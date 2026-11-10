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Καούρες: 8 απλές συμβουλές από έναν γαστρεντερολόγο

Ευ Ζην
Καούρες: 8 απλές συμβουλές από έναν γαστρεντερολόγο
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 10/11/2026 - 06:11

Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν περιστασιακά από καούρες.

Οι καούρες μπορεί να προκληθούν από ένα πολύ λιπαρό ή όξινο γεύμα, ή από αυξημένη πίεση στην κοιλιακή χώρα, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν οι καούρες εμφανίζονται τακτικά, τότε αυτό αποτελεί σύμπτωμα της χρόνιας γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Στους παράγοντες κινδύνου της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος.

Ο γαστρεντερολόγος Marc Bernstein προτείνει οκτώ συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προλάβετε τις καούρες.

- Περιορίστε την καφεΐνη.

Η καφεΐνη χαλαρώνει το σημείο ένωσης μεταξύ στομάχου και οισοφάγου – το οποίο κανονικά συγκρατεί τα οξέα και εμποδίζει την παλινδρόμησή τους. Ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα ίσως είναι αποδεκτό, αλλά αν πίνετε περισσότερα δοκιμάστε να τα αντικαταστήσετε με κάποιο ζεστό ρόφημα βοτάνων (χωρίς καφεΐνη).

- Αποφύγετε το αλκοόλ.

Το αλκοόλ εξασθενεί επίσης τους αμυντικούς μηχανισμούς του οισοφάγου. Αποφύγετε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Το βούτυρο, το τυρί, τα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα γλυκά μπορούν να συμβάλουν στην παλινδρόμηση οξέων. Τα λιπαρά και «βαριά» φαγητά χωνεύονται πιο δύσκολα από το στομάχι, με αποτέλεσμα αυτό να αδειάζει πιο αργά – γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καούρα.

- Καταναλώνετε μικρότερα και συχνότερα γεύματα.

Ο έλεγχος της ποσότητας της τροφής είναι καθοριστικός για την αποφυγή της καούρας. Ο Δρ. Bernstein συνιστά πέντε γεύματα την ημέρα – δηλαδή ένα γεύμα περίπου κάθε τρεις ώρες. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση στο κινητό σας, ώστε να μην παραλείπετε κάποιο γεύμα.

- Αποφύγετε τις ντομάτες.

Οι ντομάτες περιέχουν δύο βασικούς τύπους οξέων που μπορούν να προκαλέσουν καούρα.

- Μην καταναλώνετε μέντα.

Αν και η μέντα μπορεί να βοηθήσει σε πεπτικά προβλήματα όπως τα αέρια, επιδεινώνει την καούρα.

- Αποφύγετε τη σοκολάτα.

Η σοκολάτα δεν περιέχει μόνο καφεΐνη, αλλά και άλλες διεγερτικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν παλινδρόμηση.

- Μην ξαπλώνετε αμέσως μετά το φαγητό.

Η τακτική αυτή είναι ο καλύτερός σας σύμμαχος στην καταπολέμηση της καούρας.

- Διατηρήστε ένα υγιές σωματικό βάρος.

Το περιττό λίπος στην περιοχή της κοιλιάς ασκεί πίεση στο στομάχι, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση των οξέων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 02:37

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