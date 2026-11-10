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Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου

Ευ Ζην
Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου
National Cancer Institute
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 18:26

Ένας ογκολόγος αποκαλύπτει τις τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και του παχέος εντέρου.

Λίγα θέματα υγείας προκαλούν τόση ανησυχία όσο ο καρκίνος. Σύμφωνα με τις παγκόσμιες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Έρευνας για τον Καρκίνο για το 2024, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσει καρκίνο πριν από την ηλικία των 75 ετών. Είναι λοιπόν εύλογο να αναρωτιέστε τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο και τι ρόλο παίζουν σε αυτό οι επιλογές που κάνετε καθημερινά στο φαγητό σας.

Το θετικό είναι ότι μπορείτε, ως έναν βαθμό, να επηρεάσετε τον κίνδυνο μέσα από τις επιλογές που κάνετε στο φαγητό σας. Εδώ και χρόνια, οι έρευνες συνδέουν τις διατροφικές συνήθειες με την πιθανότητα εμφάνισης αρκετών μορφών καρκίνου, κυρίως του πεπτικού συστήματος. Καθώς ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε νεότερους ενήλικες, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε τρόφιμα που πολλοί καταναλώνουν καθημερινά χωρίς να το πολυσκέφτονται.

Όταν προσπαθείτε να τρώτε πιο υγιεινά, ένα από τα πρώτα πράγματα που συνήθως θέλετε να περιορίσετε είναι η ζάχαρη. Τη συναντάτε παντού, από τα δημητριακά πρωινού μέχρι τις σάλτσες για ζυμαρικά. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο συστατικό που απασχολεί τους ογκολόγους. Βρίσκεται συχνά σε συσκευασμένα τρόφιμα, μπορεί εύκολα να σας ξεφύγει όταν διαβάζετε την ετικέτα και έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δύο συχνών μορφών καρκίνου.

Τι είπε ο ογκολόγος για τα τρανς λιπαρά και τον κίνδυνο καρκίνου

Πρόκειται για τα τρανς λιπαρά, τα οποία χρησιμοποιούνταν επί χρόνια για να διατηρούνται περισσότερο τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο δρ Τζιτές Τζόσι, ογκολόγος και αιματολόγος στο νοσοκομείο Houston Methodist Clear Lake, εξήγησε στο Parade ότι «είναι καλά τεκμηριωμένο ότι τα τρανς λιπαρά βλάπτουν την καρδιά. Έχουν επίσης συσχετιστεί με μέτρια αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του προστάτη και για καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού».

Ο ίδιος είχε αναφερθεί στα τρανς λιπαρά μιλώντας για τις κρέμες που προσθέτετε στον καφέ, καθώς ορισμένα από αυτά τα προϊόντα τα περιείχαν παλαιότερα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέσουν άμεσα ένα μεμονωμένο προϊόν, όπως η κρέμα για τον καφέ, με την εμφάνιση καρκίνου είναι περιορισμένα. Μεγαλύτερη σημασία έχει το τι τρώτε συνολικά.

«Αυτό που μας ανησυχεί είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει με τον καιρό μια διατροφή με πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη. Η ανησυχία αφορά τη διατροφή στο σύνολό της, πέρα από κάθε μεμονωμένο προϊόν», δήλωσε ογκολόγος.

Τι ισχύει για τα τρανς λιπαρά στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Από την 1η Απριλίου 2021, στα τρόφιμα που πωλούνται στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπονται έως 2 γραμμάρια τρανς λιπαρών ανά 100 γραμμάρια συνολικών λιπαρών. Από το όριο εξαιρούνται τα τρανς λιπαρά που υπάρχουν φυσικά στο ζωικό λίπος, όπως στο κρέας και στα γαλακτοκομικά.

Όσο για τη ζάχαρη, η συχνή κατανάλωση ποτών με πρόσθετη ζάχαρη μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του βάρους. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού. Ο δρ Τζόσι κατέληξε ότι αξίζει να περιορίσετε τα ποτά με ζάχαρη, το κόκκινο κρέας, τα επεξεργασμένα κρέατα και το αλκοόλ. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου δίνει επίσης έμφαση στις καθημερινές διατροφικές επιλογές και συστήνει να έχουν βασική θέση στη διατροφή σας τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης.

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