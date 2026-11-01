Πώς θα αλλάξει ο ύπνος σας αν σταματήσετε να πίνετε καφέ

Χρειάζεται να στερηθείτε τον αγαπημένο σας καφέ για να κοιμάστε καλά το βράδυ; Οι ειδικοί απαντούν.

Για πολλούς, ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ είναι ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσουν την ημέρα τους ή να πάρουν λίγη ενέργεια μετά το μεσημεριανό γεύμα. Χάρη στην καφεΐνη που περιέχει, ο καφές βοηθά στην καταπολέμηση της κούρασης και ενισχύει την εγρήγορση. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ύπνο σας, ίσως αναρωτιέστε αν φταίει ο καφές. Θα κοιμόσασταν καλύτερα αν σταματούσατε να τον πίνετε; Οι ειδικοί εξηγούν τι ισχύει.

Πώς επηρεάζει ο καφές τον ύπνο

Όπως κάθε ρόφημα που περιέχει καφεΐνη, έτσι και ο καφές μπορεί να μειώσει την υπνηλία και να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε εγρήγορση. Αυτό συμβαίνει επειδή η καφεΐνη εμποδίζει τη δράση της αδενοσίνης, μιας χημικής ουσίας στον εγκέφαλο που προκαλεί το αίσθημα της κούρασης. Αν και αυτή η επίδραση είναι χρήσιμη το πρωί, το βράδυ μπορεί να σας δυσκολέψει να κοιμηθείτε, ακόμη κι αν αισθάνεστε εξαντλημένοι.

«Έρευνες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τη συνολική διάρκεια του ύπνου κατά περίπου 45 λεπτά, να αυξήσει τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να αποκοιμηθεί και να προκαλέσει περισσότερες αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε η Courtney Smith, διαιτολόγος.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι ο καφές κάνει απαραίτητα κακό στον ύπνο. «Η ποσότητα καφεΐνης που καταναλώνετε, η ώρα που πίνετε τον καφέ σας και το πόσο ευαίσθητοι είστε στην καφεΐνη καθορίζουν αν ένας απογευματινός καφές θα επηρεάσει τον βραδινό σας ύπνο», εξήγησε στο Eating Well η Lavanya Kethamukkala, διαιτολόγος και διατροφολόγος.

«Για παράδειγμα, ένας μεγάλος καφές 3 ώρες πριν από τον ύπνο θα έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση από ένα μικρό φλιτζάνι που ήπιατε 12 ή περισσότερες ώρες νωρίτερα. Ρόλο παίζουν και τα γονίδια, καθώς ορισμένοι άνθρωποι μεταβολίζουν την καφεΐνη μέσα σε μόλις δύο ώρες, ενώ άλλοι χρειάζονται έως και 12 ώρες», πρόσθεσε η ίδια.

Επομένως, η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο με διάφορους τρόπους, αλλά το πόσο έντονη θα είναι η επίδρασή της εξαρτάται από τον κάθε οργανισμό.

Τι συμβαίνει στον ύπνο σας όταν σταματάτε να πίνετε καφέ;

Αν πίνετε ένα μικρό φλιτζάνι καφέ κάθε πρωί, είναι πιθανό να μην παρατηρήσετε ιδιαίτερη διαφορά στον ύπνο σας αν τον κόψετε. Αντίθετα, αν πίνετε αρκετούς καφέδες μέσα στην ημέρα και καταναλώνετε τον τελευταίο λίγο πριν κοιμηθείτε, η μείωση της κατανάλωσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον ύπνο σας.

«Το όφελος διαφέρει από άτομο σε άτομο. Όσοι μεταβολίζουν αργά την καφεΐνη, όσοι είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτήν και όσοι πίνουν καφέ αργά μέσα στην ημέρα συνήθως παρατηρούν τη μεγαλύτερη βελτίωση. Αντίθετα, όσοι μεταβολίζουν γρήγορα την καφεΐνη και πίνουν καφέ μόνο το πρωί μπορεί να μη δουν μεγάλη διαφορά», επισήμανε η Saema Tahir, γιατρός.

