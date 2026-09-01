Κοιμάστε περισσότερο το Σαββατοκύριακο; Είναι καλό η κακό για την υγεία σας

Μέχρι σήμερα, οι ειδικοί προειδοποιούσαν για τους κινδύνους ενός άστατου προγράμματος ύπνου. Ωστόσο, περίπου 90 λεπτά επιπλέον ύπνου τα Σαββατοκύριακα θα μπορούσαν να σας προστατεύσουν από την υπέρταση, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Για χρόνια, οι ειδικοί τόνιζαν τους κινδύνους του να κοιμάστε μέχρι αργά, προειδοποιώντας ότι η προσπάθεια να αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο μπορεί να απορρυθμίσει το βιολογικό σας ρολόι και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας.

Τώρα, μια νέα ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας: αν δεν το παρακάνετε, ο λίγος παραπάνω ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να σας ωφελήσει. Μάλιστα, η μία ώρα και 27 λεπτά επιπλέον ύπνου φαίνεται να είναι η ιδανική διάρκεια για την προστασία από την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι περισσότεροι ειδικοί εξακολουθούν να συμφωνούν ότι το να κοιμάστε και να ξυπνάτε σταθερές ώρες είναι βασικό για την καλή υγεία. Όμως, μια νέα μελέτη δείχνει ότι, έπειτα από μια απαιτητική εβδομάδα, μία έως δύο επιπλέον ώρες ύπνου για να αναπληρώσετε μέρος όσου χάσατε συνδέονται με χαμηλότερα ποσοστά υπέρτασης.

Παγκοσμίως, περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπέρταση και διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου, παθήσεων των νεφρών και πρόωρου θανάτου.

Η σωματική δραστηριότητα, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους και η σωστή διατροφή παραμένουν απαραίτητες για την πρόληψη της υπέρτασης. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, η μελέτη δείχνει ότι δεν χρειάζεται να νιώθετε ενοχές αν ξυπνάτε λίγο αργότερα το Σαββατοκύριακο.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο.

Ύπνος, καρδιά και αιμοφόρα αγγεία

Η Nawon Lee, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κορέας στη Σεούλ και συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε στον Guardian: «Η έλλειψη ύπνου επιβαρύνει τον οργανισμό. Αναγκάζει την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία να δουλεύουν εντονότερα και μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Λίγος επιπλέον ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να δώσει στον οργανισμό την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανακάμψει, περιορίζοντας μέρος αυτής της επιβάρυνσης.

«Δεν χρειάζεται να νιώθετε ότι τεμπελιάζετε ή να έχετε ενοχές επειδή κοιμάστε λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Αν δεν έχετε καταφέρει να κοιμηθείτε αρκετά μέσα στην εβδομάδα, ο παραπάνω ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί απλώς να είναι ο τρόπος του οργανισμού σας να ανακάμψει από την έλλειψη ύπνου».

Η έρευνα εξέτασε 40.000 ενήλικες στη Νότια Κορέα σε διάστημα 7 ετών. Για να υπολογίσουν πόσο ύπνο αναπλήρωναν οι συμμετέχοντες το Σαββατοκύριακο, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που κοιμούνταν τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές.

Συνολικά, η αναπλήρωση του χαμένου ύπνου το Σαββατοκύριακο συνδέθηκε με 6% χαμηλότερες πιθανότητες υπέρτασης.

Το όφελος ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο για όσους δεν ήταν σωματικά δραστήριοι. Όταν κοιμούνταν περισσότερο το Σαββατοκύριακο, είχαν 6,9% λιγότερες πιθανότητες να έχουν υπέρταση.

Σύμφωνα με τη Lee, η ανάλυση έδειξε ότι η ιδανική διάρκεια επιπλέον ύπνου ήταν μία ώρα και 27 λεπτά. Όσοι κοιμούνταν τόσο περισσότερο το Σαββατοκύριακο είχαν 9% λιγότερες πιθανότητες να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

Είναι γνωστό ότι, όταν δεν κοιμάστε αρκετά, η αρτηριακή πίεση δεν μειώνεται τη νύχτα όπως θα έπρεπε, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης.

Στο παρελθόν, οι ειδικοί τόνιζαν τη σημασία του να κοιμάστε και να ξυπνάτε σταθερές ώρες, απορρίπτοντας την άποψη ότι μπορείτε να αναπληρώσετε τον χαμένο ύπνο το Σαββατοκύριακο.

Παρότι, όμως, η νέα έρευνα έδειξε ότι λίγος επιπλέον ύπνος μπορεί να ωφελήσει την καρδιά, οι υπερβολές μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες, προειδοποίησε η Lee. Για παράδειγμα, όσοι κοιμούνταν πάνω από 4 επιπλέον ώρες το Σαββατοκύριακο διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υπέρτασης.

«Πιστεύω ότι λίγος παραπάνω ύπνος το Σαββατοκύριακο μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά. Στα άτομα που δεν κοιμούνται αρκετά μέσα στην εβδομάδα, το όφελος από την αναπλήρωση του χαμένου ύπνου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την πιθανή επιβάρυνση που προκαλεί η έλλειψη σταθερού ωραρίου ύπνου», τόνισε η Lee.

«Εντούτοις, όταν οι επιπλέον ώρες ύπνου το Σαββατοκύριακο είναι υπερβολικά πολλές, το ωράριο ύπνου μπορεί να γίνει ακόμη πιο ασταθές και ο κιρκάδιος ρυθμός να διαταραχθεί περισσότερο, εξουδετερώνοντας ενδεχομένως το όφελος».

Η ίδια πρόσθεσε: «Το σταθερό ωράριο ύπνου παραμένει σημαντικό. Ωστόσο, το να αναπληρώνετε με μέτρο τον ύπνο που χάσατε μπορεί να σας ωφελήσει και δεν χρειάζεται να σας δημιουργεί ενοχές».

Η Sonya Babu Narayan, καρδιολόγος και κλινική διευθύντρια του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε: «Πολλοί από εμάς δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε αρκετά μέσα στην εβδομάδα, λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων. Είναι λοιπόν φυσικό να απολαμβάνουμε λίγο παραπάνω ύπνο το Σαββατοκύριακο, προσπαθώντας να αναπληρώσουμε όσα χάσαμε.

«Η μελέτη αυτή δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραμελήσουμε τη σωματική δραστηριότητα. Προς το παρόν, όμως, ίσως δεν χρειάζεται να νιώθουμε ενοχές επειδή ξυπνάμε αργότερα το Σαββατοκύριακο».