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Τι δεν πρέπει να παραλείπουμε σε κάθε γεύμα – Διαιτολόγος προειδοποιεί

Ευ Ζην
Τι δεν πρέπει να παραλείπουμε σε κάθε γεύμα – Διαιτολόγος προειδοποιεί
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 16/11/2026 - 09:30

Όλοι προσπαθούμε να τρώμε υγιεινά. Όμως, ετοιμάζουμε με τον σωστό τρόπο τα γεύματά μας;

Όταν μιλάμε για υγιεινή διατροφή, συνήθως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι οι τροφές, που θα πρέπει να αποφεύγουμε. Όμως, εκτός από αυτά που θα πρέπει να αποφεύγουμε, εξίσου σημαντικό είναι να εμπλουτίζουμε τα γεύματά μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Οι διαιτολόγοι μας συμβουλεύουν να βάζουμε περισσότερες φυτικές ίνες στα γεύματά μας. «Η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να ξεκινάει με στερήσεις», λέει η διαιτολόγος Samantha Oldman, στο Hartford HealthCare. «Για τους περισσότερους ανθρώπους, η προσθήκη περισσότερων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες αποτελεί έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να γίνουν τα γεύματα πιο χορταστικά και θρεπτικά», προσθέτει.

Οι φυτικές ίνες κάνουν τα γεύματα πιο χορταστικά

Οι φυτικές ίνες είναι ένας τύπος υδατάνθρακα που το σώμα δεν μπορεί να διασπάσει πλήρως. Αν και αυτό ίσως δεν ακούγεται θετικό, στην πραγματικότητα είναι. Επειδή οι φυτικές ίνες κινούνται πιο αργά μέσα στο πεπτικό σύστημα, συμβάλλουν στο να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.

«Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες τείνουν να είναι πιο χορταστικά», διευκρινίζει η Oldman. «Αυτό διευκολύνει τη δημιουργία γευμάτων που προσφέρουν σταθερή ενέργεια, αντί να σας αφήνουν ξανά πεινασμένους μόλις μία ώρα αργότερα», λέει η ίδια.

Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται.

Δοκιμάστε να προσθέσετε στα γεύματά σας:

- Φασόλια ή φακές σε σούπες, σαλάτες ή τάκος.

- Μούρα σε γιαούρτι ή βρώμη.

- Λαχανικά σε αυγά, ζυμαρικά ή μπολ με δημητριακά.

- Ξηρούς καρπούς ή σπόρους σε αγαπημένα σνακ.

- Ψωμί, ρύζι ή ζυμαρικά ολικής άλεσης.

Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερίνης

Οι φυτικές ίνες δεν βοηθούν μόνο στην πέψη. Μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμες αν προσέχετε τα επίπεδα της χοληστερίνης σας. Οι διαλυτές φυτικές ίνες —που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως η βρώμη, τα όσπρια και τα μήλα— μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της LDL, ή αλλιώς «κακής» χοληστερόλης, περιορίζοντας την ποσότητα χοληστερίνης που απορροφά ο οργανισμός.

«Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες είναι συχνά ευεργετικά για την καρδιά, καθώς αντικαθιστούν λιγότερο θρεπτικές επιλογές και προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα», αναφέρει η Oldman.

«Τρόφιμα όπως η βρώμη, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός διατροφικού προτύπου που προάγει την υγεία της καρδιάς», συμπληρώνει. Μια μερίδα βρώμης πού και πού δεν θα επιφέρει σημαντική αλλαγή στα επίπεδα της χοληστερίνης, ωστόσο η τακτική κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της με την πάροδο του χρόνου.

Πόσες φυτικές ίνες χρειάζεστε καθημερινά

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται περίπου 25 με 40 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. «Οι φυτικές ίνες είναι ένα από εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που ο κόσμος συχνά παραβλέπει», ξεκαθαρίζει η Oldman. «Όταν όμως αρχίσετε να δίνετε σημασία σε αυτές, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πολλοί εύκολοι τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψή τους», καταλήγει η ειδικός.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2026 - 22:32

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