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