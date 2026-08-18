Εύκολη συνταγή για αγιορείτικη φανουρόπιτα

Η φανουρόπιτα είναι ένα παραδοσιακό νηστίσιμο γλυκό που θυμίζει αρωματικό κέικ και παρασκευάζεται προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου. Σύμφωνα με το έθιμο, οι πιστοί τη φτιάχνουν ζητώντας από τον Άγιο να τους βοηθήσει να βρουν κάτι που έχασαν ή να «φανερώσει» μια λύση σε κάποια δύσκολη υπόθεση. Συχνά την πηγαίνουν στην εκκλησία για να ευλογηθεί και στη συνέχεια τη μοιράζουν.

Η μνήμη του Αγίου Φανουρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Φέτος η γιορτή πέφτει την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, οπότε η φανουρόπιτα μπορεί να ετοιμαστεί από την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, μπορεί να παρασκευαστεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, όταν κάποιος επιθυμεί να ζητήσει τη βοήθεια του Αγίου. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, προσφέρεται επίσης για τη συγχώρεση της μητέρας του.

Παραδοσιακά, η συνταγή για τη φανουρόπιτα περιλαμβάνει 7, 9 ή 11 νηστίσιμα υλικά. Δεν περιέχει αυγά, βούτυρο ή γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ τα βασικά συστατικά της είναι συνήθως το αλεύρι, το λάδι, η ζάχαρη, ο χυμός πορτοκαλιού και τα αρωματικά μπαχαρικά.

Συνταγή για φανουρόπιτα με 9 υλικά

Υλικά για 10 μερίδες

1 κούπα σπορέλαιο (ή ελαιόλαδο εάν θέλετε)

3 κούπες αλεύρι (που φουσκώνει μόνο του)

1 κούπα ζάχαρη

1 κούπα φυσικό χυμό πορτοκάλι και ξύσμα πορτοκάλι

1 κουταλάκι γλυκού σόδα

1/2 κούπα καρύδι κομμένο μέτριο

1/2 κούπα ξανθιά σταφίδα (200γρ)

1/2 κουταλάκι γλυκού γαρύφαλλο

1 κουταλάκι γλυκού κανέλα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζουμε το λάδι μαζί με την ζάχαρη και χτυπάμε καλά μέχρι να λιώσει όσο το δυνατόν γίνεται η ζάχαρη.

Στο ποτήρι που έχουμε το χυμό πορτοκαλιού, διαλύουμε την σόδα την προσθέτουμε στο μείγμα και χτυπάμε για 3-4 λεπτά ακόμα.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα στερεά υλικά, το αλεύρι το γαρύφαλλο, την κανέλα, το καρύδι και την σταφίδα.

Σε ένα ελαφρά λαδωμένο ταψί 28 εκ ρίχνουμε το μείγμα μας. (εγώ δοκίμασα να την αλευρώσω κιόλας)

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 160-170 βαθμούς, ανάλογα τον φούρνο είτε αντίσταση αλλά και σε αέρα 40-60 λεπτά.

Την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μετά και αν θέλουμε σερβίρουμε με άχνη και λίγη κανέλα στο πιάτο.

Tip: Προτιμήστε να τη βάλετε στη χαμηλή σχάρα για να ψηθεί ωραία και από κάτω να μην μείνει ωμή.

Πηγή: Χριστιανα Βιρβιροπουλου / Cookpad