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Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι

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Κουλούρια Θεσσαλονίκης: Συνταγή με 4 απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι
Cookpad / @elena_corfu
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Παρασκευή, 28/08/2026 - 06:12
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Εύκολη συνταγή για κουλούρια Θεσσαλονίκης με γιαούρτι στο Air fryer.

Τα σπιτικά αρτοσκευάσματα μπορούν να αποτελέσουν μια πιο ελεγχόμενη διατροφική επιλογή, καθώς γνωρίζετε ακριβώς ποια υλικά περιέχουν και μπορείτε να προσαρμόσετε τη συνταγή στις ανάγκες σας. Η παρακάτω συνταγή για κουλούρια Θεσσαλονίκης περιέχει μεγάλη ποσότητα στραγγιστού γιαουρτιού, το οποίο προσφέρει πρωτεΐνη και ασβέστιο. Σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη που περιέχουν το αλεύρι και το αβγό, δημιουργείται ένα πιο χορταστικό σνακ σε σύγκριση με ένα απλό αρτοσκεύασμα που παρασκευάζεται κυρίως με αλεύρι και νερό.

Η συνταγή δεν περιέχει μαγιά και δεν απαιτεί χρόνο αναμονής για να φουσκώσει η ζύμη. Με 4 βασικά υλικά, λίγο αβγό και σουσάμι για την επικάλυψη, τα κουλούρια ετοιμάζονται γρήγορα και ψήνονται σε περίπου 20 λεπτά. Μπορούν να καταναλωθούν στο πρωινό ή ως ενδιάμεσο σνακ, μόνα τους ή μαζί με μια πηγή πρωτεΐνης και λαχανικά για ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα.

Υλικά για 8 μερίδες

  • 310 γρ αλεύρι
  • 480 γρ γιαούρτι στραγγιστό
  • 1 κσ baking powder
  • 1 κγ αλάτι
  • Ένα αβγό για επάλειψη και σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση

  • Ρίχνουμε σε μπολ τα υλικά και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν.
  • Ζυμώνουμε λίγο και χωρίζουμε τη ζύμη σε 8 μέρη.
  • Δίνουμε σχήμα και κάνουμε τρύπα στη μέση με το δάχτυλο.
  • Αλείφουμε με αβγό και πασπαλίζουμε με σουσάμι.
  • Ψήνουμε στους 180° για 15 λ, γυρίζουμε και ψήνουμε 5 λεπτά ακόμη.

Πηγή: Cookpad / @elena_corfu

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Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 23:46
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