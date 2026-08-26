Γάλα: Πόσα λιπαρά να επιλέξετε – Ποιο είναι το πιο υγιεινό

Πλήρες, μειωμένων λιπαρών ή αποβουτυρωμένο γάλα ; Ποιο είναι το καλύτερο για την υγεία σας.

Στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε αρκετά διαφορετικά είδη γάλακτος. Ποιο αγελαδινό γάλα, όμως, είναι το πιο υγιεινό; Το πλήρες, το γάλα χαμηλών λιπαρών (1-2%) ή το αποβουτυρωμένο;

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Julia Zumpano, οι βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα γάλατα, πέρα από την περιεκτικότητα σε λιπαρά, είναι ο αριθμός των θερμίδων που περιέχουν.

Όπως εξήγησε η ίδια στην κλινική του Cleveland, «η περιεκτικότητα σε λιπαρά δείχνει πόσο από το συνολικό βάρος του γάλακτος προέρχεται από το λίπος του. Συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους»

Ειδικότερα:

Το πλήρες γάλα περιέχει περίπου 3,25% ή περισσότερο λίπος.

Από το γάλα χαμηλών λιπαρών έχει αφαιρεθεί μέρος του λίπους, γι’ αυτό συνήθως περιέχει 1% ή 2% λιπαρά.

Από το αποβουτυρωμένο γάλα έχει αφαιρεθεί σχεδόν όλο το λίπος και η περιεκτικότητά του σε λιπαρά είναι περίπου 0,5%.

Όσο μειώνονται τα λιπαρά, μειώνονται και οι θερμίδες. Το πλήρες γάλα έχει σχεδόν διπλάσιες θερμίδες από το αποβουτυρωμένο, 152 έναντι 84. Το γάλα με 1% λιπαρά έχει 106 θερμίδες, ενώ εκείνο με 2% λιπαρά έχει 122.

Η υψηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά συνήθως χαρίζει στο γάλα πιο πλούσια και κρεμώδη γεύση. Όσο μειώνονται τα λιπαρά, το γάλα γίνεται πιο λεπτόρρευστο και λιγότερο κρεμώδες. Γι’ αυτό η διαφορά ανάμεσα στο πλήρες και το αποβουτυρωμένο γάλα είναι αισθητή.

Είναι κάποιο είδος γάλακτος πιο υγιεινό;

Το αγελαδινό γάλα θεωρείται βασικό τρόφιμο για έναν συγκεκριμένο λόγο: Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το είδος που επιλέγετε.

«Όλα περιέχουν περίπου την ίδια ποσότητα ασβεστίου, πρωτεΐνης και άλλων βασικών θρεπτικών συστατικών που κάνουν το γάλα μια τόσο υγιεινή επιλογή», ανέφερε η Zumpano. «Δεν στερείστε κανένα από τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του αν επιλέξετε το ένα είδος αντί για κάποιο άλλο».

Οι διαφορές στην περιεκτικότητα σε λιπαρά χρειάζονται προσοχή εάν πίνετε μεγάλες ποσότητες γάλακτος. Αυτό συμβαίνει επειδή το γάλα, ιδιαίτερα το πλήρες, μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα κορεσμένων λιπαρών.

Μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά αυξάνει τον κίνδυνο για:

Υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερίνης

Καρδιοπάθεια

Αύξηση του σωματικού βάρους

Διαβήτη τύπου 2

Φλεγμονή

«Με το πλήρες γάλα ή ακόμη και με το γάλα που περιέχει 2% λιπαρά, η συνολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών μπορεί εύκολα να αυξηθεί», τόνισε η διαιτολόγος.

Ωστόσο, τα κορεσμένα λιπαρά του γάλακτος δεν είναι αυτομάτως «κακά» σε κάθε περίπτωση. Πρόσφατες μελέτες που εξέτασαν την επίδραση των λιπαρών των γαλακτοκομικών προϊόντων στον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων δεν βρήκαν συσχέτιση μεταξύ τους. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέτρια κατανάλωση πλήρων γαλακτοκομικών προϊόντων φάνηκε να έχει οφέλη.

Ποιο γάλα να επιλέξετε

Σε γενικές γραμμές, η Zumpano προτείνει το γάλα με μειωμένα λιπαρά, εφόσον επιλέγετε να καλύπτετε τις ανάγκες σας σε γαλακτοκομικά προϊόντα πίνοντας γάλα. Οι διατροφικές οδηγίες συνιστούν συνήθως 3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα.

«Επιλέγοντας γάλα με λιγότερα λιπαρά, μπορείτε να περιορίσετε τα λιπαρά και τις θερμίδες, χωρίς να χάσετε κανένα από τα διατροφικά οφέλη του», τόνισε. «Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε εντελώς τα λιπαρά επιλέγοντας αποβουτυρωμένο γάλα, καθώς μια μικρή ποσότητα μπορεί να σας χορτάσει περισσότερο και να βελτιώσει τη γεύση».

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις στις οποίες το πλήρες γάλα μπορεί να είναι προτιμότερο. Για παράδειγμα, τα παιδιά κάτω των 2 ετών χρειάζονται τα λιπαρά που περιέχει για την ανάπτυξη και την ωρίμανση του εγκεφάλου.

Μπορεί επίσης να έχετε τους δικούς σας λόγους για να προτιμάτε το πλήρες γάλα. Σε αυτή την περίπτωση, το κλειδί είναι να το καταναλώνετε με μέτρο και να προσαρμόζετε την υπόλοιπη διατροφή σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιπλέον λιπαρά και τις θερμίδες.

«Δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους. Για να κάνετε την καλύτερη επιλογή για εσάς, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα στα είδη γάλακτος και τι σημαίνουν για τον οργανισμό σας», κατέληξε η Zumpano.