Τα τρόφιμα που επιβαρύνουν τη λειτουργία των νεφρών - Όσα πρέπει να προσέξετε

Η υγεία των νεφρών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές διατροφικές σας επιλογές.

Τα νεφρά σας εργάζονται αδιάκοπα για να φιλτράρουν το αίμα, να απομακρύνουν τις τοξίνες και να διατηρούν την ισορροπία υγρών και μετάλλων στον οργανισμό. Ωστόσο, ορισμένες καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να τα επιβαρύνουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε. Σύμφωνα με διαιτολόγους και σύγχρονες έρευνες, ένα από τα τρόφιμα που συνδέονται περισσότερο με αυξημένο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου είναι τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα.

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι πολύ πιο συχνή απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα στα πρώτα στάδια. Τα καλά νέα είναι ότι αρκετοί παράγοντες κινδύνου βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας και η διατροφή είναι ένας από τους σημαντικότερους.

Τρόφιμα όπως το μπέικον, τα λουκάνικα, το σαλάμι, το πεπερόνι και τα αλλαντικά περιέχουν συνδυασμό κορεσμένων λιπαρών, μεγάλες ποσότητες αλατιού και διάφορα πρόσθετα που μπορούν να επιβαρύνουν τη φυσική λειτουργία των νεφρών όταν καταναλώνονται συστηματικά.

Γιατί τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα επιβαρύνουν τα νεφρά;

Είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά

Τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες πηγές κορεσμένων λιπαρών. Η υπερβολική πρόσληψή τους συνδέεται με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και χρόνια φλεγμονή, δύο καταστάσεις που επηρεάζουν τα αιμοφόρα αγγεία και τα ευαίσθητα φίλτρα των νεφρών.

Με τον καιρό, αυτή η επιβάρυνση μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της νεφρικής λειτουργίας.

Περιέχουν πολύ νάτριο

Το αλάτι είναι βασικό συστατικό στα περισσότερα αλλαντικά και επεξεργασμένα κρέατα. Όταν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες νατρίου, τα νεφρά αναγκάζονται να δουλεύουν πιο έντονα για να απομακρύνουν την περίσσεια υγρών και να διατηρήσουν την ισορροπία στον οργανισμό.

Η αυξημένη πρόσληψη αλατιού μπορεί επίσης να ανεβάσει την αρτηριακή πίεση, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση και επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Περιέχουν νιτρικά και νιτρώδη άλατα

Τα νιτρικά και τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και το χρώμα των επεξεργασμένων κρεάτων. Όταν όμως συνδυάζονται με το σίδηρο του κόκκινου κρέατος και το ψήσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορούν να σχηματίσουν νιτροζαμίνες.

Οι ουσίες αυτές έχουν συνδεθεί με αυξημένο οξειδωτικό στρες και φλεγμονή, διαδικασίες που σχετίζονται με βλάβες και ουλές στον νεφρικό ιστό.

Κρύβουν πρόσθετο φώσφορο

Ο φώσφορος είναι απαραίτητος για την υγεία των οστών και των κυττάρων, όμως στα επεξεργασμένα τρόφιμα προστίθεται συχνά σε μορφή πρόσθετων που απορροφώνται πολύ εύκολα από τον οργανισμό.

Αν τα νεφρά δεν λειτουργούν σωστά, δυσκολεύονται να αποβάλουν τον επιπλέον φώσφορο, γεγονός που αυξάνει την επιβάρυνσή τους. Στις ετικέτες των προϊόντων μπορείτε να αναζητήσετε συστατικά που περιέχουν τη λέξη «φωσ» ή «phos», όπως phosphate, phosphoric acid ή pyrophosphate.

Αυξάνουν το όξινο φορτίο του οργανισμού

Τα νεφρά βοηθούν στη διατήρηση της σωστής ισορροπίας του pH στο σώμα. Η συχνή κατανάλωση επεξεργασμένων κόκκινων κρεάτων δημιουργεί μεγαλύτερο όξινο φορτίο, το οποίο με την πάροδο του χρόνου μπορεί να επιβαρύνει τους νεφρούς και να μειώσει την ικανότητά τους να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα νεφρά σας;

Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε εντελώς τα επεξεργασμένα κρέατα, όμως καλό είναι να τα αντιμετωπίζετε ως περιστασιακή επιλογή και όχι ως καθημερινή συνήθεια.

Ακολουθούν μερικές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

Προτιμήστε άπαχες πηγές πρωτεΐνης, όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρια, αυγά, όσπρια και τόφου.

Περιορίστε τα αλλαντικά, τα λουκάνικα, το μπέικον και το σαλάμι στην καθημερινότητά σας.

Πίνετε αρκετό νερό μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να υποστηρίζετε τη φυσική λειτουργία των νεφρών.

Μην παίρνετε συμπληρώματα διατροφής ή βότανα χωρίς τη συμβουλή γιατρού ή διαιτολόγου, καθώς ορισμένα μπορεί να επιβαρύνουν τα νεφρά όταν λαμβάνονται σε μεγάλες ποσότητες.

Αν έχετε υπέρταση, διαβήτη ή οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου, συζητήστε με τον γιατρό σας για προληπτικό έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας.

Το μπέικον, τα λουκάνικα, το πεπερόνι, το σαλάμι και γενικά τα επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής μόνο περιστασιακά. Όταν όμως καταναλώνονται συχνά και σε μεγάλες ποσότητες, αυξάνουν την επιβάρυνση των νεφρών και συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου.

Η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και άπαχες πρωτεΐνες είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε την υγεία των νεφρών σας μακροπρόθεσμα.