Νέα μελέτη: Το Cialis ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο γλαυκώματος

Μια νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει την πιθανή σχέση ανάμεσα στη μακροχρόνια χρήση του Cialis και τον κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος .

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια πιθανή σύνδεση ανάμεσα στη μακροχρόνια χρήση του Cialis (ταδαλαφίλη) και την εμφάνιση γλαυκώματος. Αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού ή διακοπής της θεραπείας, συνιστούν μεγαλύτερη προσοχή και τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου.

Το Cialis, με δραστική ουσία την ταδαλαφίλη, είναι ένα από τα πιο γνωστά φάρμακα της κατηγορίας των αναστολέων PDE5. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που προκαλεί η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, όπως η συχνουρία και η επιτακτική ανάγκη για ούρηση.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Ophthalmology, η μακροχρόνια χρήση της ταδαλαφίλης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος και αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 74.000 άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω. Οι μισοί συμμετέχοντες λάμβαναν ταδαλαφίλη ή άλλο φάρμακο της ίδιας κατηγορίας για διάστημα έως και πέντε ετών, από το 2012 έως το 2022, για την αντιμετώπιση ουρολογικών συμπτωμάτων που σχετίζονταν με τον προστάτη.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι λάμβαναν ταδαλαφίλη είχαν:

22% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν γλαύκωμα.

32% μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

33% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, που αποτελεί τη συχνότερη μορφή της νόσου.

33% μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν θεραπεία για το γλαύκωμα.

Πρέπει να ανησυχήσετε;

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως το Cialis προκαλεί γλαύκωμα. Πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, η οποία εντοπίζει συσχέτιση αλλά όχι σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Η καθηγήτρια Τσιέν-Τσιχ Τσόου από το Εθνικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ταϊβάν, επικεφαλής της έρευνας, αναφέρει ότι η ενισχυμένη παρακολούθηση της υγείας των ματιών θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε ασθενείς που λαμβάνουν ταδαλαφίλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα αν έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου για γλαύκωμα.

Ποιοι χρειάζονται συχνότερο οφθαλμολογικό έλεγχο

Οι ειδικοί συστήνουν να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή αν:

έχετε ήδη διαγνωστεί με γλαύκωμα,

έχετε αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση,

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος,

πάσχετε από υψηλή μυωπία,

πρόκειται να λάβετε το φάρμακο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τακτικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών αλλαγών.

Τι αναφέρουν οι οφθαλμίατροι

Η δρ. Τζουνγκ Λι, κλινική διευθύντρια του Northwell Health Eye Institute στη Νέα Υόρκη, επισημαίνει ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ειπωθεί με βεβαιότητα πως το Cialis αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας της όρασης.

Όπως εξηγεί, δεν θεωρεί ότι η μελέτη αποτελεί λόγο να αποφεύγει κάποιος την έναρξη ή τη συνέχιση της θεραπείας. Αντίθετα, υπογραμμίζει τη σημασία των προληπτικών οφθαλμολογικών εξετάσεων, ειδικά επειδή το γλαύκωμα είναι μια «σιωπηλή» πάθηση που συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά στάδια.

Αν λαμβάνετε Cialis ή άλλη θεραπεία με ταδαλαφίλη, μη διακόψετε το φάρμακο χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτική παρακολούθηση της υγείας των ματιών και όχι για πανικό.

Ένας τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος, ιδιαίτερα αν ανήκετε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ακολουθείτε μακροχρόνια θεραπεία με ταδαλαφίλη.