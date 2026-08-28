ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5 φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά – Τα οφέλη

Ευ Ζην
5 φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά – Τα οφέλη
lifeforstock / Freepik
Newsroom
Παρασκευή, 28/08/2026 - 09:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα 5 φρούτα που ενισχύουν την αντιοξειδωτική προστασία του οργανισμού.

Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που βρίσκονται σε πολλές τροφές φυτικής προέλευσης, ιδιαίτερα στα φρούτα και τα λαχανικά. Συμβάλλουν στα έντονα χρώματά τους και βοηθούν στην προστασία του οργανισμού από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Όταν οι ελεύθερες ρίζες συσσωρεύονται σε υψηλά επίπεδα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα.

Η συστηματική κατανάλωση πολύχρωμων φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά έχει συνδεθεί με την πρόληψη ασθενειών, την υγιή γήρανση και άλλα οφέλη για την υγεία. Κάθε φρούτο περιέχει διαφορετικά είδη και ποσότητες αντιοξειδωτικών. Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να εντάσσετε στη διατροφή σας ποικιλία φρούτων με διαφορετικά χρώματα και όχι να βασίζεστε αποκλειστικά σε μία επιλογή.

1. Ρόδια

Τα ρόδια περιέχουν αντιοξειδωτικά, όπως ανθοκυανίνες και υδρολυόμενες τανίνες, οι οποίες ανήκουν στις φαινολικές ενώσεις. Οι ουσίες αυτές ωφελούν την υγεία και συμβάλλουν στην προστασία από παθήσεις όπως:

• Χρόνια νεφρική νόσος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

• Διαβήτης τύπου 2

Τα αντιοξειδωτικά του ροδιού βρίσκονται στους σπόρους, στη σάρκα και στη φλούδα του. Συνήθως καταναλώνονται μόνο οι σπόροι και η σάρκα. Ωστόσο, η φλούδα είναι επίσης ασφαλής για κατανάλωση. Μπορείτε να την αποξηράνετε, να την αλέσετε σε σκόνη και να την προσθέσετε σε άλλες τροφές ή να τη λάβετε ως συμπλήρωμα.

2. Κράνμπερι

Τα κράνμπερι περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών και άλλων θρεπτικών συστατικών που ωφελούν την υγεία και συμβάλλουν στην πρόληψη προβλημάτων όπως:

• Βακτηριακές, μυκητιασικές και ιογενείς λοιμώξεις

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Διαβήτης

• Πυρετός

• Φλεγμονή

Τα κράνμπερι έχουν έντονα ξινή γεύση, γι’ αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να τα φάτε ωμά. Συνήθως μαγειρεύονται και συνδυάζονται με ζάχαρη. Για να μετριάσετε την ξινή γεύση τους χωρίς να προσθέσετε τεχνητά γλυκαντικά, μπορείτε να τα συνδυάσετε με πιο γλυκά φρούτα, όπως σταφύλια, χουρμάδες και ώριμες μπανάνες.

3. Μύρτιλα

Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην καλή υγεία και μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως:

• Γήρανση

• Μειωμένη οστική πυκνότητα

• Καρκίνος

• Διαβήτης

• Υψηλή αρτηριακή πίεση

• Υψηλή χοληστερίνη

• Εκφύλιση της όρασης

Επειδή έχουν πιο ήπια γεύση από άλλα φρούτα που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αρκετοί τα προτιμούν από πιο ξινές επιλογές, όπως τα κράνμπερι. Χρησιμοποιούνται συχνά σε μάφιν, τηγανίτες, γιαούρτι, μαρμελάδες και smoothie. Μπορείτε επίσης να τα φάτε σκέτα ως ένα απλό σνακ.

4. Βατόμουρα και σμέουρα

Τα βατόμουρα και τα σμέουρα, όπως και τα μύρτιλα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών που συμβάλλουν στην προστασία από προβλήματα υγείας όπως:

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Πεπτικά προβλήματα

• Υψηλή αρτηριακή πίεση

• Υψηλή χοληστερίνη

• Φλεγμονή

• Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Όπως τα μύρτιλα, τα σμέουρα έχουν ήπια γεύση και μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα. Τα βατόμουρα είναι επίσης σχετικά γλυκά, αλλά συνήθως έχουν πιο έντονη και πιο ξινή γεύση από τα σμέουρα. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν επίσης να καταναλωθούν σκέτα. Τόσο τα σμέουρα όσο και τα βατόμουρα προστίθενται συχνά σε γιαούρτι, μπολ πρωινού και smoothie.

