5 φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά – Τα οφέλη

Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που βρίσκονται σε πολλές τροφές φυτικής προέλευσης, ιδιαίτερα στα φρούτα και τα λαχανικά. Συμβάλλουν στα έντονα χρώματά τους και βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Όταν οι ελεύθερες ρίζες συσσωρεύονται σε υψηλά επίπεδα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα.

Η συστηματική κατανάλωση πολύχρωμων φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά έχει συνδεθεί με την πρόληψη ασθενειών, την υγιή γήρανση και άλλα οφέλη για την υγεία. Κάθε φρούτο περιέχει διαφορετικά είδη και ποσότητες αντιοξειδωτικών. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να εντάσσετε στη διατροφή σας ποικιλία φρούτων με διαφορετικά χρώματα και όχι να βασίζεστε αποκλειστικά σε μία επιλογή.

1. Ρόδια

Τα ρόδια περιέχουν αντιοξειδωτικά, όπως ανθοκυανίνες και υδρολυόμενες τανίνες, οι οποίες ανήκουν στις φαινολικές ενώσεις. Οι ουσίες αυτές ωφελούν την υγεία και συμβάλλουν στην προστασία από παθήσεις όπως:

• Χρόνια νεφρική νόσος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

• Διαβήτης τύπου 2

Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού βρίσκονται στους σπόρους, στη σάρκα και στη φλούδα του. Συνήθως καταναλώνονται μόνο οι σπόροι και η σάρκα. Ωστόσο, η φλούδα είναι επίσης ασφαλής για κατανάλωση. Μπορείτε να την αποξηράνετε, να την αλέσετε σε σκόνη και να την προσθέσετε σε άλλες τροφές ή να τη λάβετε ως συμπλήρωμα.

2. Κράνμπερι

Τα κράνμπερι περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών και άλλων θρεπτικών συστατικών που ωφελούν την υγεία και συμβάλλουν στην πρόληψη προβλημάτων όπως:

• Βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Διαβήτης

• Πυρετός

• Φλεγμονή

Τα κράνμπερι έχουν έντονα ξινή γεύση, γι’ αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να τα φάτε ωμά. Συνήθως μαγειρεύονται και συνδυάζονται με ζάχαρη. Για να μετριάσετε την ξινή γεύση τους χωρίς να προσθέσετε τεχνητά γλυκαντικά, μπορείτε να τα συνδυάσετε με πιο γλυκά φρούτα, όπως σταφύλια, χουρμάδες και ώριμες μπανάνες.

3. Μύρτιλα

Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως:

• Γήρανση

• Μειωμένη οστική πυκνότητα

• Καρκίνος

• Διαβήτης

• Υψηλή αρτηριακή πίεση

• Υψηλή χοληστερίνη

• Εκφύλιση της όρασης

Επειδή έχουν πιο ήπια γεύση από άλλα φρούτα που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αρκετοί τα προτιμούν από πιο ξινές επιλογές, όπως τα κράνμπερι. Χρησιμοποιούνται συχνά σε μάφιν, τηγανίτες, γιαούρτι, μαρμελάδες και smoothie. Μπορείτε επίσης να τα φάτε σκέτα ως ένα απλό σνακ.

4. Βατόμουρα και σμέουρα

Τα βατόμουρα και τα σμέουρα, όπως και τα μύρτιλα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών που συμβάλλουν στην προστασία από προβλήματα υγείας όπως:

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Πεπτικά προβλήματα

• Υψηλή αρτηριακή πίεση

• Υψηλή χοληστερίνη

• Φλεγμονή

• Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Όπως τα μύρτιλα, τα σμέουρα έχουν ήπια γεύση και μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα. Τα βατόμουρα είναι επίσης σχετικά γλυκά, αλλά συνήθως έχουν πιο έντονη και πιο ξινή γεύση από τα σμέουρα. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν επίσης να καταναλωθούν σκέτα. Τόσο τα σμέουρα όσο και τα βατόμουρα προστίθενται συχνά σε γιαούρτι, μπολ πρωινού και smoothie.

5. Παπάγια

Η παπάγια είναι ένα τροπικό φρούτο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη προβλημάτων όπως:

• Προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία

• Αρθρίτιδα

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Υψηλή χοληστερίνη

• Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Η πορτοκαλί σάρκα και οι μαύροι σπόροι της παπάγιας μπορούν να καταναλωθούν ωμοί. Η φλούδα της, όμως, πρέπει να μαγειρεύεται πριν καταναλωθεί, ώστε να μην προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε παπάγια σε smoothie, γιαούρτι, βρώμη και φρουτοσαλάτα.