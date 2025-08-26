ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Ευ Ζην
Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη
Cookpad
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 26/08/2025 - 08:39

Μια παραδοσιακή συνταγή της φανουρόπιτας, που μεταμορφώνεται σε υγιεινό γλυκό, για απόλαυση χωρίς ενοχές.

Στις 27 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, και σε πολλά ελληνικά σπίτια αναβιώνει το γλυκό έθιμο της φανουρόπιτας. Η παραδοσιακή αυτή συνταγή φτιάχνεται συνήθως με 7 ή 9 υλικά, αριθμοί που θεωρούνται συμβολικοί, και προσφέρεται ως τάμα, με την προσδοκία ότι ο Άγιος θα «φανερώσει» κάτι που έχει χαθεί, είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά. Έτσι, η φανουρόπιτα δεν είναι απλώς ένα κέρασμα, αλλά κομμάτι λαϊκής παράδοσης που συνδέει την καθημερινότητα με την πίστη και την ελπίδα.

Παράλληλα, αποτελεί κι ένα γλυκό που ξεχωρίζει για τη θρεπτική του αξία. Με βάση το ελαιόλαδο αντί για βούτυρο, χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, είναι κατάλληλη για νηστεία αλλά και για όσους αναζητούν πιο ελαφριές επιλογές. Στη σύγχρονη εκδοχή της, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη με πιο υγιεινά γλυκαντικά, όπως το μέλι, διατηρώντας τη γεύση πλούσια και την υφή αφράτη. Έτσι, η φανουρόπιτα γίνεται ένα παραδοσιακό γλυκό που συνδυάζει παράδοση και υγεία, χωρίς περιττές ενοχές.

Υλικά (12-15 κομμάτια)

  • 1 φλ.του τσαγιού χυμό πορτοκαλιού
  • 3/4 φλ.του τσαγιού ελαιόλαδο
  • 1 κ.γ. σόδα φαγητού
  • 1 κ.γ. baking powder
  • 3 κ.σ. μέλι
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 400-500 γρ αλεύρι περίπου (μισό ολικής & μισό απλό)
  • 3/4 φλ.του τσαγιού καρύδια χοντροκομμένα
  • 3/4 φλ.του τσαγιού σταφίδες μαύρες

Εκτέλεση

Βάζετε σε ένα βαθύ σκεύος τον χυμό πορτοκαλιού και λιώνετε μέσα την σόδα φαγητού. Προσθέτετε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το αλεύρι, τα καρύδια και τις σταφίδες και ανακατεύετε να ενσωματωθούν.

Έπειτα ρίχνετε σε δόσεις το αλεύρι και ανακατεύετε μέχρι να έχετε μια ζύμη όπως του κέικ, δηλαδή όχι σφιχτή, αλλά ούτε και εντελώς αραιή. Προσθέτετε τα καρύδια και τις σταφίδες αφού τις αλευρώσετε πριν για να μην κάτσουν στον πάτο. Μεταφέρετε σε ένα πυρέξ ή ταψάκι στο οποίο έχετε βάλει λαδόκολλα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα για περίπου 30-40 λεπτά ανάλογα τον φούρνο. Δοκιμάζετε να βυθίσετε ένα μαχαίρι και πρέπει να βγαίνει καθαρό. Αφήνετε να κρυώσει και κόβετε σε κομμάτια!

Τη συνταγή θα τη βρείτε στο Cookpad.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 20:52

ΔΗΜΟΦΙΛΗ