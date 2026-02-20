ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καθαρά Δευτέρα: Η πιο εύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα
Παρασκευή, 20/02/2026 - 06:12

Νηστίσιμη συνταγή για γαριδομακαρονάδα, με απλά υλικά, έτοιμη στο πι και φι.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και, όπως κάθε χρόνο, το τραπέζι γεμίζει με νηστίσιμες επιλογές που συνδυάζουν παράδοση και γεύση. Αν, όμως, θέλετε ένα πιάτο που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, χωρίς να σας δυσκολέψει στην προετοιμασία, η γαριδομακαρονάδα αποτελεί μια σταθερή και δοκιμασμένη συνταγή, που μπορεί να σταθεί επάξια τόσο σε οικογενειακό τραπέζι όσο και σε πιο επίσημο κάλεσμα.

Πρόκειται για μια συνταγή που δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική ή πολύπλοκα βήματα, καθώς βασίζεται σε απλά υλικά και σωστό συνδυασμό γεύσεων. Με ένα καλό σοτάρισμα, σωστό βράσιμο των ζυμαρικών και μια σάλτσα που δένει ισορροπημένα, μπορείτε να πετύχετε αποτέλεσμα πλούσιο σε άρωμα και γεύση, χωρίς να χρειαστεί να περάσετε ώρες στην κουζίνα.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη επιλογή έχει ουσιαστική διατροφική αξία, καθώς οι γαρίδες προσφέρουν πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας με χαμηλά λιπαρά, ενώ αποτελούν πηγή ιωδίου, σεληνίου και βιταμίνης Β12, στοιχεία σημαντικά για τον μεταβολισμό και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα ζυμαρικά καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες μέσω υδατανθράκων, ενώ η ντομάτα προσθέτει αντιοξειδωτικά, όπως το λυκοπένιο, που συνδέεται με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Αν επιλέξετε ζυμαρικά ολικής άλεσης, ενισχύετε επιπλέον την πρόσληψη φυτικών ινών και το αίσθημα κορεσμού, κάνοντας το πιάτο πιο ισορροπημένο διατροφικά.

Με σωστό έλεγχο στην ποσότητα ελαιολάδου και αλατιού, μπορείτε να διατηρήσετε τη γεύση έντονη αλλά το θερμιδικό φορτίο σε λογικά επίπεδα, ώστε να απολαύσετε ένα γιορτινό, νηστίσιμο πιάτο που συνδυάζει απόλαυση και θρεπτική αξία.

Συνταγή για την πιο απλή γαριδομακαρονάδα

Υλικά για 4 μερίδες

  • 500 γρ. μακαρόνια επιλογής
  • 300 γρ. γαρίδες καθαρισμένες
  • 1 συσκευασία ντομάτα πουμαρό ή πασάτα 400 γρ.
  • 1 ποτήρι του κρασιού νερό
  • Ελαιόλαδο για τσιγάρισμα
  • 1 μεγάλη πιπεριά ψιλοκομμένη
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό σε λεπτές φετούλες
  • 1 σφηνάκι ούζο ή τσίπουρο ή λευκό κρασί
  • Αλάτι, πιπέρι και μία πρέζα ρίγανη ή βασιλικό
  • 1 κ.γ. ζάχαρη

Εκτέλεση

  • Βράζετε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

  • Παράλληλα, βάζετε το κρεμμύδι και την πιπεριά σε μέτρια φωτιά σε βαθύ τηγάνι για 5 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια προσθέτετε τις γαρίδες και τις αφήνετε να σοταριστούν για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

  • Σβήνετε με το αλκοόλ που επιλέξατε, ανακατεύετε και προσθέτετε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε τη σάλτσα να χυλώσει για περίπου 15 λεπτά.

  • Σουρώνετε τα ζυμαρικά και, μόλις δέσει η σάλτσα, τη ρίχνετε στην κατσαρόλα με τα μακαρόνια. Ανακατεύετε ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Πηγή συνταγής: Mariana Mykonos / Cookpad

ΔΗΜΟΦΙΛΗ