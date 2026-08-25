ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νέα μελέτη: Το Cialis ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο γλαυκώματος

Φάρμακο
Νέα μελέτη: Το Cialis ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο γλαυκώματος
Ελένη Νικολαδού
Τρίτη, 25/08/2026 - 02:30
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει την πιθανή σχέση ανάμεσα στη μακροχρόνια χρήση του Cialis και τον κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος.

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια πιθανή σύνδεση ανάμεσα στη μακροχρόνια χρήση του Cialis (ταδαλαφίλη) και την εμφάνιση γλαυκώματος. Αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή διακοπής της θεραπείας, συνιστούν μεγαλύτερη προσοχή και τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου.

Το Cialis, με δραστική ουσία την ταδαλαφίλη, είναι ένα από τα πιο γνωστά φάρμακα της κατηγορίας των αναστολέων PDE5. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που προκαλεί η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, όπως η συχνουρία και η επιτακτική ανάγκη για ούρηση.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology, η μακροχρόνια χρήση της ταδαλαφίλης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος και αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 74.000 άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω. Οι μισοί συμμετέχοντες λάμβαναν ταδαλαφίλη ή άλλο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας για διάστημα έως και πέντε ετών, από το 2012 έως το 2022, για την αντιμετώπιση ουρολογικών συμπτωμάτων που σχετίζονταν με τον προστάτη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι λάμβαναν ταδαλαφίλη είχαν:

  • 22% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν γλαύκωμα.
  • 32% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.
  • 33% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, που αποτελεί τη συχνότερη μορφή της νόσου.
  • 33% μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν θεραπεία για το γλαύκωμα.

Πρέπει να ανησυχήσετε;

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως το Cialis προκαλεί γλαύκωμα. Πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, η οποία εντοπίζει συσχέτιση αλλά όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Η καθηγήτρια Τσιέν-Τσιχ Τσόου από το Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταϊβάν, επικεφαλής της έρευνας, αναφέρει ότι η ενισχυμένη παρακολούθηση της υγείας των ματιών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε ασθενείς που λαμβάνουν ταδαλαφίλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα αν έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα.

Ποιοι χρειάζονται συχνότερο οφθαλμολογικό έλεγχο

Οι ειδικοί συστήνουν να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή αν:

  • έχετε ήδη διαγνωστεί με γλαύκωμα,
  • έχετε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση,
  • υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος,
  • πάσχετε από υψηλή μυωπία,
  • πρόκειται να λάβετε το φάρμακο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τακτικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών αλλαγών.

Τι αναφέρουν οι οφθαλμίατροι

Η δρ. Τζουνγκ Λι, κλινική διευθύντρια του Northwell Health Eye Institute στη Νέα Υόρκη, επισημαίνει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί με βεβαιότητα πως το Cialis αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας της όρασης.

Όπως εξηγεί, δεν θεωρεί ότι η μελέτη αποτελεί λόγο να αποφεύγει κάποιος την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας. Αντίθετα, υπογραμμίζει τη σημασία των προληπτικών οφθαλμολογικών εξετάσεων, ειδικά επειδή το γλαύκωμα είναι μια «σιωπηλή» πάθηση που συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Αν λαμβάνετε Cialis ή άλλη θεραπεία με ταδαλαφίλη, μη διακόψετε το φάρμακο χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση της υγείας των ματιών και όχι για πανικό.

Ένας τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος, ιδιαίτερα αν ανήκετε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ακολουθείτε μακροχρόνια θεραπεία με ταδαλαφίλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 02:52
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να αποκαταστήσει έως και το 80% των μαλλιών που χάνουν οι ασθενείς
Φάρμακο για την αρθρίτιδα μπορεί να αποκαταστήσει έως και το 80% των μαλλιών που χάνουν οι ασθενείς 24 Αυγούστου 2026
Καρκίνος στομάχου και οισοφάγου: Νέο φάρμακο εγκρίθηκε από τον FDA 28 Αυγούστου 2026
Καρκίνος στομάχου και οισοφάγου: Νέο φάρμακο εγκρίθηκε από τον FDA

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του

Τι προσπαθεί να σας «πει» ο σκύλος σας όταν ανοιγοκλείνει τα μάτια του

Ευ Ζην
Πόσο κινδυνεύουν τα μάτια από τα θαλάσσια σπορ

Πόσο κινδυνεύουν τα μάτια από τα θαλάσσια σπορ

Ευ Ζην
Ηλιακή ακτινοβολία και βλάβες στην όραση - Οδηγίες προφύλαξης

Ηλιακή ακτινοβολία και βλάβες στην όραση - Οδηγίες προφύλαξης

Ευ Ζην
Μυωπία: Μεγαλώνει μετά την ενηλικίωση;

Μυωπία: Μεγαλώνει μετά την ενηλικίωση;

Ευ Ζην
Τι μπορεί να πάθετε εάν κοιμηθείτε φορώντας φακούς επαφής

Τι μπορεί να πάθετε εάν κοιμηθείτε φορώντας φακούς επαφής

Ευ Ζην
5 σημάδια στο πρόσωπο και τα μάτια που μπορεί να δείχνουν έλλειψη σιδήρου

5 σημάδια στο πρόσωπο και τα μάτια που μπορεί να δείχνουν έλλειψη σιδήρου

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