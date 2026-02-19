Γαστρεντερολόγος: Τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου

Ένας γιατρός κατέταξε τα φρούτα από τα πιο ωφέλιμα έως τα πιο επιβαρυντικά για το έντερο.

Μια λίστα με τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου δημιούργησε ο Dr Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος με σπουδές στο πανεπιστήμιο του Harvard.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σταφύλια είναι η χειρότερη επιλογή για το έντερο (με βαθμολογία 2/10), καθώς περιέχουν υψηλές ποσότητες φυσικών σακχάρων και καταναλώνονται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες.

«Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αλλά έχουν λίγες φυτικές ίνες σε σχέση με τις θερμίδες τους. Αυτό σημαίνει ταχύτερη απορρόφηση, απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο και ενίοτε φούσκωμα», εξήγησε ο γιατρός, σύμφωνα με την Daily Mirror.

Στην επόμενη θέση ήταν το πεπόνι (με βαθμολογία 4/10), το οποίο αν και δροσιστικό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα όταν καταναλώνεται μόνο του. Σημειώνουμε εδώ ότι συνήθως οι διαιτολόγοι συστήνουν οποιοδήποτε φρούτο με τροφές πλούσιες σε λιπαρά, πρωτεΐνη ή/και καλά λιπαρά, όπως οι σπόροι και οι ξηροί καρποί ή ακόμα και το τυρί.

Τα μήλα πέρασαν τη βάση με βαθμολογία 7/10, αφού «προστατεύουν τον εντερικό βλεννογόνο, βοηθούν στην πέψη και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα», όπως τόνισε ο Dr Sethi.

Τα ρόδια πήραν μια πολύ καλή βαθμολογία (9/10). Ειδικότερα, ο γιατρός εξήγησε: «Τα ρόδια είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά που τρέφουν τα καλά βακτήρια και ενισχύουν τη μικροβιακή ποικιλία του εντέρου. Παράλληλα, έχουν σχετικά μέτρια περιεκτικότητα σε σάκχαρα».

Στην κορυφή τοποθέτησε τα μύρτιλα (10/10), τα οποία χαρακτηρίζει ως το πιο «φιλικό προς το έντερο» φρούτο, καθώς αποτελούν «από τις πλουσιότερες πηγές ανθοκυανινών και διαλυτών φυτικών ινών», που θρέφουν τα ωφέλιμα μικρόβια και συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής.