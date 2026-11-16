Κάνναβη: Η περιστασιακή χρήση συνδέεται με 40% αυξημένες πιθανότητες εγκεφαλικού

Μεγάλη νέα μελέτη έδειξε ότι ακόμη και όσοι κάνουν περιστασιακή χρήση κάνναβης έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υποστεί εγκεφαλικό.

Νέα έρευνα σε περισσότερους από 440.000 ενήλικες ανέδειξε μια ανησυχητική σχέση ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, κυρίως το εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και η περιστασιακή χρήση μπορεί να συνδέεται με καρδιαγγειακά προβλήματα, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιπτώσεις μιας ουσίας που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο Scientific Sessions 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Η σχέση αυτή δεν παρατηρήθηκε μόνο σε όσους έκαναν συχνή χρήση, αλλά και σε περιστασιακούς χρήστες, ανεξάρτητα από το αν κάπνιζαν κάνναβη, κατανάλωναν βρώσιμα προϊόντα ή τη χρησιμοποιούσαν με άλλον τρόπο. Οι ερευνητές τόνισαν ότι η χρήση κάνναβης πρέπει να αποτελεί μέρος της συζήτησης με τον γιατρό για την υγεία της καρδιάς και την πρόληψη του εγκεφαλικού.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο Σικάγο, με τη συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιών υγείας από όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, εξελίξεις στην κλινική πράξη και τα νεότερα δεδομένα για την καρδιαγγειακή υγεία.

Σύνδεση με το εγκεφαλικό ακόμη και για την περιστασιακή χρήση

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν ότι καρδιαγγειακά προβλήματα καταγράφηκαν συχνότερα ακόμη και μεταξύ όσων έκαναν περιστασιακή χρήση κάνναβης. Αντίθετα με ό,τι περίμεναν οι ερευνητές, ο κίνδυνος δεν αυξανόταν σταθερά όσο συχνότερη γινόταν η χρήση.

Από την ανάλυση προέκυψαν τα εξής:

• Περιστασιακή χρήση κάνναβης. Όσοι ανέφεραν χρήση από 1 έως 5 ημέρες τον μήνα είχαν κατά 23% μεγαλύτερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι είχαν διαγνωστεί με καρδιαγγειακό νόσημα, σε σύγκριση με όσους δεν έκαναν χρήση.

• Πολύ συχνή χρήση κάνναβης. Για όσους έκαναν χρήση από 16 έως 30 ημέρες τον μήνα, οι πιθανότητες να αναφέρουν ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος ήταν αυξημένες κατά 21%.

• Εγκεφαλικό επεισόδιο. Εδώ καταγράφηκε η ισχυρότερη συσχέτιση. Οι περιστασιακοί χρήστες είχαν κατά 40% μεγαλύτερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι είχαν υποστεί εγκεφαλικό, ενώ στους πολύ συχνούς χρήστες η αύξηση ήταν 25%.

• Έμφραγμα. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη συχνότητα χρήσης κάνναβης και το αν οι συμμετέχοντες είχαν υποστεί έμφραγμα.

Τα αποτελέσματα εξέπληξαν τους ερευνητές, καθώς η συχνότερη χρήση δεν συνοδευόταν από αντίστοιχα ισχυρότερη σύνδεση με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Μας εξέπληξε ότι η σχέση ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν ήταν τόσο απλή. Περιμέναμε ότι οι πιθανότητες καρδιοπάθειας θα αυξάνονταν σταδιακά όσο συχνότερα έκανε κάποιος χρήση, όμως αυτό δεν συνέβη. Αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρδιοπάθειας είχαν τόσο όσοι έκαναν περιστασιακή χρήση όσο και όσοι έκαναν πολύ συχνή χρήση», δήλωσε η Divya.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μαριχουάνα προκαλεί εγκεφαλικά ή άλλα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και η περιστασιακή χρήση δεν μπορεί να θεωρείται εκ προοιμίου ακίνδυνη για την καρδιά και τα αγγεία.

