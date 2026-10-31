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Φρούτα και λαχανικά: Τις περισσότερες φυτικές ίνες τις πετάμε στα σκουπίδια

Μελέτες
Φρούτα και λαχανικά: Τις περισσότερες φυτικές ίνες τις πετάμε στα σκουπίδια
Unsplash/Bernd Dittrich
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Σάββατο, 31/10/2026 - 06:12

Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τις φυτικές ίνες και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά.

Οι φλούδες, τα κοτσάνια και οι σπόροι από τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά που καταναλώνουμε, καταλήγουν στα… σκουπίδια. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντική πηγή φυτικών ινών, σύμφωνα με Βρετανούς ερευνητές.

Σκεφτείτε τις φλούδες από την μπανάνα, τα μήλα, τα αχλάδια ή τα πορτοκάλια, το εξωτερικό μέρος του καρπουζιού, τον πυρήνα του ανανά, τους σπόρους της κολοκύθας ή του πεπονιού. Όλα αυτά καταλήγουν στον κάδο των απορριμμάτων, αν και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε διατροφικά με διάφορους τρόπους.

«Οι περισσότεροι ενήλικες δεν λαμβάνουν αρκετές φυτικές ίνες. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 4% πληροί τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη 30 γραμμαρίων, παρά τα γνωστά οφέλη τους για την υγεία του εντέρου», γράφει το BBC. Κατά γενικό κανόνα, οι φλούδες των φρούτων και των λαχανικών περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από ό,τι το εσωτερικό τους. Για παράδειγμα, αν φάτε ένα ακτινίδιο με τη φλούδα, λαμβάνετε 50% περισσότερες φυτικές ίνες σε σχέση με το αν το φάτε ξεφλουδισμένο.

Για τη μελέτη τους, οι επιστήμονες του King's College του Λονδίνου ανέλυσαν 12 είδη φρέσκων τροφίμων σε ωμή μορφή: παντζάρι, πιπεριά, μπρόκολο, κολοκύθα, κουνουπίδι, σελινόριζα, kale, μάραθο, ακτινίδιο, πράσο, ανανά και καρπούζι.

Διαπίστωσαν ότι πολλά μέρη που συνήθως πετιούνται περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες από τα τμήματα που καταναλώνουν οι άνθρωποι.

Για παράδειγμα:

- η φλούδα του καρπουζιού περιείχε 2,10 γρ. φυτικών ινών ανά 100 γρ. – ποσότητα περίπου ίση με τις φυτικές ίνες που περιέχονται σε μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης
- η φλούδα και οι σπόροι της κολοκύθας (τύπου butternut) περιείχαν 9,25 γρ. ανά 100 γρ. – ποσότητα σχεδόν ίση με αυτή που βρίσκεται σε ένα μπολ δημητριακών
- η φλούδα και ο κεντρικός άξονας (κοτσάνι) του ανανά περιείχαν πενταπλάσια ποσότητα φυτικών ινών σε σχέση με τη σάρκα του φρούτου
- τα κοτσάνια του μπρόκολου περιείχαν φυτικές ίνες, αν και σε ελαφρώς μικρότερη ποσότητα από ό,τι οι ανθοκεφαλές του

Είναι γνωστό ότι, οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του εντέρου και συμβάλλουν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Βέβαια, θα πρέπει να αυξήσουμε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών στη διατροφή μας για να αποφύγουμε το φούσκωμα και άλλες πεπτικές διαταραχές. Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Rachel Gibson, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν πως οι άνθρωποι πετούν μια σημαντική ποσότητα φυτικών ινών.

«Δεν πρόκειται απλώς για διατροφική απώλεια, αλλά και για οικονομική απώλεια – ουσιαστικά πετάτε ένα σημαντικό μέρος αυτού για το οποίο έχετε πληρώσει», πρόσθεσε. Από την πλευρά της, η Kirsten Jackson, διαιτολόγος στην British Dietetic Association με εξειδίκευση στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τόνισε ότι αυτά τα «έξυπνα κόλπα» για τα τρόφιμα είναι χρήσιμα, αρκεί τα προϊόντα να πλένονται πολύ καλά.

Η ίδια πρότεινε τη χρήση του κεντρικού τμήματος (του κοτσανιού) του ανανά σε smoothies, διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν θα συνιστούσε τη χρήση της σκληρής φλούδας του. Πρόσθεσε επίσης, ότι ορισμένα κοτσάνια ίσως χρειάζονται μαγείρεμα ή πολύ ψιλό κόψιμο, ώστε να γίνουν πιο ευχάριστα στην κατανάλωση.

«Το γεγονός ότι ένα κοτσάνι μπρόκολου δεν ταιριάζει στο σημερινό σας γεύμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλήξει στα σκουπίδια. Ψιλοκόψτε το, βάλτε το στην κατάψυξη και προσθέστε το σε μια σούπα ή σε κάποιο άλλο φαγητό κάποια άλλη στιγμή», κατέληξε η ίδια.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2026 - 03:07

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