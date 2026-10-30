Πώς τα λαχανικά μπορούν να επηρεάσουν την τεστοστερόνη στους άνδρες - Τι έδειξε νέα μελέτη

Έρευνα σε περισσότερους από 2.500 άνδρες διαπίστωσε ότι η ζωική και η φυτική πρωτεΐνη συνδέονται με διαφορετικό τρόπο με τα επίπεδα τεστοστερόνης .

Η άσκηση, το κάπνισμα και το αλκοόλ είναι μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έρευνα από τη Φινλανδία, ρόλο ενδέχεται να παίζει και η διατροφή, ιδιαίτερα το αν η πρωτεΐνη που καταναλώνετε προέρχεται από φυτικές ή ζωικές τροφές.

Μελέτη σε 2.546 άνδρες έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης είχαν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τη μικρότερη. Αντίθετα, οι άνδρες που κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα φυτικής πρωτεΐνης είχαν υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η τεστοστερόνη είναι μια από τις σημαντικότερες ανδρικές ορμόνες και παίζει βασικό ρόλο στη σεξουαλική λειτουργία, την ανάπτυξη των μυών και την υγεία των οστών. Τα επίπεδά της επηρεάζονται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και άλλους παράγοντες, γεγονός που δυσκολεύει τους επιστήμονες να προσδιορίσουν πόσο συμβάλλει κάθε επιμέρους στοιχείο της διατροφής.

Πώς επηρεάζεται η τεστοστερόνη από τη ζωική και πώς από την φυτική πρωτεΐνη

Η αυξημένη κατανάλωση πρωτεΐνης από γαλακτοκομικά προϊόντα συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης και σφαιρίνης που δεσμεύει τις ορμόνες του φύλου. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που επηρεάζει τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα. Από την άλλη, η κατανάλωση πρωτεΐνης από το κρέας συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα των ορμονών του φύλου, αλλά όχι με χαμηλότερη ολική τεστοστερόνη.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης από λαχανικά και άλλες τροφές, εκτός από τα δημητριακά και τα προϊόντα τους, συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας ανέλυσαν στοιχεία από άνδρες ηλικίας 42 έως 60 ετών που ζούσαν στην ανατολική Φινλανδία. Κατά την περίοδο 1984 έως 1989, οι συμμετέχοντες κατέγραψαν τι έτρωγαν για 4 ημέρες, ενώ οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα αίματος για να μετρήσουν τα επίπεδα ολικής τεστοστερόνης και ορμονών του φύλου.

Οι άνδρες που κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα ζωικής πρωτεΐνης είχαν κατά μέσο όρο 1,2 νανομόλ ανά λίτρο χαμηλότερη ολική τεστοστερόνη σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τη μικρότερη ποσότητα. Στην περίπτωση της φυτικής πρωτεΐνης, τα αποτελέσματα ήταν αντίστροφα: όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα είχαν κατά μέσο όρο 1,1 νανομόλ ανά λίτρο υψηλότερη ολική τεστοστερόνη σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν τη μικρότερη.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη την ηλικία, τον δείκτη μάζας σώματος, καθώς και διάφορους άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την υγεία των συμμετεχόντων.

Εντούτοις, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η ζωική πρωτεΐνη μειώνει την τεστοστερόνη ή ότι μια διατροφή με περισσότερες φυτικές τροφές μπορεί να την αυξήσει.

Αυτό συμβαίνει επειδή πρόκειται για μελέτη που εξέτασε τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επομένως, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν συσχετίσεις, αλλά όχι να αποδείξουν ότι η κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών προκαλεί αλλαγές στα επίπεδα τεστοστερόνης.

«Παρότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα τεστοστερόνης ήταν στατιστικά σημαντικές, ήταν σχετικά μικρές», τόνισε ο Miika Wynne-Ellis, υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας, στην ανακοίνωση που εξέδωσε το πανεπιστήμιο για τα ευρήματα της μελέτης.