Θεμιστοκλέους για Κωνσταντοπούλου: «Οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ»

Στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε – μεταξύ άλλων - ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA», στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» και στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, καλώντας την να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» κατά της παχυσαρκίας και στον αντιγριπικό εμβολιασμό, ενώ τοποθετήθηκε για την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη. Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Για τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου οφείλει άμεσα, τις επόμενες ώρες, να ζητήσει μία δημόσια συγγνώμη από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ και υπήρξε αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν βοήθεια σε έναν άνθρωπο που τη χρειάζεται. Είναι δυνατόν να προπηλακίζει κανείς τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ;».

Ο κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε την ανάγκη δημόσιας συγγνώμης, επισημαίνοντας: «Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Οφείλει άμεσα, τις επόμενες ώρες, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Είναι τόσο ξεκάθαρο». Ερωτηθείς για την κατάσταση της γυναίκας για την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ, απέφυγε να αναφερθεί σε ιατρικά δεδομένα.

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε: «Υπολογίζουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ξαναρχίσει το πρόγραμμα». Εξήγησε ότι η διακοπή συνδέεται με την αλλαγή των χρηματοδοτικών εργαλείων και ότι τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εντάσσονται πλέον στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Για τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε: «Στο “Προλαμβάνω” αυτή τη στιγμή κλείνουν οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες των φαρμάκων, γιατί είναι ακριβά τα φάρμακα. Θα μπουν πρώτα οι δικαιούχοι που ήταν από την προηγούμενη φορά». Ερωτηθείς εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και παιδιά, ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι: «η φαρμακευτική παρέμβαση δεν αφορά την παιδική παχυσαρκία. Για τα παιδιά υλοποιείται διαφορετικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα προϊόντα που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και δράσεις άθλησης και άσκησης στο σχολείο. Είναι άλλο πρόγραμμα, εξίσου σημαντικό με το πρόγραμμα παχυσαρκίας των ενηλίκων».

Για τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Ο κ. Θεμιστοκλέους επισήμανε: «Αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να εμβολιαστούμε. Η γρίπη συνήθως είναι μια απλή ίωση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε επιπλοκές. Γι’ αυτό και ο εμβολιασμός προστατεύει». Αναφερόμενος στην περσινή εμβολιαστική δραστηριότητα, σημείωσε: «Είχαμε ένα καλό ποσοστό εμβολιασμού πέρσι, γύρω στα 3 εκατομμύρια, και φέτος θα πρέπει να έχουμε το ίδιο ποσοστό». Παράλληλα, ανέφερε ότι φέτος καταγράφονται λίγο περισσότερα περιστατικά σε σύγκριση με πέρσι, συνδέοντας την εικόνα αυτή με τον πιο κρύο καιρό, χωρίς να εκφράσει ανησυχία.

Για την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη

Απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη, ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι: «οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τον Πρωθυπουργό και ακολούθησε η παραίτησή του. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που έγινε. Το λέω ξεκάθαρα. Αλλά ο κύριος Τσαβδαρίδης ανέλαβε την ευθύνη, βρίσκεται εκτός κυβέρνησης», και συμπλήρωσε: «Όταν κάποιος βρίσκεται σε δημόσια θέση, έχει δημόσια αξιώματα, έχει και αυξημένες ευθύνες και υπόκειται σε αυξημένες απαιτήσεις. Ανέλαβε την ευθύνη της πράξης αυτής και βλέπουμε ότι είναι μια κυβέρνηση που δεν υπάρχει ανοχή σε αυτά από τον Πρωθυπουργό», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.