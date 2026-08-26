Πόσα βήματα να κάνετε τη μέρα; - Όσα αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τα 10.000 βήματα έχουν γίνει ο απόλυτος στόχος ευεξίας, όμως η επιστήμη αποκαλύπτει ότι δεν είναι απαραίτητο να τα πετυχαίνετε κάθε μέρα.

Τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν γίνει σχεδόν συνώνυμα με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πολλοί προσπαθείτε να τα συμπληρώσετε περπατώντας στη διαδρομή προς τη δουλειά, ανεβαίνοντας σκάλες ή κάνοντας βόλτες μέσα στο σπίτι λίγο πριν κοιμηθείτε. Ωστόσο, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ίσως δεν χρειάζεται να φτάνετε αυτόν τον αριθμό για να απολαμβάνετε σημαντικά οφέλη για την υγεία σας.

Το περπάτημα παραμένει μία από τις πιο απλές, οικονομικές και αποτελεσματικές συνήθειες ευεξίας. Όμως η περίφημη σύσταση των 10.000 βημάτων δεν βασίστηκε αρχικά στην ιατρική έρευνα, αλλά σε μια έξυπνη διαφημιστική καμπάνια της δεκαετίας του 1960.

Από πού προέκυψαν τα 10.000 βήματα;

Η ιστορία ξεκινά στην Ιαπωνία, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964. Τότε κυκλοφόρησε το Manpo-kei, η πρώτη συσκευή καταμέτρησης βημάτων στον κόσμο, το όνομα της οποίας σημαίνει κυριολεκτικά «μετρητής 10.000 βημάτων».

Ο αριθμός επιλέχθηκε κυρίως επειδή ήταν εύκολος να θυμάται κανείς και λειτουργούσε ιδανικά ως διαφημιστικό μήνυμα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι το καθημερινό περπάτημα ωφελεί την υγεία, όμως δεν υπήρχε καμία επιστημονική απόδειξη ότι τα 10.000 βήματα αποτελούν το ιδανικό όριο.

Παρόλα αυτά, τα fitness trackers, τα smartwatches και οι εφαρμογές ευεξίας διατήρησαν τον ίδιο στόχο ως προεπιλογή και έτσι τα 10.000 βήματα καθιερώθηκαν παγκοσμίως ως «χρυσός κανόνας».

Τι δείχνουν οι νεότερες επιστημονικές μελέτες;

Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν εξετάσει πολύ πιο προσεκτικά τη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των βημάτων και την υγεία.

Μία μεγάλη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Public Health ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 160.000 ενήλικες σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα: τα μεγαλύτερα οφέλη εμφανίζονται αρκετά πριν από το όριο των 10.000 βημάτων.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με όσους περπατούσαν λιγότερα από 2.000 βήματα την ημέρα, όσοι έφταναν περίπου 7.000 βήματα καθημερινά είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για:

καρδιαγγειακές παθήσεις,

άνοια,

ορισμένες μορφές καρκίνου,

κατάθλιψη,

διαβήτη τύπου 2,

πτώσεις,

πρόωρο θάνατο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι όσο αυξάνονταν τα βήματα, τόσο αυξάνονταν και τα οφέλη, όμως για τις περισσότερες παθήσεις η βελτίωση άρχιζε να σταθεροποιείται γύρω στις 7.000 βήματα την ημέρα. Η μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση ήταν η άνοια, όπου τα οφέλη συνέχιζαν να αυξάνονται όσο περισσότερο περπατούσαν οι συμμετέχοντες.

Αν ακόμη και τα 7.000 βήματα σας φαίνονται δύσκολος στόχος, υπάρχει ένα ακόμη πιο ενθαρρυντικό μήνυμα.

Ακόμη και η αύξηση της καθημερινής δραστηριότητας από 2.000 σε 4.000 βήματα συνδέεται με μετρήσιμη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η συνέπεια έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων.

