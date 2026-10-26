Λιπώδες ήπαρ: Οι τροφές που μειώνουν τα ηπατικά ένζυμα και εμποδίζουν τη συσσώρευση του λίπους

Ποιες τροφές συστήνεται να καταναλώνετε και ποιες να αποφεύγετε όταν έχετε λιπώδες ήπαρ .

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ή λιπώδες ήπαρ) είναι μια κατάσταση κατά την οποία συσσωρεύεται υπερβολικό λίπος στο συκώτι, χωρίς αυτό να οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση, η οποία συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον διαβήτη τύπου 2. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή και σοβαρότερες βλάβες στο συκώτι.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση της νόσου. Ορισμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι και της φλεγμονής, καθώς και στη βελτίωση της μεταβολικής υγείας, ενώ άλλες ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Ποιες τροφές αξίζει, λοιπόν, να εντάξετε στη διατροφή σας εάν έχετε λιπώδες συκώτι και ποιες είναι καλύτερο να περιορίσετε;

Οι τροφές που βοηθούν τους ασθενείς με λιπώδες ήπαρ

1. Καφές για τη μείωση των αυξημένων ηπατικών ενζύμων

Ο καφές που πίνετε καθημερινά μπορεί να συμβάλει στην προστασία του συκωτιού σας από τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο.

Σύμφωνα με ανασκόπηση του 2021, η τακτική κατανάλωση καφέ συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, αλλά και με μικρότερο κίνδυνο επιδείνωσης της ηπατικής ίνωσης σε όσους έχουν ήδη διαγνωστεί με αυτήν.

Ο καφές φαίνεται επίσης ότι βοηθά στη μείωση των αυξημένων ηπατικών ενζύμων σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν παθήσεις του συκωτιού.

2. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά για να μην συσσωρεύεται λίπος στο συκώτι

Ορισμένες ουσίες που περιέχονται στο σπανάκι και σε άλλα πράσινα φυλλώδη λαχανικά μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της λιπώδους νόσου του ήπατος.

Μια μελέτη παρατήρησης διαπίστωσε ότι η κατανάλωση σπανακιού συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, πιθανότατα χάρη στα νιτρικά άλατα και τις πολυφαινόλες που περιέχει.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο ωμό σπανάκι, καθώς το μαγειρεμένο δεν φάνηκε να έχει εξίσου σημαντικά οφέλη. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι το μαγείρεμα μειώνει την περιεκτικότητα του σπανακιού σε πολυφαινόλες, καθώς και την αντιοξειδωτική του δράση.

3. Όσπρια και σόγια για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου

Τόσο τα όσπρια όσο και η σόγια φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.

Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση για τη διατροφή και τις ηπατικές παθήσεις, τα όσπρια, όπως οι φακές, τα ρεβίθια και η σόγια είναι ιδιαίτερα θρεπτικά και περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, ένα είδος αμύλου που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη υγεία του εντέρου.

Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου και των τριγλυκεριδίων στο αίμα σε άτομα με παχυσαρκία. Επιπλέον, μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι όσοι ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε όσπρια είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.

Η σόγια μπορεί επίσης να προστατεύει το συκώτι, ιδίως εάν την καταναλώνετε αντί για μια μερίδα κρέατος. Τα πιθανά οφέλη της σόγιας φαίνεται ότι οφείλονται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητά της σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται βήτα κονγλυκινίνη. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων και ενδεχομένως να περιορίσει τη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους.

4. Ψάρια για τη μείωση της φλεγμονής και του λίπους στο συκώτι

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, οι σαρδέλες, ο τόνος και η πέστροφα, είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα.

Τα ωμέγα 3 μπορεί να ωφελήσουν τα άτομα με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, καθώς συμβάλλουν στη μείωση του λίπους που συσσωρεύεται στο συκώτι, στην αύξηση της καλής HDL χοληστερίνης και στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

5. Δημητριακά ολικής άλεσης για περισσότερες φυτικές ίνες

Τα δημητριακά ολικής άλεσης που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος.

Μελέτες έχουν δείξει ότι μια ισορροπημένη και θρεπτική διατροφή, που περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως η βρώμη, μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με τη συγκεκριμένη πάθηση και να βοηθήσει στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

6. Ξηροί καρποί για τη μείωση της φλεγμονής

Η συστηματική κατανάλωση ξηρών καρπών συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής, μικρότερη αντίσταση στην ινσουλίνη, μειωμένο οξειδωτικό στρες και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 2019 διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ξηρών καρπών συνδεόταν με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες, τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι ξηροί καρποί ενδέχεται να συμβάλλουν στην πρόληψη της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.

7. Κουρκουμάς για τη μείωση των δεικτών ηπατικής βλάβης

Η κουρκουμίνη, η δραστική ουσία του κουρκουμά, ενδέχεται να βοηθά στη μείωση των δεικτών ηπατικής βλάβης σε άτομα με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις.

Μελέτες που εξέτασαν τη λήψη συμπληρωμάτων κουρκουμά έδειξαν ότι μπορεί να μειώσει τα επίπεδα δύο ηπατικών ενζύμων στο αίμα, της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης. Τα συγκεκριμένα ένζυμα παρουσιάζουν συχνά παθολογικά αυξημένες τιμές σε άτομα με λιπώδες συκώτι.

Λιπώδες ήπαρ: Ποιες τροφές συστήνεται να μειώσετε

Εάν έχετε λιπώδες συκώτι, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να αποφεύγετε ορισμένες τροφές ή τουλάχιστον να τις καταναλώνετε σε μικρές ποσότητες.

Οι συγκεκριμένες τροφές μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους και να ανεβάσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

• Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αποτελέσει σημαντική αιτία λιπώδους νόσου του ήπατος, καθώς και άλλων παθήσεων του συκωτιού.

• Πρόσθετη ζάχαρη: Περιορίστε τα τρόφιμα και τα ροφήματα με πολλή ζάχαρη, όπως τα γλυκά, τα μπισκότα, τα αναψυκτικά και οι χυμοί φρούτων. Όταν το σάκχαρο στο αίμα είναι αυξημένο, ευνοείται η συσσώρευση λίπους στο συκώτι.

• Τηγανητά: Τα τηγανητά φαγητά περιέχουν συνήθως μεγάλες ποσότητες λιπαρών και θερμίδων.

• Πρόσθετο αλάτι: Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Ο περιορισμός του νατρίου στη διατροφή μπορεί να βοηθήσει.

• Κόκκινο κρέας: Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας περιέχουν αρκετά κορεσμένα λιπαρά. Καλό είναι επίσης να περιορίζετε τα πολύ επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, όπως τα αλλαντικά, καθώς έχουν υψηλή περιεκτικότητα τόσο σε αλάτι όσο και σε κορεσμένα λιπαρά.