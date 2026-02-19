ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γαστρεντερολόγος: Τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου

Ευ Ζην
Γαστρεντερολόγος: Τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου
Jonas Kakaroto / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 19/02/2026 - 18:34

Ένας γιατρός κατέταξε τα φρούτα από τα πιο ωφέλιμα έως τα πιο επιβαρυντικά για το έντερο.

Μια λίστα με τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου δημιούργησε ο Dr Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος με σπουδές στο πανεπιστήμιο του Harvard.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σταφύλια είναι η χειρότερη επιλογή για το έντερο (με βαθμολογία 2/10), καθώς περιέχουν υψηλές ποσότητες φυσικών σακχάρων και καταναλώνονται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες.

«Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αλλά έχουν λίγες φυτικές ίνες σε σχέση με τις θερμίδες τους. Αυτό σημαίνει ταχύτερη απορρόφηση, απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο και ενίοτε φούσκωμα», εξήγησε ο γιατρός, σύμφωνα με την Daily Mirror.

Στην επόμενη θέση ήταν το πεπόνι (με βαθμολογία 4/10), το οποίο αν και δροσιστικό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα όταν καταναλώνεται μόνο του. Σημειώνουμε εδώ ότι συνήθως οι διαιτολόγοι συστήνουν οποιοδήποτε φρούτο με τροφές πλούσιες σε λιπαρά, πρωτεΐνη ή/και καλά λιπαρά, όπως οι σπόροι και οι ξηροί καρποί ή ακόμα και το τυρί.

Τα μήλα πέρασαν τη βάση με βαθμολογία 7/10, αφού «προστατεύουν τον εντερικό βλεννογόνο, βοηθούν στην πέψη και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα», όπως τόνισε ο Dr Sethi.

Τα ρόδια πήραν μια πολύ καλή βαθμολογία (9/10). Ειδικότερα, ο γιατρός εξήγησε: «Τα ρόδια είναι πλούσια σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά που τρέφουν τα καλά βακτήρια και ενισχύουν τη μικροβιακή ποικιλία του εντέρου. Παράλληλα, έχουν σχετικά μέτρια περιεκτικότητα σε σάκχαρα».

Στην κορυφή τοποθέτησε τα μύρτιλα (10/10), τα οποία χαρακτηρίζει ως το πιο «φιλικό προς το έντερο» φρούτο, καθώς αποτελούν «από τις πλουσιότερες πηγές ανθοκυανινών και διαλυτών φυτικών ινών», που θρέφουν τα ωφέλιμα μικρόβια και συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 18:34

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η δεύτερη εγκυμοσύνη αλλάζει με μοναδικό τρόπο τον γυναικείο εγκέφαλο
Η δεύτερη εγκυμοσύνη αλλάζει με μοναδικό τρόπο τον γυναικείο εγκέφαλο 19 Φεβρουαρίου 2026
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν ξεκινήσετε να γυμνάζεστε 15 λεπτά κάθε μέρα 19 Φεβρουαρίου 2026
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν ξεκινήσετε να γυμνάζεστε 15 λεπτά κάθε μέρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάρκινσον: Το προειδοποιητικό σημάδι που κρύβεται στα μαλλιά

Πάρκινσον: Το προειδοποιητικό σημάδι που κρύβεται στα μαλλιά

Μελέτες
Health Hub: Η ψηφιακή Υγεία στο επίκεντρο – Προβλήματα και λύσεις

Health Hub: Η ψηφιακή Υγεία στο επίκεντρο – Προβλήματα και λύσεις

Επιχειρείν
Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Επικαιρότητα
Νηστεία Σαρακοστής: Η λίστα με τα τρόφιμα που θα χρειαστείτε