Με άλλα λόγια, είναι προτιμότερο να περπατάτε λίγο περισσότερο κάθε μέρα, παρά να πιέζεστε περιστασιακά για να πετύχετε έναν αυστηρό στόχο.

Τα fitness trackers βοηθούν πραγματικά;

Οι συσκευές καταγραφής δραστηριότητας φαίνεται πως μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά, επειδή μετατρέπουν το περπάτημα σε έναν μικρό καθημερινό στόχο.

Βλέποντας σε πραγματικό χρόνο πόσα βήματα έχετε κάνει, αποκτάτε άμεση ανατροφοδότηση και ένα επιπλέον κίνητρο να κινηθείτε περισσότερο μέσα στην ημέρα.

Πλέον, οι περισσότερες φορητές συσκευές δεν μετρούν μόνο βήματα. Παρακολουθούν επίσης:

τον καρδιακό ρυθμό,

την ποιότητα του ύπνου,

τα επίπεδα στρες,

την αποκατάσταση του οργανισμού,

και σε αρκετές περιπτώσεις προσφέρουν εξατομικευμένες συμβουλές ευεξίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όλες αυτές οι λειτουργίες πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά και όχι να δημιουργούν πίεση ή ενοχές όταν δεν επιτυγχάνετε καθημερινά όλους τους στόχους.

Γιατί το περπάτημα θεωρείται μία από τις καλύτερες μορφές άσκησης;

Το μεγάλο πλεονέκτημα του περπατήματος είναι ότι μπορεί σχεδόν οποιοσδήποτε να το εντάξει στην καθημερινότητά του, ανεξάρτητα από ηλικία ή φυσική κατάσταση.

Το τακτικό περπάτημα μπορεί να συμβάλει:

στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας,

στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα,

στην ενδυνάμωση των μυών και των οστών,

στην καλύτερη λειτουργία των αρθρώσεων,

και στη βελτίωση της διάθεσης και της ψυχικής ευεξίας.

Επιπλέον, δεν απαιτεί συνδρομή σε γυμναστήριο ούτε ειδικό εξοπλισμό. Μπορεί να γίνει στη βόλτα με τον σκύλο, στις καθημερινές μετακινήσεις ή σε έναν απογευματινό περίπατο με φίλους και οικογένεια.

Πώς θα αυξήσετε τα οφέλη από τα βήματά σας

Ο αριθμός των βημάτων είναι σημαντικός, όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει τα οφέλη του περπατήματος.

Για να αξιοποιήσετε ακόμη περισσότερο την καθημερινή σας κίνηση, μπορείτε να:

περπατάτε με πιο γρήγορο ρυθμό ώστε να αυξάνεται ο καρδιακός σας παλμός,

σηκώνεστε και να περπατάτε για 5 λεπτά κάθε ώρα αν εργάζεστε πολλές ώρες καθιστοί,

συνδυάζετε το περπάτημα με προπόνηση ενδυνάμωσης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα,

φροντίζετε για ποιοτικό και επαρκή ύπνο, ώστε ο οργανισμός να ανακάμπτει σωστά.

Οι διεθνείς οδηγίες δημόσιας υγείας εξακολουθούν να προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, στα οποία το γρήγορο περπάτημα μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η επιστήμη δείχνει ότι τα 10.000 βήματα δεν είναι μαγικός αριθμός. Αν καταφέρνετε να φτάνετε περίπου 7.000 βήματα την ημέρα, μπορείτε ήδη να απολαμβάνετε τα περισσότερα σημαντικά οφέλη για την υγεία σας, ενώ ακόμη και μικρότερη αύξηση της καθημερινής κίνησης κάνει τη διαφορά.

Το πιο σημαντικό δεν είναι να κυνηγάτε έναν αυστηρό στόχο, αλλά να δημιουργήσετε μια ρεαλιστική συνήθεια που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα. Κάθε επιπλέον βήμα μέσα στην ημέρα είναι μια επένδυση στην υγεία και την ευεξία σας.