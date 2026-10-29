Πώς θα αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια μετά τα 60

Συμβουλές τρόπου ζωής για να έχετε περισσότερη ενέργεια όσο μεγαλώνετε.

Με το πέρασμα των χρόνων, μπορεί να παρατηρείτε ότι κουράζεστε πιο εύκολα και ότι δεν έχετε την ίδια ενέργεια όπως παλαιότερα. Ακόμη και δραστηριότητες που κάποτε σας βοηθούσαν να νιώσετε καλύτερα μπορεί πλέον να σας δυσκολεύουν ή να μη σας τονώνουν όσο όταν ήσασταν νεότεροι.

Αν και η ενέργειά σας μπορεί να μειώνεται όσο μεγαλώνετε, η κούραση που επιμένει για εβδομάδες, ακόμη και όταν κοιμάστε αρκετά, είναι λόγος να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η επίμονη κόπωση μπορεί να σχετίζεται με κάποια πάθηση που χρειάζεται αντιμετώπιση, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή μια καρδιοπάθεια. Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να ελέγξει εάν κάποιο από τα φάρμακα που παίρνετε σας προκαλεί κούραση.

Προσέξτε τη διατροφή σας

Οι διατροφικές σας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο συχνά αισθάνεστε κουρασμένοι. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καφεΐνης και ζάχαρης, καθώς και τροφίμων που είναι πλούσια σε λιπαρά αλλά φτωχά σε θρεπτικά συστατικά, μπορεί να σας κάνει να νιώθετε ότι δεν έχετε ενέργεια.

Φροντίστε η διατροφή σας να έχει ποικιλία και να περιλαμβάνει τρόφιμα που παρέχουν πρωτεΐνη, λαχανικά, φρούτα και πηγές υδατανθράκων. Εάν δυσκολεύεστε να τρέφεστε ισορροπημένα στην καθημερινότητά σας, οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν:

• Μαγειρέψτε περισσότερες μερίδες ή ετοιμάστε γεύματα για τις επόμενες ημέρες, ώστε να μη χρειάζεται να μαγειρεύετε κάθε μέρα.

• Αξιοποιήστε τις υπηρεσίες παράδοσης του σουπερμάρκετ, ώστε να έχετε τα τρόφιμα που χρειάζεστε χωρίς να επιβαρύνεστε με τις μετακινήσεις και τη μεταφορά των αγορών σας.

• Εάν κάποιες ώρες της ημέρας πεινάτε περισσότερο από άλλες, φροντίστε να τρώτε τότε το μεγαλύτερο και πιο ισορροπημένο γεύμα σας.

• Καταναλώνετε αρκετές φυτικές ίνες, βάζοντας στη διατροφή σας ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και φασόλια.

• Περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά και προτιμήστε το ελαιόλαδο και τρόφιμα όπως το αβοκάντο. Το λάδι καρύδας περιέχει πολλά κορεσμένα λιπαρά και χρειάζεται επίσης περιορισμό.

Εάν πιστεύετε ότι η διατροφή σας ευθύνεται εν μέρει για την κούρασή σας, δοκιμάστε να σημειώνετε κάθε μέρα τι τρώτε και πώς αισθάνεστε. Μπορεί, για παράδειγμα, να παρατηρήσετε ότι έχετε περισσότερη ενέργεια όταν τρώτε περισσότερη πρωτεΐνη ή λαχανικά ή όταν αλλάζετε κάποια άλλη διατροφική συνήθεια.

Φροντίστε την ψυχική σας υγεία

Το στρες, η κατάθλιψη, το άγχος και το πένθος μπορούν να σας εξαντλήσουν και να σας στερήσουν την ενέργεια που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Παρότι η άσκηση και η σωστή διατροφή συχνά βοηθούν στη μείωση του στρες και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, δεν αρκούν πάντα.

Εάν αισθάνεστε ότι η κούρασή σας συνδέεται με όσα βιώνετε συναισθηματικά, η ψυχοθεραπεία μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τι σας επιβαρύνει, να περιορίσετε ορισμένες πηγές στρες και να διαχειριστείτε την κατάθλιψη και το άγχος.

Βάλτε την άσκηση στην καθημερινότητά σας

Η άσκηση που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας μπορεί να σας δώσει περισσότερη ενέργεια, να βελτιώσει την όρεξή σας και να σας φτιάξει τη διάθεση. Η γιόγκα και το τάι τσι, που συνδυάζουν την κίνηση με την αναπνοή, αποτελούν καλές επιλογές. Άλλες δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες να αποκτήσουν περισσότερη αντοχή και ενέργεια είναι:

• Η κολύμβηση.

• Το περπάτημα ή το χαλαρό τρέξιμο.

• Η ποδηλασία.

• Ο χορός.

Πέρα από την ενέργεια που σας προσφέρει, η άσκηση αντοχής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και καρκίνου, καθώς και να ωφελήσει την υγεία των πνευμόνων σας. Για να έχετε ποικιλία στο πρόγραμμά σας, δοκιμάστε περισσότερες από μία δραστηριότητες, όπως περπάτημα τη μία ημέρα και ποδήλατο την επόμενη.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο

Ο επαρκής βραδινός ύπνος είναι απαραίτητος για να αισθάνεστε λιγότερη κούραση και να φροντίζετε συνολικά την υγεία σας. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες χρειάζονται, κατά μέσο όρο, 7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Προσπαθήστε να ξαπλώνετε περίπου την ίδια ώρα κάθε βράδυ και να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε πρωί. Σύμφωνα με το Web MD, για να κοιμάστε καλύτερα, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω:

• Αποφύγετε να κοιμάστε το απόγευμα ή, εάν το χρειάζεστε, περιορίστε τον ύπνο σας σε λιγότερο από 30 λεπτά.

• Φροντίστε η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιό σας να παραμένει σταθερή και να σας επιτρέπει να κοιμάστε άνετα.

• Αποφύγετε τις οθόνες πριν ξαπλώσετε, είτε βλέπετε κάποια ταινία είτε χαζεύετε στο κινητό σας.

• Καθιερώστε μια χαλαρωτική συνήθεια πριν από τον ύπνο, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή ένα μπάνιο, ώστε να προετοιμάζεστε σταδιακά για ξεκούραση.

• Αποφύγετε την καφεΐνη το απόγευμα και το βράδυ.

• Δοκιμάστε να κάνετε διαλογισμό πριν κοιμηθείτε, για να χαλαρώνετε.

Εάν η κούραση συνεχίζεται παρά τις αλλαγές που κάνατε ή εάν διαρκεί ήδη αρκετές εβδομάδες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Θα μπορέσει να σας εξετάσει και, εφόσον χρειάζεται, να σας παραπέμψει για εξετάσεις, ώστε να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάποια άλλη αιτία που σας κάνει να αισθάνεστε εξαντλημένοι.