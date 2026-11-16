Πώς ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζετε επηρεάζει τον κίνδυνο της άνοιας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος άνοιας αυξάνεται όσο περισσότερα τσιγάρα καπνίζει κάποιος καθημερινά. Συγκεκριμένα, επιστημονική ανασκόπηση που περιέλαβε περίπου 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους έδειξε ότι το κάπνισμα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, νόσου Αλτσχάιμερ και αγγειακής άνοιας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin στην Αυστραλία και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «eClinicalMedicine», οι καπνιστές έχουν 31% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 40% για τη νόσο Αλτσχάιμερ και το 52% για την αγγειακή άνοια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο αριθμός των τσιγάρων που καπνίζει κάποιος καθημερινά συνδέεται με την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Ειδικότερα, όσοι καπνίζουν 10 τσιγάρα την ημέρα έχουν 16% μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ για όσους καπνίζουν 20 τσιγάρα ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 34%, σε σύγκριση με όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Ο Mario Serfo, επικεφαλής της έρευνας, ανέφερε ότι τα ευρήματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία του εγκεφάλου, πέρα από τους ήδη γνωστούς κινδύνους για την καρδιά και τους πνεύμονες, αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας

Η μελέτη έδειξε ότι όσοι έχουν κόψει το κάπνισμα δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας από όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Παράλληλα, έχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους εξακολουθούν να καπνίζουν.

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως το κάπνισμα προκαλεί άμεσα άνοια. Παρ' όλα αυτά, ενισχύουν τα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Η Blossom Stephan, εκ των συγγραφέων της μελέτης, τόνισε ότι η υγεία του εγκεφάλου θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ενημέρωσης για τους κινδύνους του καπνίσματος και τα οφέλη της διακοπής του.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν επίσης ότι οι αντικαπνιστικές εκστρατείες θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό και για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στη λειτουργία του εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες, πέρα από τους γνωστούς κινδύνους για την καρδιά, τους πνεύμονες και την εμφάνιση καρκίνου.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότειναν να προστεθούν στα πακέτα των τσιγάρων προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία του εγκεφάλου. Αντίστοιχη ενημέρωση θα μπορούσε να ενταχθεί και στα προγράμματα διακοπής του καπνίσματος, ώστε το κοινό να γνωρίζει καλύτερα τις συνέπειες της χρήσης καπνού στην υγεία.

Τέλος, οι ερευνητές επισήμαναν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί κατά πόσο η ηλικία στην οποία κάποιος κόβει το κάπνισμα και το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη διακοπή του επηρεάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.