5. Παπάγια

Η παπάγια είναι ένα τροπικό φρούτο πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη προβλημάτων όπως:

• Προβλήματα που σχετίζονται με την ηλικία

• Αρθρίτιδα

• Καρκίνος

• Καρδιαγγειακές παθήσεις

• Υψηλή χοληστερίνη

• Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Η πορτοκαλί σάρκα και οι μαύροι σπόροι της παπάγιας μπορούν να καταναλωθούν ωμοί. Η φλούδα της, όμως, πρέπει να μαγειρεύεται πριν καταναλωθεί, ώστε να μην προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε παπάγια σε smoothie, γιαούρτι, βρώμη και φρουτοσαλάτα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 23:50
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι συμβαίνει στην υγεία και τον εγκέφαλό σας όταν τρώτε τα γεύματά σας μόνοι
Τι συμβαίνει στην υγεία και τον εγκέφαλό σας όταν τρώτε τα γεύματά σας μόνοι 27 Αυγούστου 2026
Πώς θα απομακρύνετε τα καμένα λίπη από την κουζίνα σας φυσικά 28 Αυγούστου 2026
Πώς θα απομακρύνετε τα καμένα λίπη από την κουζίνα σας φυσικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Ευ Ζην
Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Γλυκοπατάτα: 2 εκπληκτικά οφέλη στην υγεία - Ο καλύτερος τρόπος μαγειρέματος

Ευ Ζην
Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Αχλάδια: Γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας

Ευ Ζην
Μεσογειακή διατροφή: Οι 5 πιο εύκολες αλλαγές για μια πιο υγιεινή διατροφή

Μεσογειακή διατροφή: Οι 5 πιο εύκολες αλλαγές για μια πιο υγιεινή διατροφή

Ευ Ζην
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ανανά κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε ανανά κάθε μέρα

Ευ Ζην
Άγιος Φανούριος: Γιατί είναι τόσο υγιεινή η φανουρόπιτα

Άγιος Φανούριος: Γιατί είναι τόσο υγιεινή η φανουρόπιτα

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι μόνο το τσιγάρο: Ο ρόλος των μικροπλαστικών στον καρκίνο του πνεύμονα
Μελέτες
04/09/2026 - 19:11
Αυτισμός στα παιδιά: Τα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία – Πότε χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό
Ευ Ζην
04/09/2026 - 18:45
Back to School: Ο καλύτερος Έλεγχος της χρονιάς
Επιχειρείν
04/09/2026 - 18:33
Γεωργιάδης: «Ανακαινίσαμε 93 από τα 127 νοσοκομεία Πρωτοβάθμιας περίθαλψης»
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 17:45
Greek Islands Paddle to Cure ALS: Μια διεθνής αποστολή ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ στον αγώνα κατά της ALS
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 17:16
Καρδιολόγος: «Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν ένας ασθενής μου λέει ότι ζαλίζεται»
Ευ Ζην
04/09/2026 - 17:11
Μπορώ να πάθω σαλμονέλα από κολοκυθόσπορο; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 16:33
Λέσβος: Μεγάλη αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:21
Ιός Δυτικού Νείλου: Αττική και Θεσσαλία στο «κόκκινο» - Τι τονίζει η Ματίνα Παγώνη
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 15:19
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια στα ΚΥ Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 14:54
Ιός Δυτικού Νείλου: Τα κρούσματα θα συνεχιστούν στην Αττική και τον Σεπτέμβριο - «Καμπανάκι» από ΙΣΑ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 14:15
EMA: Λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια έλλειψη οφθαλμολογικού φαρμάκου στην ΕΕ
Φάρμακο
04/09/2026 - 13:41
Πράσινο τσάι: Ποια είναι η καλύτερη ώρα να το πιείτε για μεγαλύτερη συγκέντρωση
Ευ Ζην
04/09/2026 - 13:06
Κορωνοϊός: Ένας νέος θάνατος ασθενούς – Η έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 11:46
Φάρμακα GLP-1: Ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλούν τριχόπτωση στους άνδρες
Μελέτες
04/09/2026 - 11:16
Ειρήνη Αγαπηδάκη: Περιοδεία στα απομακρυσμένα χωριά της Θράκης με τις ΚΟΜΥ
Πολιτική Υγείας
04/09/2026 - 10:47
ΕΟΦ: Ανακαλούνται σωλήνες τραχειοστομίας
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:34
Σεπτέμβριος: Είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο των ωοθηκών
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 10:10
Νέα μελέτη προειδοποιεί - Η πολύωρη καθιστική ζωή βλάπτει τα αγγεία ακόμη κι αν γυμνάζεστε
Μελέτες
04/09/2026 - 09:30
Τα 9 τυριά με την περισσότερη πρωτεΐνη - Ποια προτείνουν διαιτολόγοι 
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:48
Τα 10 φυσικά συστατικά που διώχνουν τα κουνούπια
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:30
Γιατί είναι καλό να περπατάμε ξυπόλυτοι
Ευ Ζην
04/09/2026 - 06:17
Χαμηλή χρηματοδότηση και υπέρογκα χρέη «πνίγουν» το ΕΣΥ
Επικαιρότητα
04/09/2026 - 06:00
Σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 17:10
Ιός Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί στο Παλαιό Φάληρο μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:28
ΠΟΕΔΗΝ: Πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 16:04
Nestle: Ετοιμάζει νέο εργοστάσιο βρεφικού γάλακτος στην Βραζιλία
Επιχειρείν
03/09/2026 - 15:40
Νέα σχολική χρονιά: 7 χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
Επικαιρότητα
03/09/2026 - 15:09
Πώς να ξεφορτωθείτε τις μύγες και άλλα έντομα με δύο υλικά που έχετε στην κουζίνα σας
Ευ Ζην
03/09/2026 - 14:51
Σε Ξάνθη και Δράμα ο υπ. Υγείας - Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο ΓΝ Ξάνθης και τριών ΚΥ
Πολιτική Υγείας
03/09/2026 - 14:07

ΔΗΜΟΦΙΛΗ