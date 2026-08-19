Αγίου Φανουρίου: Συνταγή για πρόσφορο αγίας πρόθεσης με 5 υλικά

Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Το πρόσφορο παρασκευάζεται ως προσφορά των πιστών για τη Θεία Λειτουργία και προσκομίζεται στην εκκλησία μαζί με τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων που επιθυμούν να μνημονευθούν. Η παρακάτω συνταγή περιλαμβάνει 5 απλά υλικά και αναλυτικές οδηγίες για το ζύμωμα, την τοποθέτηση της σφραγίδας και το σταδιακό ψήσιμο. Με τον σωστό χειρισμό της ζύμης, το σχέδιο παραμένει ευδιάκριτο και το πρόσφορο διατηρεί την απαραίτητη υγρασία του μέχρι να προσκομιστεί στην εκκλησία.

Τι θα χρειαστείτε

4 φλ.τσ. Αλεύρι κίτρινο για ψωμί

1 φλ.τσ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 φλ.τσ. Νερό χλιαρό

1,5 κ.γλ. Μαγιά σε σκόνη

Λίγο αλάτι (προαιρετικά)

Σφραγίδα για πρόσφορο κατά προτίμηση ξύλινη, βαθιά σκαλισμένη

Ταψάκι με διάμετρο 20 εκ

Μεγάλο σουρωτήρι ή κόσκινο

Εκτέλεση

Σε μια λεκάνη ή ένα ταψί, κοσκινίζουμε το αλεύρι και το αλάτι μαζί. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε την μαγιά.

Ζεσταίνουμε λίγο το νερό. Δεν πρέπει να καίει, ούτε και να είναι κρύο. Ρίχνουμε μισό φλυτζάνι στην μαγιά και το υπόλοιπο γύρω γύρω. Περιμένουμε λίγο να διαλυθεί η μαγιά. Την βοηθάμε λίγο με τα δάχτυλά μας. Μόλις αφρίσει, αρχίζουμε.

Κοιτάμε την ώρα και υπολογίζουμε ότι θα ζυμώνουμε για 20 λεπτά.

Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε ελάχιστο νερό στην αρχή, αν είναι πολύ σφιχτό ή λίγο αλεύρι στο τέλος, αν κολλάει πολύ.

Ρίχνουμε στο ταψάκι που θα το ψήσουμε μπόλικο αλεύρι ή ένα κομμάτι χαρτί ψησίματος κομμένο στρογγυλό. Κάνουμε το ζυμάρι μπάλα, και το αλευρώνουμε γύρω γύρω. Την επάνω πλευρά, την αλευρώνουμε με αλεύρι για όλες τις χρήσεις που είναι πιο μαλακό. Σκουπίζουμε καλά την επάνω πλευρά που θα μπει η σφραγίδα να μην φαίνεται καθόλου το αλεύρι. Τοποθετούμε την μπάλα στο ταψάκι.

Πιέζουμε την σφραγίδα με όλο μας το βάρος στο κέντρο του ζυμαριού. Την ανασηκώνουμε σιγά σιγά, από το πλάι να πάρει αέρα, και μετά βγαίνει εύκολα.

Με μια οδοντογλυφίδα κάνουμε πολλές τρύπες γύρω γύρω και λίγες πάνω στην σφραγίδα προσεκτικά και όχι πάνω στα γράμματα. Πιέζουμε την οδοντογλυφίδα να φτάσει μέχρι κάτω.

Βάζουμε στον κρύο φούρνο το ταψάκι και ψήνουμε ως εξής: 50 βαθμοί για 30', 80 βαθμοί για 10', 110 βαθμοί για 10', 150 βαθμοί για 10', και τέλος, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο, και ψήνουμε για 35' στους 170 βαθμούς.

Βγάζουμε από τον φούρνο και το καλύπτουμε αμέσως με μια καθαρή πετσέτα. Έτσι, θα κρατήσει μέσα την υγρασία του, και μετά από 1 ώρα, θα ξεφορμαριστεί εύκολα. Ίσως να χρειαστούμε την βοήθεια ενός μαχαιριού με στρογγυλή μύτη, για να μην το πληγώσουμε. Πολλές φορές, βγαίνει αμέσως από το ταψάκι και δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή την διαδικασία. Μόλις το βγάλουμε, το τυλίγουμε σε πετσέτα και το βάζουμε σε σχάρα. Την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη, το πάμε στην εκκλησία.

Πηγή: Αreti / Cookpad