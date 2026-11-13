Η Siemens Healthineers θα μετονομαστεί σε Healthineers

Η Siemens Healthineers θα αλλάξει την επωνυμία της σε Healthineers. Η μετάβαση στη νέα επωνυμία αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της εταιρείας προς μια πλήρως ανεξάρτητη, κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Yγείας. Για τη Siemens, το βήμα αυτό ενισχύει περαιτέρω την εστίαση στην υλοποίηση της στρατηγικής της: την ανάπτυξη της βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα, μέσα από τον συνδυασμό του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου.

«Αυτό είναι το φυσικό επόμενο βήμα σε μια πορεία που ξεκινήσαμε πριν από χρόνια και η οποία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG. «Η Siemens Healthineers εξελίχθηκε από τις ρίζες της στη Siemens σε έναν παγκόσμιο ηγέτη με τη δική της, διακριτή ταυτότητα. Είναι επομένως φυσικό αυτή η εξέλιξη να αποτυπώνεται με σαφήνεια και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία παρουσιάζεται προς το ευρύ κοινό. Για τη Siemens, αυτό ενισχύει το προφίλ μας ως της εταιρεία που αναπτύσσει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα στον πραγματικό κόσμο. Η μοναδική μας ικανότητα να συνδυάζουμε τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο το καθιστά εφικτό, επιταχύνοντας παράλληλα την κερδοφόρα ανάπτυξη».

Ο Bernd Montag, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Healthineers AG, δήλωσε: «Η Siemens είναι η αφετηρία μας και παραμένει ένα σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της κληρονομιάς μας. Healthineers είναι αυτό που είμαστε: μηχανικοί και πρωτοπόροι στον χώρο της Υγείας. Μετά την αποενοποίηση από τη Siemens, θα γράψουμε τα επόμενα κεφάλαια της πορείας μας με την επωνυμία Healthineers και θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε με καινοτομίες που αλλάζουν τα δεδομένα στην Υγεία. Για όλους. Παντού. Με βιώσιμο τρόπο».

Η Siemens έχει ανακοινώσει σχέδια για την αποενοποίηση της Siemens Healthineers το 2027 μέσω απόσχισης (spin-off). Η απόσχιση θα υποβληθεί προς έγκριση στους μετόχους και των δύο εταιρειών κατά τις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις τους τον Φεβρουάριο του 2027. Η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας σε Healthineers θα πρέπει επίσης να εγκριθεί κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Siemens Healthineers.

Η μετάβαση στη νέα εμπορική επωνυμία αναμένεται να ξεκινήσει μετά την καταχώριση της απόσχισης στο Γερμανικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία θα ολοκληρώσει την απόσχιση και την αποενοποίηση από τη Siemens. Έχει συμφωνηθεί τριετής μεταβατική περίοδος μετά την αποενοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της επανακαταχώρισης των νομικών οντοτήτων και των προϊόντων.