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Πώς θα γίνεις πιο κοινωνικός σε 8 απλά βήματα - Τι λέει η ψυχολογία

Ευ Ζην
Πώς θα γίνεις πιο κοινωνικός σε 8 απλά βήματα - Τι λέει η ψυχολογία
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 04/10/2026 - 06:45
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Σε πολλούς ανθρώπους οι κοινωνικές σχέσεις μπορεί να προκαλούν άγχος.

Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και χρειάζεται τις κοινωνικές σχέσεις γιατί αυτή η αλληλεπίδραση του προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία και την ψυχολογία του.

Αν νιώθεις ότι δεν είσαι όσο κοινωνικός θα ήθελες, υπάρχουν μερικά απλά βήματα για να το αλλάξεις αυτό.

1. Κάνε το πρώτο βήμα

Μην περιμένεις από τους άλλους να πάρουν πρωτοβουλίες. Μπορεί σε όλους να αρέσει να δεχόμαστε προσκλήσεις, όμως μήπως πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποιες φορές το πρώτο βήμα;

2. Προγραμμάτισε διαδοχικές συναντήσεις

Ζήτα από έναν φίλο να μείνει σπίτι σου για μερικά βράδια ή προσπάθησε να κανονίσεις μερικές εξόδους τη μία μετά την άλλη, ώστε η κοινωνική ζωή να γίνει ρουτίνα.

3. Όρισε μια εβδομαδιαία συνάντηση

Συχνά είναι δύσκολο να συναντήσεις κόσμο την τελευταία στιγμή. Οπότε μια καθιερωμένη εβδομαδιαία δραστηριότητα μπορεί να εξασφαλίσει χρόνο για κοινωνική επαφή εκ των προτέρων. Κανόνισε μία συνάντηση που θα περιμένεις με ανυπομονησία και, παράλληλα, με αυτό το ραντεβού φρόντισε να διεκπεραιώσεις μία υποχρέωση. Έτσι, ακόμα και όταν οι άνθρωποι είναι πολύ απασχολημένοι, θα θυμούνται αυτό το ραντεβού, επειδή τους βοηθά να διεκπεραιώνουν τις δουλειές τους.

Εναλλακτικά, κάνε το αντίθετο και όρισε μια συνάντηση για να κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από δουλειά! Ξεκίνησε να βλέπεις με κάποιο φίλο, έναν κύκλο μιας αγαπημένης σειράς σε DVD. Φρόντισε να τον παρακολουθείτε μαζί κάθε εβδομάδα μέχρι να ολοκληρωθεί. Το ίδιο όφελος έχει και η εγγραφή σε ένα νέο εβδομαδιαίο μάθημα ή ομάδα.

4. Πήγαινε εκεί όπου υπάρχει κόσμος

Αν πηγαίνεις σε μέρη με πολύ κόσμο θα νιώθεις λιγότερο μόνος. Μπορείς να πας στα Starbucks και να πιάσεις ένα τραπέζι μόνο για σένα, ώστε να έχεις τον δικό σου ασφαλή χώρο. Πάρε μαζί το ημερολόγιό σου, πιες αργά τον καφέ σου και απόλαυσε αυτή την ανεξάρτητη δραστηριότητα, ενώ γύρω σου επικρατεί θόρυβος και η φασαρία της καθημερινότητας.

5. Διατήρησε τη συζήτηση ζωντανή

Με το Twitter, το Facebook και τα απλά μηνύματα κειμένου, φαίνεται πως είμαστε όλοι συνεχώς συνδεδεμένοι. Αξιοποίησε, λοιπόν, αυτά τα μέσα για να προσεγγίσεις τους ανθρώπους.

6. Μείνε ενημερωμένος

Προσπάθησε να διαβάζεις εφημερίδα καθημερινά και να ακούς ραδιόφωνο, ώστε να παραμένεις σε επαφή με όσα συμβαίνουν γύρω σου. Ακόμα και το να ξεφυλλίσεις τα τελευταία τεύχη περιοδικών σε ένα βιβλιοπωλείο θα σε βοηθήσει να ενημερωθείς.

7. Να είσαι φιλικός

Μόνο όταν άρχισα να συμμετέχω σε εκθέσεις χειροτεχνίας συνειδητοποίησα πόσο μπορεί να βαριούνται οι άνθρωποι που στέκονται πίσω από έναν πάγκο ή σε ένα κατάστημα όλη μέρα. Γι’ αυτό, τώρα που επισκέπτομαι καφετέριες ή σούπερ μάρκετ, προσπαθώ να πιάνω κουβέντα με τον ταμία. Στις μέρες μας, πολλές εταιρείες εκπαιδεύουν το προσωπικό τους να είναι πιο φιλικό, οπότε το χαμόγελο και η ευγένεια αποτελούν μέρος της δουλειάς τους. Εκμεταλλεύσου το! Χαμογέλασε, πες «ευχαριστώ» και, αν ο ταμίας σου ευχηθεί καλή μέρα, μην ξεχάσεις να ανταποδώσεις την ευχή.

8. Πες «ναι»

Σχεδόν κάθε φορά που με προσκαλούν να κάνω κάτι με κάποιον φίλο, διστάζω πολύ να δεσμευτώ. Όμως, από τη στιγμή που θα βγω έξω, πάντα χαίρομαι που το έκανα. Βάλε στόχο να μιλήσεις σε ένα άτομο σήμερα, καθώς κάνεις τις δουλειές σου έξω. Δοκίμασε να γράψεις κάτι στον «τοίχο» ενός φίλου στο Facebook — ίσως σε κάποιον με τον οποίο έχεις καιρό να μιλήσεις. Ακόμα και μια βόλτα σε έναν δρόμο που δεν επισκέπτεσαι συχνά θα σε φέρει σε επαφή με νέα πρόσωπα. Δοκίμασέ το!

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 03:39
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