Νηστεία Σαρακοστής: Η λίστα με τα τρόφιμα που θα χρειαστείτε

Επικαιρότητα
Τα οφέλη να καταναλώνουμε μια μπανάνα την ημέρα

Τα οφέλη να καταναλώνουμε μια μπανάνα την ημέρα

Ευ Ζην
Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταματήστε να καλύπτετε το κάθισμα στις δημόσιες τουαλέτες με χαρτί υγείας – Ο κίνδυνος
Ευ Ζην
20/02/2026 - 19:53
Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα δημιουργούν μοτίβα εθισμού συγκρίσιμα με το τσιγάρο – Τι έδειξε νέα μελέτη
Μελέτες
20/02/2026 - 19:12
Οι 5 απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργούμε στους εφήβους, σύμφωνα με το Harvard
Ευ Ζην
20/02/2026 - 18:09
Διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία – Δύο επισημάνσεις από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:37
Καθαρά Δευτέρα: Η μεγαλύτερη λαγάνα και φέτος στο Περιστέρι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 17:12
Πάρκινσον: Το προειδοποιητικό σημάδι που κρύβεται στα μαλλιά
Μελέτες
20/02/2026 - 16:48
ΙΣΑ: Τι ζητά για τους εξειδικευόμενους γιατρούς όσον αφορά τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 16:17
Πόσους υδατάνθρακες πρέπει να καταναλώνετε αν έχετε διαβήτη;
Ευ Ζην
20/02/2026 - 15:50
Βρεφικό γάλα: Χαμηλή η πιθανότητα μόλυνσης από την τοξίνη σερεουλίδη, λένε ECDC και EFSA
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:44
ΕΕΣ: Με 180 εθελοντές και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό στο Καρναβάλι της Πάτρας
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 15:10
Καρκίνος Μαστού: Ο καρκίνος στις γάτες προσφέρει πληροφορίες για την καλύτερη κατανόησή του
Μελέτες
20/02/2026 - 14:54
ALS: Τα πρώτα συμπτώματα που «χτυπούν» καμπανάκι
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 14:21
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εγκέφαλο
Μελέτες
20/02/2026 - 14:08
Απόκριες: Πώς να προφυλαχθείτε από τις ιώσεις στις καρναβαλικές παρελάσεις
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 13:39
Η GE HealthCare ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία της με την ESR ως Platinum Supporter στο ECR 2026
Επιχειρείν
20/02/2026 - 13:26
Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ένταση με τον Α.Γεωργιάδη κατά την παραλαβή της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής
Πολιτική Υγείας
20/02/2026 - 12:42
Φασολάκια: Πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες – Απολαύστε τα σε σαλάτα ή λαδερά
Ευ Ζην
20/02/2026 - 12:05
Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της DEMO
Επιχειρείν
20/02/2026 - 11:52
Πέθανε ο Έρικ Ντέιν – Έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS στα 53 του
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 11:36
Μονοκλωνικά αντισώματα: Η ανακάλυψη Ελλήνων ερευνητών για την αποκατάσταση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 11:02
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Τα νέα δεδομένα από τις δοκιμές ρινικού εμβολίου για ιώσεις του αναπνευστικού
Μελέτες
20/02/2026 - 10:45
Πρεσβυωπία: Τι αλλάζει στην όραση μετά τα 40 και πώς αντιμετωπίζεται;
Επικαιρότητα
20/02/2026 - 10:14
Μια μικρή αλλαγή στη διατροφή «κόβει» πάνω από 300 θερμίδες την ημέρα χωρίς να μειώνετε το φαγητό σας
Ευ Ζην
20/02/2026 - 08:34
Πώς η άσκηση καταπολεμά την οστεοπόρωση - Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μελέτες
20/02/2026 - 06:45
Τα προβιοτικά μειώνουν τον κίνδυνο για καρκίνο παχέος εντέρου
Μελέτες
20/02/2026 - 06:28
Καθαρά Δευτέρα: Η πιο εύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα
Ευ Ζην
20/02/2026 - 06:12
Γεωργιάδης: Το τμήμα που εγκαινίασε έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές και υπολειτουργεί
Πολιτική Υγείας
20/02/2026 - 06:00
Η δεύτερη εγκυμοσύνη αλλάζει με μοναδικό τρόπο τον γυναικείο εγκέφαλο
Ευ Ζην
19/02/2026 - 19:22
Γαστρεντερολόγος: Τα καλύτερα και τα χειρότερα φρούτα για την υγεία του εντέρου
Ευ Ζην
19/02/2026 - 18:34
ΟΕΝΓΕ: Καταγγέλλει «απρόκλητη επίθεση σε βάρος εργαζομένων» στο νοσοκομείο Νίκαιας
Επικαιρότητα
19/02/2026 - 17:49

ΔΗΜΟΦΙΛΗ