Εντούτοις, χρειάζεται προσοχή αν αποφασίσετε να κόψετε τον καφέ απότομα. «Τα συμπτώματα στέρησης, όπως ο πονοκέφαλος, η κόπωση και η κακή διάθεση, συνήθως είναι πιο έντονα τις πρώτες 1 με 2 ημέρες και μπορεί να διαρκέσουν έως και περίπου 9 ημέρες», είπε η γιατρός.

Χρειάζεται να κόψετε εντελώς τον καφέ;

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται να σταματήσουν εντελώς τον καφέ για να κοιμούνται καλά.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι συχνά αρκεί μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, καθώς η ώρα και η ποσότητα κατανάλωσης παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την ίδια την κατανάλωση καφεΐνης», τόνισε η Tahir.

Για παράδειγμα, μια μελέτη του 2023 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καλό είναι να πίνετε τον τελευταίο σας καφέ τουλάχιστον 9 ώρες πριν πέσετε για ύπνο, ώστε να αποφύγετε πιθανές διαταραχές. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν καφεΐνη ακόμη και 4 με 8 ώρες πριν κοιμηθούν, χωρίς να παρατηρούν κάποια επίδραση.

«Μπορεί επίσης να βοηθήσει αν πίνετε καφέ μόνο το πρωί, περιορίσετε την ποσότητα που καταναλώνετε ή επιλέγετε καφέ με τη μισή καφεΐνη ή ντεκαφεϊνέ τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας», υπογράμμισε η Kethamukkala.

Αξίζει επίσης να γνωρίζετε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) συνιστά στους περισσότερους ενήλικες να μην καταναλώνουν περισσότερα από 400 mg καφεΐνης την ημέρα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 3 με 4 φλιτζάνια καφέ των 240 ml.

Αν ξεπερνάτε αυτή την ποσότητα, μπορείτε να δοκιμάσετε να μειώσετε σταδιακά την κατανάλωσή σας, μέχρι να φτάσετε στο συνιστώμενο όριο, και να παρατηρήσετε αν βελτιώνεται ο ύπνος σας.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο

Εκτός από τον καφέ, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου σας:

• Σταθερό πρόγραμμα ύπνου: Όταν κοιμάστε και ξυπνάτε τις ίδιες περίπου ώρες κάθε ημέρα, βοηθάτε τον οργανισμό σας να ρυθμίζει το εσωτερικό βιολογικό του ρολό, γνωστό και ως κιρκάδιο ρυθμό. Η σταθερότητα αυτή συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου, καθώς ο οργανισμός μαθαίνει πότε είναι ώρα να χαλαρώσει και πότε να ξυπνήσει.

• Έκθεση στο φως: Η έκθεση στο ηλιακό φως το πρωί και το απόγευμα, σε συνδυασμό με την αποφυγή του έντονου φωτισμού πριν από τον ύπνο, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού. Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις οθόνες για τουλάχιστον 30 λεπτά έως μία ώρα πριν κοιμηθείτε και να χαμηλώνετε τα φώτα το βράδυ.

• Κατανάλωση αλκοόλ: «Το αλκοόλ μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αποκοιμηθεί, αλλά προκαλεί διακοπές στον ύπνο και μειώνει τον ύπνο REM κατά τις τελευταίες ώρες της νύχτας», εξήγησε η Tahir. Ακόμη και μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορούν να διαταράξουν τον ύπνο, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τόσο πιο έντονη είναι η επίδραση.

• Σωματική δραστηριότητα: Η τακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διαταραχών όπως η αϋπνία. Όμως, καλό είναι να αποφεύγετε την έντονη άσκηση λίγο πριν κοιμηθείτε, καθώς έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο.

• Διαταραχές ύπνου: Αν κοιμάστε αρκετές ώρες αλλά εξακολουθείτε να αισθάνεστε κουρασμένοι, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στην κακή ποιότητα του ύπνου σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη κάποιας διαταραχής, όπως η υπνική άπνοια ή το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών. Άλλες διαταραχές, όπως η αϋπνία, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον ύπνο σας. Ένας γιατρός με εξειδίκευση στις διαταραχές ύπνου μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την κατάλληλη θεραπεία, ώστε να κοιμάστε καλύτερα.