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Πώς θα ανακουφιστείτε από τις αιμορροΐδες στο σπίτι

Ευ Ζην
Πώς θα ανακουφιστείτε από τις αιμορροΐδες στο σπίτι
jcomp / Freepik
Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 18:48
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Οι ειδικοί της Mayo Clinic αποκαλύπτουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αιμορροΐδες.

Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες στον πρωκτό και στο κατώτερο τμήμα του ορθού, που μοιάζουν με τους κιρσούς. Όταν εμφανίζονται μέσα στο ορθό, ονομάζονται εσωτερικές αιμορροΐδες, ενώ όταν αναπτύσσονται κάτω από το δέρμα γύρω από τον πρωκτό, ονομάζονται εξωτερικές αιμορροΐδες.

Τα συμπτώματα των αιμορροΐδων

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, τα συμπτώματα συνήθως εξαρτώνται από τον τύπο των αιμορροΐδων.

Εσωτερικές αιμορροΐδες

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες βρίσκονται μέσα στο ορθό. Συνήθως δεν μπορείτε να τις δείτε ή να τις ψηλαφήσετε και σπάνια προκαλούν ενόχληση. Ωστόσο, το σφίξιμο ή ο ερεθισμός κατά την κένωση μπορεί να προκαλέσουν:

  • Αιμορραγία χωρίς πόνο. Μπορεί να παρατηρήσετε μικρή ποσότητα έντονου κόκκινου αίματος στο χαρτί υγείας ή στη λεκάνη της τουαλέτας.
  • Πρόπτωση αιμορροΐδας. Αυτό συμβαίνει όταν μια εσωτερική αιμορροΐδα προβάλλει έξω από τον πρωκτό και μπορεί να προκαλέσει πόνο και ερεθισμό.

Εξωτερικές αιμορροΐδες

Οι εξωτερικές αιμορροΐδες βρίσκονται κάτω από το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Στα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

  • Φαγούρα ή ερεθισμός στην περιοχή του πρωκτού.
  • Πόνος ή ενόχληση.
  • Πρήξιμο γύρω από τον πρωκτό.
  • Αιμορραγία.

Θρόμβωση αιμορροΐδων

Όταν το αίμα συσσωρεύεται σε μια εξωτερική αιμορροΐδα, μπορεί να σχηματιστεί θρόμβος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει:

  • Έντονο πόνο.
  • Πρήξιμο.
  • Φλεγμονή.
  • Ένα σκληρό εξόγκωμα κοντά στον πρωκτό, με διαφορετικό χρώμα από το γύρω δέρμα.

Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις αιμορροΐδες φυσικά

Μπορείτε συχνά να ανακουφιστείτε από τον ήπιο πόνο, το πρήξιμο και τη φλεγμονή με απλά μέτρα στο σπίτι.

Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες βοηθούν να μαλακώσουν τα κόπρανα και αυξάνουν τον όγκο τους, ώστε να μη χρειάζεται να σφίγγεστε κατά την κένωση. Αυξήστε σταδιακά την ποσότητα των φυτικών ινών στη διατροφή σας, για να αποφύγετε τα αέρια.

Χρησιμοποιήστε σκευάσματα για τοπική εφαρμογή. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια κρέμα για αιμορροΐδες ή να χρησιμοποιήσετε υπόθετα με υδροκορτιζόνη που διατίθενται χωρίς συνταγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υδροκορτιζόνη είναι ένα κορτικοστεροειδές που μπορεί να προκαλέσει λέπτυνση του δέρματος αν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από μία εβδομάδα, επομένως καλό είναι να ρωτήσετε τον γιατρό σας για πόσο διάστημα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε.

Κάντε τακτικά ζεστά μπάνια ή καθιστά λουτρά. Αφήστε την περιοχή του πρωκτού μέσα σε ζεστό νερό, χωρίς πρόσθετα, για 10 έως 15 λεπτά, δύο έως 3 φορές την ημέρα. Για το καθιστό λουτρό χρησιμοποιείται ένα ειδικό δοχείο που εφαρμόζει στη λεκάνη της τουαλέτας.

Πάρτε παυσίπονα από το στόμα. Για προσωρινή ανακούφιση από την ενόχληση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρακεταμόλη, ασπιρίνη ή ιβουπροφαίνη.

Με αυτά τα μέτρα, τα συμπτώματα συχνά υποχωρούν μέσα σε μία εβδομάδα. Αν δεν δείτε βελτίωση έπειτα από μία εβδομάδα φροντίδας στο σπίτι, απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας. Επικοινωνήστε νωρίτερα εάν έχετε έντονο πόνο ή αιμορραγία.

Πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό

  • Εάν παρατηρήσετε αίμα κατά την κένωση ή οι αιμορροΐδες δεν βελτιωθούν έπειτα από μία εβδομάδα φροντίδας στο σπίτι, μιλήστε με έναν επαγγελματία υγείας.
  • Μην αποδίδετε την αιμορραγία από το ορθό σε αιμορροΐδες χωρίς ιατρική εκτίμηση, ιδιαίτερα αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες του εντέρου σας ή παρατηρείτε αλλαγές στο χρώμα ή στη σύσταση των κοπράνων σας. Η αιμορραγία μπορεί να οφείλεται και σε άλλες παθήσεις, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του ορθού ή του πρωκτού.
  • Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν η αιμορραγία από το ορθό είναι μεγάλη ή αισθάνεστε το κεφάλι σας ελαφρύ, ζάλη ή τάση λιποθυμίας.

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