«Όσο η χρήση κάνναβης γίνεται πιο συνηθισμένη, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει να συζητείται μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο της καρδιαγγειακής υγείας, όπως συμβαίνει με το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στις επιπτώσεις στην καρδιά

Ο Robert L. Page II, διδάκτορας Φαρμακευτικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία και διακεκριμένο μέλος της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ήταν επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε την επιστημονική δήλωση της Εταιρείας για την κάνναβη το 2020. Όπως ανέφερε, τα νέα ευρήματα ενισχύουν τις ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της μαριχουάνας στην καρδιαγγειακή υγεία.

Η αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων είναι δύσκολη, καθώς πολλοί χρήστες κάνναβης καπνίζουν και συμβατικά τσιγάρα. Το κάπνισμα αποτελεί τεκμηριωμένο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου, επομένως δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσουν οι επιδράσεις του από εκείνες της κάνναβης.

Ο Page εξήγησε γιατί τα ευρήματα χρειάζονται προσοχή:

«Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς που χρησιμοποιούν κάνναβη μπορεί να καπνίζουν και συμβατικά τσιγάρα. Αυτό δυσκολεύει πολύ την εκτίμηση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου που οφείλεται στην αθηροσκλήρωση. Στους ασθενείς που κάνουν και τα δύο, συνήθως θεωρούσαμε ότι η κάνναβη δεν ευθυνόταν για τον κίνδυνο. Όμως αυτό δεν ισχύει. Αυτή είναι η δεύτερη μελέτη παρατήρησης που δείχνει ότι η χρήση κάνναβης, ακόμη και χωρίς παράλληλο κάπνισμα, μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Συνολικά, η κάνναβη φαίνεται πλέον να συμβάλλει σημαντικά στην πρόωρη εμφάνιση καρδιοπάθειας, τόσο σε νεότερους όσο και σε μεγαλύτερους ενήλικες. Η καρδιοπάθεια αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Γι’ αυτό, όταν αξιολογούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι γιατροί πρέπει να συζητούν με τους ασθενείς τους για τη χρήση κάνναβης, όπως κάνουν και για το κάπνισμα».

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η κάνναβη προκαλεί εγκεφαλικά

Παρά τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Καταρχάς, οι ερευνητές εξέτασαν τη χρήση κάνναβης που ανέφεραν οι συμμετέχοντες και τις καρδιαγγειακές παθήσεις με τις οποίες είχαν ήδη διαγνωστεί, καταγράφοντας την κατάσταση σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επομένως, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν αν η χρήση είχε προηγηθεί των προβλημάτων υγείας ή αν είχε συμβάλει άμεσα στην εμφάνισή τους.

Επίσης, η αξιοπιστία των στοιχείων εξαρτιόταν από το πόσο καλά θυμούνταν οι συμμετέχοντες τη χρήση κάνναβης και το ιατρικό ιστορικό τους, αλλά και από το πόσο ακριβείς ήταν οι απαντήσεις τους. Πιθανά λάθη στη μνήμη ή στην αναφορά των πληροφοριών μπορεί να είχαν ως αποτέλεσμα να μην αποτυπωθούν σωστά οι συνήθειες χρήσης ή οι διαγνώσεις τους.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν ακόμη ότι κάποιοι συμμετέχοντες μπορεί να είχαν μειώσει ή διακόψει τη χρήση μετά τη διάγνωση καρδιαγγειακού νοσήματος. Αυτό σημαίνει ότι στην ομάδα όσων δεν είχαν χρησιμοποιήσει κάνναβη τον τελευταίο μήνα ενδέχεται να περιλαμβάνονταν και πρώην χρήστες.

Οι αβεβαιότητες αυτές δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς η συχνότητα χρήσης επηρεάζει την καρδιαγγειακή υγεία. Παρ’ όλα αυτά, τα νέα ευρήματα προστίθενται στα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η κάνναβη πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο ως πιθανός παράγοντας κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό.

Καθώς τα προϊόντα μαριχουάνας γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμα και η χρήση τους αυξάνεται, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας τονίζουν ότι η κάνναβη πρέπει να συζητείται μαζί με τις υπόλοιπες ουσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν την καρδιά και τα αγγεία.